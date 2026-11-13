రూ. 10,000 అప్పు తీర్చడం కోసం ఏటీఎంలో చోరీకి యత్నం - నిందితుడిని గంటల వ్యవధిలోనే పట్టుకున్న పోలీసులు
SBI ATM Theft in Kamareddy : కామారెడ్డి పట్టణంలో ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో చోరీ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన మహారాష్ట్రకు చెందిన నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. రూ.10 వేల అప్పు తీర్చేందుకు చోరీ చేసేందుకు యత్నించాడు.
Published : November 13, 2026 at 8:21 PM IST
ఇటీవల కాలంలో బ్యాంక్ ఏటీఎంలలో చోరీ చేసేందుకు అనేక దొంగలముఠాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల అందినకాడికి దోచుకుంటున్నాయి. మరొకొన్ని చోట్ల స్థానికులు, సిబ్బంది అప్రమత్తతతో విఫలం అవుతున్నాయి. అయితే ఇలాంటి ఘటనల్లో చాలా చోట్ల నిందితులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులో చోరీకి కారణం అవుతున్నాయి. లక్షల్లో అప్పులు ఉండడం లేదా సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. అయితే కేవలం రూ.10 వేల కోసం ఓ వ్యక్తి ఏకంగా ఏటీఎంలో దొంగతనం చేసిన ఘటన ఇటీవల చోటుచేసుకుంది.
కామారెడ్డి జిల్లాలో ఎస్బీఐ ఏటీఎం వద్ద ఇటీవల చోరీ జరిగింది. మహారాష్ట్రలోని పర్భణికి చెందిన మహేష్ జ్ఞానోబా బిండే ఈ చోరీకి పాల్పడినట్లు జిల్లా ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర వెల్లడించారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే నిందితుడు తనకున్న రూ.10,000 అప్పును తీర్చుకునేందుకు ఏకంగా ఏటీఎం వద్ద చోరీ చేయడం గమనార్హం.
కామారెడ్డి ఎస్పీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, నిందితుడు మహేష్ జ్ఞానోబా బిండే కామారెడ్డి పట్టణంలోని 'వాల్మీకి బ్యాండ్'లో వాయిద్యకారుడిగా పనిచేస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నాడు. ఎవరికో చెల్లించాల్సిన రూ.10,000 అప్పును తీర్చుకునే క్రమంలో, బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఏటీఎం నుంచి నగదును దొంగిలించేందుకు ప్రయత్నించాడు.
సెక్యూరిటీ అలారానికి పారిపోయిన నిందితుడు
పోలీసులకు దొరక్కుండా ఉండేందుకు ముందుగా అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలను తొలగించాడు. అనంతరం ఇనుప రాడ్డుతో ఏటీఎం మెషీన్ను పగలగొట్టి నగదును దొంగిలించేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే సెక్యూరిటీ అలారం మోగడంతో భయంతో అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. నిందితుడు తన స్వస్థలం వెళ్లేందుకు రైల్వే స్టేషన్ వైపు వెళ్తుండగా, పోలీసులు గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు.
నిందితుడి నుంచి ఇనుప రాడ్డు, ఏటీఎం కేంద్రం నుంచి తొలగించిన సీసీటీవీ కెమెరాలు, మొబైల్ ఫోన్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించినట్లు ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. చోరీ కేసును కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే చేధించిన పోలీస్ అధికారులను కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర అభినందించారు. వారికి నగదు బహుమతులను అందజేశారు.
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