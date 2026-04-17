ముందు కౌన్సిలింగ్, వినకపోతే వార్నింగ్ - రౌడీషీట్ ఉన్నవారికి చెక్ పెడుతున్న సిటీ పోలీసులు
హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 250 మందికి పైగా రౌడీషీటర్లను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - 100 మందికి పైగా రౌడీషీటర్లు గంజాయి సేవించినట్లు నిర్ధారణ - సామాన్యులను ఇబ్బంది పెడితే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరిక
Published : April 17, 2026 at 3:55 PM IST
Action On Rowdy Sheeters in Hyderabad : హైదరాబాద్లో శాంతిభద్రతలకు విఘాతంగా మారిన రౌడీషీటర్లపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. సివిల్ వివాదాల్లో తలదూర్చి సామాన్యులను ఇబ్బందులకు గురిచేసే రౌడీషీటర్లపై చర్యలకు ఉపక్రమిస్తున్నారు. బెదిరింపులు, భూ వివాదాలు, మాదకద్రవ్యాల సరఫరా, పేకాట స్థావరాలు నిర్వహిస్తున్న వారి లెక్కలు తీస్తున్నారు. గంజాయి మత్తులో హల్చల్ చేస్తున్న అల్లరి మూకల పని పడుతున్నారు. వారి వ్యవహార శైలిలో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా తమదైన శైలిలో బుద్ధి చెబుతున్నారు.
అప్రమత్తమైన పోలీస్ యంత్రాంగం : రౌడీషీటర్ల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కఠినంగా వ్యవహరించాలంటూ హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఆదేశాలతో పోలీస్ యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. మాదకద్రవ్యాల మత్తులో గొడవలకు దిగే వారిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ఇందులో భాగంగా వారి నివాసాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలతో పాటు డ్రగ్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. రాజకీయ నేతల అండదండలతో పెద్దలుగా చలామణి అవుతున్న వారి కదలికలపై నిఘా పెంచారు. తాజాగా నగరవ్యాప్తంగా టాస్క్ఫోర్స్, హెచ్న్యూ పోలీసులు 250 మందికి పైగా రౌడీషీటర్లను అదుపులోకి తీసుకొని డ్రగ్స్ పరీక్షలు నిర్వహించగా 100 మందికి పైగా గంజాయి తీసుకున్నట్టు తేలింది. వీరిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు మాదకద్రవ్యాల అలవాటు నుంచి బయటపడేంత వరకు డీ-అడిక్షన్ కేంద్రాల్లో ఉంచి చికిత్స అందించేలా నిర్ణయించారు.
మత్తుముఠాలతో సంబంధాలు : స్థానికంగా గొడవలకు దిగుతున్న ముఠాలు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరిలో అధికశాతం రౌడీషీటర్లు, హిస్టరీ షీట్ ఉన్నవాళ్లేనని నిర్ధారణకు వచ్చారు. వీరిలో కొందరు మత్తుముఠాలతో సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకొని డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు అంచనాకు వచ్చారు. మాదకద్రవ్యాల అలవాటుకు అడ్డుకట్ట వేయడం ద్వారా గొడవలను తగ్గించవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. భూములు, నివాసాలు కబ్జా, స్థిరాస్తి వ్యాపారం పేరుతో భూ పంచాయితీలు నిర్వహిస్తున్న వారి చిట్టా కూడా తయారు చేశామన్నారు. సామాన్యులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నట్టు తెలిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నగర పరిధిలో 1527 మంది రౌడీషీటర్లు : ప్రధాన రౌడీషీటర్లపై పోలీసులు నిఘా మరింత పెంచారు. నగర పరిధిలో 1527 మంది రౌడీషీటర్లున్నారు. వీరిలో 200 నుంచి 300 మంది వరకు భూ వివాదాలు, బెదిరింపులు, హవాలా, పేకాట, క్యాసినో దందా నడిపిస్తున్నట్టు అంచనా వేశారు. కొంతమంది ఇతర రాష్ట్రాలకు మకాం మార్చి ఇక్కడి అనుచరుల ద్వారా దందా సాగిస్తున్నారు. పాతబస్తీలో కరడుగట్టిన రౌడీషీటర్లపై 100 వరకు కేసులున్నాయి. అతనిపై రెండుసార్లు పీడీయాక్ట్ ప్రయోగించినా మారలేదు. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం ఇస్తానంటూ ఎంతోమందిని అతను మోసగించినట్టు పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. మరెంతోమంది అతడికి భయపడ్డారు.
