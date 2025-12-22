పబ్బుల్లో ఆగని డ్రగ్స్ గబ్బు! - మత్తు ముఠాల చేతిలో పావులుగా డీజేలు
డ్రగ్స్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతున్న పబ్లు - వినోదం ముసుగులో యువతను ఆకర్షించేందుకు డ్రగ్స్ కల్చర్ను ప్రోత్సహిస్తున్న వైనం - నూతన సంవత్సర వేడుకల నేపథ్యంలో పబ్లపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు
Published : December 22, 2025 at 4:56 PM IST
Police Focus on Hyderabad Pubs : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు పబ్బులు అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు వేదికలుగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న పబ్బులపై కొరడా ఝళిపించేందుకు మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలోని పోలీసులు సిద్ధమవుతున్నారు. నూతన సంవత్సర వేడుకలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఈగిల్, హెచ్న్యూ, టాస్క్ఫోర్స్, ఎస్వోటీ విభాగాలు వాటిపై దృష్టి పెట్టాయి.
గోవా, ముంబయి, బెంగళూరు ప్రాంతాల్లో ఉండే నైజీరియన్లు నగరానికి డ్రగ్స్ పంపించనున్నట్లుగా పోలీసులకు సమాచారం అందుతోంది. మత్తుపదార్థాలను విక్రయిస్తూ, వినియోగిస్తూ పట్టుబడ్డ నిందితులు, వారికి పరిచయం ఉన్న స్మగ్లర్లపై పోలీసులు నిఘా పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తనిఖీల కోసం హెచ్న్యూ డ్రగ్స్ పరీక్షల కిట్లను కొనుగోలు చేస్తోంది. తద్వారా మత్తుదందాల ఆగడాలకు చెక్ పెట్టేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
యువతను ఆకర్షించేందుకు : వినోదం ముసుగులో యువతను ఆకర్షించేందుకు కొన్ని పబ్బులు మత్తుపదార్థాల(డ్రగ్స్ కల్చర్) సంస్కృతిని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. కేవలం డ్రగ్స్ తీసుకోవడానికే కొంతమంది పబ్బులకు వెళ్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. కొందరు నైజీరియన్లు ఏజెంట్ల ద్వారా పబ్బుల దగ్గరే మత్తుపదార్థాలను విక్రయిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మాల్నాడు రెస్టారెంట్ డ్రగ్స్ కేసు దర్యాప్తులో 3 పబ్బుల పాత్ర బయటపడింది. గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని ఈ పబ్బులకు నిందితులు తరచూ వెళ్లి మత్తుపదార్థాలను తీసుకున్నట్లు తేలింది. డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తరహాలో కొత్త ఏడాదిలో డ్రగ్స్ పరీక్షలను నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక కిట్లు సిద్ధం చేశారు.
పావులుగా డీజేలు : మత్తు పదార్థాల విక్రయాలు, వినియోగంలో డీజే(డిస్క్ జాకీ)లు పావులుగా మారుతున్నట్లుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వస్తోంది. నగరంలో అధికారికంగా, అనధికారికంగా సుమారు 100కుపైగా పబ్బులు ఉన్నాయి. వినియోగదారుల్ని ఆకర్షించేందుకు పబ్బుల నిర్వాహకులు వీకెండ్స్లో ప్రత్యేక ఈవెంట్లు నిర్వహించి గోవా, బెంగళూరు, ముంబయి, దిల్లీ నగరాల్లో ఉండే డీజేలను నగరానికి తీసుకొస్తారు. ఇక్కడి వారు ఇతర నగరాలకు వెళ్తుంటారు. మరికొంతమంది సొంతంగా సంగీత ఈవెంట్లను నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే వారికి డ్రగ్స్ సరఫరా గ్యాంగ్లు, నైజీరియన్లతో సంబంధాలు ఏర్పడుతున్నాయి. తొలుత ఆనందం కోసం మత్తుపదార్థాలను తీసుకుంటున్నారు. క్రమంగా వ్యసనంగా మారి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు.
డ్రగ్స్ సరఫరాదారులకు కేంద్రంగా పబ్బులు : హైదరాబాద్ నగరంలోని కొన్ని పబ్బులు డ్రగ్స్ సరఫరాదారులు, వినియోగదారులకు కేంద్రంగా మారుతున్నాయి. మద్యం సేవించిన మత్తులో సంగీతాన్ని ఆస్వాదించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్న పబ్బులు, డ్రగ్స్ దందాకు కేంద్ర బిందువుగా తయారయ్యయి. కొంతకాలంగా మత్తు పదార్థాల వినియోగదారులు, డ్రగ్ పెడ్లర్లు తరచూ పబ్బుల్లో చిక్కుతున్నారు. పబ్బులను కేంద్రంగా చేసుకోని అమ్మకాలు జరుగుతుండటమనేది వివాదాస్పదమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ పోలీసులు పబ్బుల కార్యకలాపాలపై దృష్టిసారించారు.
న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు పోలీసుల నిబంధనలు ఇవే : నూతన సంవత్సర వేడుకల నిర్వహణకు సంబంధించి క్లబ్లు, బార్లు, హోటళ్లకు నగర సీపీ సజ్జనార్ కీలక మార్గదర్శకాలు చేశారు. డిసెంబర్ 31వ తేదీ రాత్రి, జనవరి 1 హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ వేడుకల నిర్వహణకు స్టార్ హోటళ్లు, క్లబ్స్, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, పబ్ల నిర్వాహకులు 15 రోజుల ముందుగానే తమకు దరఖాస్తు చేసుకుని తప్పనిసరిగా అనుమతి తీసుకోవాలని సజ్జనార్ సూచించారు. ఈ సందర్భంగా పబ్లు, బార్ల నిర్వాహకులకు పలు నిబంధనలు విధించారు.
- పబ్లు, బార్లలో మైనర్లను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించకూడదు
- మత్తుపదార్థాలు(డ్రగ్స్) విక్రయించినా, వాడినా కేసులు తప్పవు
- సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- గెస్ట్ల భద్రత, ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు తగినంత సిబ్బంది ఉండాలి.
- వేడుకల్లో అశ్లీల డ్యాన్సులు, అసభ్యత ఉండొద్దు
- కెపాసిటీకి మించి పాస్లు/టికెట్లు/కూపన్లు ఇవ్వొద్దు.
- బహిరంగ ప్రదేశాల్లో లౌడ్స్పీకర్లు, డీజేలను రాత్రి 10 గంటలకు నిలిపివేయాలి.
- పార్టీల్లో బాణసంచా పేల్చేందుకు అనుమతి లేదు.
- వాహనాల పార్కింగ్కు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలి.
న్యూ ఇయర్ వేడుకలు - స్టార్ హోటళ్లు, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు, పబ్లకు పోలీసుల మార్గదర్శకాలు ఇవే