మేడారంలో మీ పిల్లలు తప్పిపోయారా? - భయపడకండి, ఏఐ వారిని కనిపెడుతుంది

భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు రక్షణ కోసం కృత్రిమ మేధ సాంకేతికతతో భద్రతా చర్యలు - సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డికి వివరించిన అధికారులు - శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం 12 ప్రత్యేక క్రైమ్‌ బృందాలు

Security Measures Using AI At Medaram
Security Measures Using AI At Medaram (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
Security Measures Using AI At Medaram : సాధారణంగా ఏదైనా రద్దీ ప్రదేశాల్లో లేదా జాతరల్లో చిన్న పిల్లలు తప్పిపోయారనే వార్తలు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అందుకే ఈసారి మేడారం జాతరలో పోలీసులు కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాంకేతికత సాయంతో అనేక అంశాలను వినియోగించి భద్రతా చర్యలు చేపడుతున్నారు. పిల్లలు, వృద్ధులు తప్పిపోకుండా ఉండేందుకు జియోట్యాగ్‌లను, నిఘా కోసం డ్రోన్లను, తొక్కిసలాట ముప్పును నివారించేందుకు జూమ్‌ కెమెరాలను వాడుతున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి పోలీసు అధికారులు వివరించారు. జాతర భద్రత ఏర్పాట్లపై ఆదివారం ఆయన ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

450కి పైగా సీసీటీవీ కెమెరాలు : ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు రక్షణపరంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా చూడాలని రేవంత్ రెడ్డి పోలీసులను ఆదేశించారు. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ను సందర్శించి, అక్కడ 450కి పైగా ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల వ్యవస్థను పరిశీలించారు. ఈ కెమెరాలు హైదరాబాద్‌లోని 'తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ అండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌'కు అనుసంధానమై నిరంతరం నిఘా ఉంచుతాయని ములుగు ఎస్పీ కేకన్‌ సుధీర్‌ రామ్‌నాథ్‌ సీఎంకు వివరించారు. ఈ సమావేశంలో ఇంటెలిజెన్స్‌ అడిషనల్‌ డీజీపీ విజయ్‌కుమార్, ఐజీ చంద్రశేఖర్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

jio tag for children
చిన్నారుల కోసం జియోట్యాగ్‌ (EENADU)

భద్రత చర్యల గురించి అధికారులు ఏం చేప్పారంటే? :

  • జాతర కోసం 13 వేల మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరిస్తున్నారు. మేడారం 2.0లో భాగంగా ప్రవేశపెట్టిన అత్యాధునిక 'టీజీ-క్వెస్ట్‌' అనే ఏఐ ఆధారిత డ్రోన్‌ వ్యవస్థ 30 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం, రహదారులు, జంపన్నవాగు ప్రాంతాల్లో భద్రతను పర్యవేక్షిస్తుంది.
  • తొక్కిసలాట ముప్పును నివారించేందుకు డ్రోన్లతోపాటు హీలియం బెలూన్లకు అమర్చిన పాన్‌-టిల్ట్‌-జూమ్‌ (పీటీ¨జెడ్‌) కెమెరాలను వాడుతున్నాం.
  • శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం 12 ప్రత్యేక క్రైమ్‌ బృందాలు నియమించాం. పార్కింగ్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో బైక్‌ పెట్రోలింగ్‌ యూనిట్లను ప్రవేశపెట్టాం.
  • ముఖ గుర్తింపు సాంకేతికతను ఉపయోగించి పాత నేరస్థులను గుర్తిస్తాం. అనుమానాస్పద వస్తువులను పసిగట్టి రియల్‌-టైమ్‌ హెచ్చరికలు పంపిస్తాం.
  • 2,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 37 పార్కింగ్‌ ప్రదేశాలను సిద్ధం చేశాం. భక్తులకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి 50కి పైగా అనౌన్స్‌మెంట్‌ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేశాం.

పిల్లలు, వృద్ధులకు జియోట్యాగింగ్‌ : జాతరలో క్రితంసారి 30 వేల మంది వరకు తప్పిపోయిన నేపథ్యంలో ఈసారి వొడాఫోన్‌-ఐడియాతో కలిసి 'జియోట్యాగ్‌ బేస్‌డ్‌ మిస్సింగ్‌ పర్సన్స్‌ ట్రాకింగ్‌' వ్యవస్థను సిద్ధం చేశారు. భక్తులు గద్దెలకు చేరుకునే పస్రా, తాడ్వాయి మార్గాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కౌంటర్లలో పిల్లలు, వృద్ధుల వివరాలను నమోదు చేసుకొని జియోట్యాగ్‌లు వేస్తారు. వివరాలను తెలుగు, ఆంగ్లం, తమిళం, హిందీ భాషల్లో నమోదుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ట్యాగ్‌ను ధరించినవారు తప్పిపోతే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఆధారంగా కనిపెడతారు. ఇలాంటి ప్రయోగం శబరిమలలో విజయవంతం కావడంతో మేడారంలోనూ అమలు చేస్తున్నారు.

పటిష్ఠ భద్రతా ఏర్పాట్లు : ఈ నేపథ్యంలో 1600 మందితో భారీ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎస్పీ సుధీర్‌ రాంనాథ్‌ కేకన్‌ పేర్కొన్నారు. వివిధ జిల్లాలకు చెందిన ఎస్పీలు, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో శనివారం మేడారంలోని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌రూంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. భద్రత ఏర్పాట్లు, వాహనాల రాకపోకలు, స్టేజ్‌ యాక్సెస్‌ కంట్రోల్, భక్తుల నియంత్రణ తదితర ఏర్పాట్లపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం భద్రతకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు. యాంటీ బాంబ్‌స్క్వాడ్‌తో తనిఖీలు, ట్రబుల్‌ మేకర్స్‌పై నిఘా, రహదారుల తనిఖీ చేపడుతున్నామన్నారు. సీఎం పర్యటన పూర్తయ్యేవరకు మేడారంలో డ్రోన్లు ఎగురవేయడం పూర్తిగా నిషేధించామని అన్నారు.

