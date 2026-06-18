పంతాలు వీడి కలిసిపోతున్నారు - సంసారాలు నిలబెడుతోన్న పోలీస్ కౌన్సెలింగ్
చిన్న విషయాలకే ఠాణాలను ఆశ్రయిస్తున్న ఆలుమగలు - మాట నెగ్గాలని ఇద్దరి మధ్య పంతాలు - కౌన్సెలింగ్ ద్వారా వాస్తవం గ్రహిస్తున్న జంటలు - సహనంగా వ్యవహరించడమే పరిష్కారమంటున్న మనస్తత్వ నిపుణులు
Published : June 18, 2026 at 3:59 PM IST
Counseling Results On Marital Disputes : గతంతో పోలిస్తే నేటి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల చదువులపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. ఫలితంగా వారూ మంచి కొలువులు, వ్యాపారాలు స్థాపించి ఉన్నత స్థానాల్లో ఉంటున్నారు. పెళ్లిళ్లు చేసుకుని సుఖంగా బతుకుతున్నారు. కానీ సంతోషంగా ఉండటం లేదు! ఇంట్లో చిన్న చిన్న వివాదాల వల్ల తెలియని అసంతృప్తికి లోనవుతున్నారు. కుటుంబ పెద్దలూ గొడవలను సద్దుమణిగేలా చేయకపోగా, మరింత రెచ్చిపోవడానికి కారణమవుతున్నారు! దీంతో కలకాలం కలహాలతో కలిసి బతకలేమంటూ దంపతులు పోలీస్ స్టేషన్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. తమ సమస్యకు విడాకులే పరిష్కారంగా భావిస్తున్న కొందరు భార్యభర్తల్లో పోలీసుల కౌన్సెలింగ్ వల్ల తప్పేంటో తెలుసుకుంటున్నారు.
కారణాలుగా ఈ అంశాలను వెల్లడిస్తున్నారు : హైదరాబాద్ నగర పరిధిలో ఉన్న 7 మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లకు ప్రతి నెల 500 నుంచి 550 ఫిర్యాదులు అందుతుంటాయి. వీటికి వరకట్న వేధింపులు, గృహహింస, వివాహేతర సంబంధాలు, మద్యానికి వ్యసనపరులై కొడుతుండటం, ఇరువురి మధ్య మనస్పర్థలు రావడం వంటి అంశాలను కారణాలుగా గృహిణులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ తరహా ఫిర్యాదుల్లోనూ భార్యా పిల్లలతో అమానుషంగా ప్రవర్తించడం, కలిసి జీవించేందుకు ఇద్దరు విముఖత చూపించే సందర్భాల్లోనే పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తున్నారు.
తమ తప్పును అంగీకరించి : సికింద్రాబాద్లో నివాసం ఉంటున్న ఓ జంటకు పెళ్లయి సంవత్సరం దాటింది. భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తనతో సమానంగా ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ ఇంటి పని కూడా భార్య మాత్రమే చేయాలని భర్త అభిప్రాయం. ఈ పనుల్లో భర్త కూడా పాలు పంచుకోవాలన్నది ఆమె భావన. ఇది చిన్న సమస్యగా అనిపించినా ఇద్దరూ తమ మాటే నెగ్గాలంటూ పంతం పట్టారు. చివరికి పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లెక్కారు. దంపతులకు నచ్చజెప్పే క్రమంలో మొదట్లో పోలీసుల మాటలను కూడా పెడచెవిన పెట్టి, విడిపోవడానికే మొగ్గు చూపారు. చివరికి చిన్న విషయాన్ని ఇంతలా రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని తమ తప్పు తెలుసుకొని, కలిసిపోయారని మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ వివరించారు.
కన్నవారి కలహాలతో చిన్నారులపై ప్రభావం : తమ కుమారుడిని స్కూల్లో చేర్పించే క్రమంలో సనత్నగర్లో నివసిస్తున్న దంపతుల మధ్య వివాదం చెలరేగింది. తాను చెప్పిన బడిలోనే చేర్పించాలని పిల్లాడి తల్లి పట్టుబట్టింది. కానీ ఆ పాఠశాలలో చదివితే నీట్లో సీటు రావడం చాలా కష్టమని, మరో బడికి పంపించాలని తండ్రి వాదన. ఇద్దరూ ఎడమొహం పెడమొహం పెట్టసాగారు. ఇదివరకు నవ్వుతూ కనిపించిన తల్లిదండ్రులు హఠాత్తుగా మారిపోవడం చూసి చిన్నారి బెదిరిపోయాడు. వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడంటూ భర్తపై భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. మనస్తత్వ నిపుణులు, పోలీసుల సూచనలతో మళ్లీ ఒక్కటయ్యారు.
కస్సుబుస్సకు కారణాలివే : భార్యాభర్తలిద్దరిలోనూ తమ మాటే చెల్లుబాటు కావాలనే ఆలోచనా ధోరణి ఉంటోంది. దంపతులిద్దరికీ సహనం లేకపోవడం, సర్దుకొనిపోలేని స్వభావంతో చిన్న సమస్యలకే దూరమవుతున్నారు. శుభ, అశుభ కార్యాలకు భార్య పుట్టింటికి వెళ్లే క్రమంలోనూ వద్దంటూ వాదనకు దిగే భర్తలున్నారు. వివాహం జరిగిన ఐదారు నెలల్లోపే వేరు కాపురం పెడదామని ఒత్తిడి చేసే గృహిణులూ ఉన్నారు. అత్తమామలను పట్టించుకోని కోడళ్లు, పెళ్లాం పుట్టినింటి తరఫు వారు ఇంటికి రాకూడదనే ప్రబుద్ధులు కూడా ఉన్నారు. బంధాలు, బాంధవ్యాలు, చుట్టాలతో మసలుకొనే తీరు తెలియకుండా పెరిగిన యువ జంటలను పోలీసులతో పాటు మనస్తత్వ నిపుణుల మాటలు ఆలోచింపజేసి కదిలిస్తున్నాయి.
సంసారంలో కష్టసుఖాలుంటాయి. ప్రతి చిన్న అంశాన్నీ పెద్దదిగా చేసుకుంటూ వెళ్లకుండా అందులోని వాస్తవం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఇద్దరు వారించుకునే విషయాల పట్ల చర్చించుకొని, ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. పరస్పర భావాలను అర్థం చేసుకొని మెలగాలి. భాగస్వామి భావ వ్యక్తీకరణకు అవకాశం ఇవ్వాలి. సహనంతో సర్దుకొనిపోయే స్వభావమే వందేళ్ల జీవితానికి ఆయువుపట్టుగా ఉంటుంది - డా.లావణ్య నాయక్ జాదవ్, డీసీపీ, నగర మహిళా భద్రతా విభాగం
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