వ్యాపారం ముసుగులో భూ కబ్జాలు : తాజాగా శాలిబండ ఠాణాలో నమోదైన కేసులో పోలీసులకు పట్టుబడకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. క్యాసినో కింగ్గా గుర్తింపు పొందిన మరో రౌడీషీటర్ శివారు ప్రాంతాల్లో పేకాట స్థావరాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించటంతో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయాడు. మరో రౌడీషీటర్ వ్యాపారం ముసుగులో భూ కబ్జాలకు పాల్పడుతున్నాడు. కొంతమంది యువతను చేరదీసి గంజాయి అలవాటుచేసి తనకు ఎదురుతిరిగిన వారిని భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాడు. ఇటీవల డీసీపీ కౌన్సిలింగ్తో అతను బీదర్కు మకాం మార్చాడు.
యజమానులను బెదిరించి భూముల అపహరణ : రాజేంద్రనగర్ జోన్ పరిధిలో అధికశాతం 383 మంది రౌడీషీటర్లున్నారు. వీరిలో 70 నుంచి 80 మంది పోలీసుల కౌన్సెలింగ్, కేసులను తేలికగా తీసుకొని దందా సాగిస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇక్కడ భూముల విలువ భారీగా పెరగడంతో ఖాళీస్థలాలు, వివాదాస్పద భూముల్లో పాగా వేస్తున్నారు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి అసలు యజమానులను బెదిరించి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నట్టు ఆరోపణలున్నాయి. మాట వినకుంటే ఆయుధాలతో బెదిరించటం, గదిలో బంధించి చిత్రహింసలకు గురిచేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పోలీసులు ఇటీవల రౌడీషీటర్లకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. పద్ధతి మార్చుకోకుంటే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. గంజాయి బ్యాచ్లను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. పోలీసులు చేపడుతున్న చర్యలతో రౌడీషీటర్లలో మార్పు వస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
వారికి డీ-అడిక్షన్ కేంద్రాల్లో చికిత్స : హైదరాబాద్లో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తున్న రౌడీషీటర్ల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పోలీస్ యంత్రాంగం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. సీపీ సజ్జనార్ ఆదేశాలతో టాస్క్ఫోర్స్, హెచ్న్యూ పోలీసులు నగరవ్యాప్తంగా మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో సుమారు 250 మందికి పైగా రౌడీషీటర్లను అదుపులోకి తీసుకోగా అందులో 100 మందికి పైగా గంజాయి సేవించినట్లు తేలడం కలకలం రేపింది. వీరికి కౌన్సిలింగ్తో పాటు డీ-అడిక్షన్ కేంద్రాల్లో చికిత్స అందించాలని పోలీసులు నిర్ణయించారు.
కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక : ముఖ్యంగా రాజేంద్రనగర్, పాతబస్తీ వంటి ప్రాంతాల్లో భూకబ్జాలు, సెటిల్మెంట్లు, హవాలా దందాలు నిర్వహిస్తున్న కరడుగట్టిన నేరస్థులపై నిఘా పెంచారు. రాజకీయ నేతల అండతో చెలరేగిపోతున్న వారిని గుర్తించి పీడీ యాక్ట్లు నమోదు చేస్తున్నారు. వ్యాపారాల ముసుగులో యువతను గంజాయికి బానిసలుగా మారుస్తున్న ముఠాల పని పడుతున్నారు. సామాన్యులను ఇబ్బంది పెడితే ఎంతటి వారినైనా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, పద్ధతి మార్చుకోకపోతే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
హద్దు మీరితే రౌడీ షీట్ గ్యారెంటీ - బీకేర్ ఫుల్ అంటున్న పోలీసులు
రూటు మార్చిన మత్తు ముఠాలు : యాప్ల ద్వారా డ్రగ్స్ దందా - సెషన్, సిగ్నల్లో నగదు లావాదేవీలు