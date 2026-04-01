సోషల్​ మీడియాపై పోలీసుల నిఘా - పొరపాటున సోషల్​ మీడియాలో అలా చేస్తే జైలుకే!

సోషల్ మీడియా ద్వారా యుద్ధ వాతావరణాన్ని అవకాశంగా మార్చుకున్న ఉగ్రవాదులు - యువత, నిరుద్యోగులు లక్ష్యంగా అసాంఘిక శక్తులు గుట్టుగా గ్రూపులు ఏర్పాటు - కొందరు యువకుల్ని అదుపులోకి తీసుకొని మందలించిన పోలీసులు

COPS KEEP WATCH ON SOCIAL MEDIA
Published : April 1, 2026 at 7:53 AM IST

Police are keeping a close watch on anti-social elements : మాటలతో రెచ్చగొట్టి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణాన్ని అవకాశంగా మార్చుకున్న అసాంఘిక శక్తులు గుట్టుగా గ్రూపులు నిర్వహిస్తున్నాయి. టెలిగ్రామ్, ఇన్‌స్టా వేదికగా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులను టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. హైదరాబాద్‌లో కొందరిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ఇటీవల విజయవాడలో ఉగ్ర లింకుల వ్యవహారం బయటపడటం హైదరాబాద్‌లో మహిళ అరెస్ట్ అవడంతో ఇక్కడి పోలీసులు సైతం ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు.

అసాంఘిక శక్తులపై నిఘాపెంచిన పోలీసులు : సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా యువతను రెచ్చగొట్టి తీవ్రవాదంపై ఆకర్షిస్తున్న అసాంఘికశక్తులపై పోలీసులు నిఘా పెంచారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని అవకాశంగా మలచుకొని యువతను ఉగ్రవాదం వైపు మళ్లించేలా వీడియోలు రూపొందిస్తున్నట్టు నిఘావర్గాలు గుర్తించాయి. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కొందరు విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులతో టెలిగ్రామ్‌ యాప్‌ ద్వారా మంతనాలు సాగిస్తున్నట్లు గుర్తించి అప్రమత్తమయ్యారు. కొందరు యువకుల్ని అదుపులోకి తీసుకొని మందలించినట్టు తెలుస్తోంది. వీరి కదలికలపై నిఘా ఉంచాలని సంబంధిత పోలీస్‌స్టేషన్లకు సమాచారం ఇచ్చారు.

ఇటీవల చంచల్‌గూడకు చెందిన మహిళకు ఉగ్రలింకులతో సంబంధాలున్నట్టు విజయవాడ పోలీసులు గుర్తించారు. ఆమె నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించి అరెస్ట్‌ చేయడం సంచలనంగా మారింది. గతేడాది లాలాగూడలోని యువకుడు దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు కుట్రపన్నిన కేసులో విజయనగరం పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. సాధారణ జీవితం గడిపే వీరిద్దరూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏర్పడిన పరిచయాలతో ఉగ్రవాదం వైపు ఆకర్షితులైనట్టు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. తాజాగా హైదరాబాద్‌కు చెందిన కొంతమంది యువకులు విదేశీ శక్తుల మాటల వలలో చిక్కినట్టు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. విదేశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారనే అనుమానంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించినట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం. టెలిగ్రామ్‌ యాప్‌లోని గ్రూపులో జతకట్టిన అపరిచితుల మాటల ప్రభావంతో తప్పటడుగులు వేశామని మరోసారి తప్పు చేయమంటూ కాళ్లావేళ్లా పడినట్టు తెలిసింది. వారికి తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చినట్టు సమాచారం.

ఎవరు పసిగట్టలేరనే భ్రమలో ఉండొద్దు : ఇంటా బయటా ఎటుచూసినా యుద్ధవార్తలే. తమ ఇష్టాయిస్టాలకు తగినట్టుగా ఆయా దేశాలకు అనుకూల, ప్రతికూలమైన వీడియోలు రూపొందిస్తున్నారు. వీటిలో ఇష్టమైన వీడియోలు ఒకట్రెండు వీక్షించగానే యాప్ అల్గరిథం ఆధారంగా అదే అంశానికి సంబంధించిన అవే వీడియోలు తెరపై కనిపిస్తుంటాయి. విద్వేషపూరితమైన ప్రసంగాలు, రెచ్చగొట్టే మాటలున్న దృశ్యాలకు ప్రభావితమైన వారంతా టెలీగ్రామ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా ఒకటవుతున్నారు. అక్కడ తమ ఛాటింగ్, మాటలు, మంతనాలు ఎవరు పసిగట్టలేరనే ధీమాతో అభిప్రాయాలు పంచుకుంటున్నారు. తాము చూసిన వీడియోలను ఆయా గ్రూప్‌ల్లో పోస్ట్‌ చేస్తున్నారు. వీటిని గుట్టుగా గమనించే విదేశీ శక్తులు ఆ గ్రూప్‌ల్లో సభ్యులుగా చేరుతున్నారు. సభ్యులను రెచ్చగొట్టే విధంగా వీడియో లింక్‌లు పోస్ట్‌ చేస్తూ తీవ్రవాదం వైపు ఆకర్షితులను చేస్తున్నట్టు పోలీసు వర్గాలు గుర్తించాయి. తమ చేతిలో చిక్కిన వారి బుర్రల్లో విద్వేషాలను నింపి తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారిని విదేశాలకు ఆహ్వానిస్తున్నారు. విజయవాడ ఘటనతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు సామాజిక మాధ్యమాలపై నిఘా ఉంచటంతో ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సామాజిక మాధ్యమాలు, యాప్‌ల్లో తాము సాగించే చీకటి కార్యకలాపాలు ఎవరు పసిగట్టలేరనే భ్రమలో ఉండొద్దని.. పోలీసు అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సాయంతో అసాంఘికశక్తులతో స్నేహం మెలిగే వారి గుట్టు కనిపెడతామని స్పష్టం చేశారు. ఇటువంటి వాటికి ఆకర్షితులై కెరీర్, జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దని సూచించారు.

