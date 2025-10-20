ETV Bharat / state

దీపావళి స్ఫూర్తిని నింపుకుందాం - సైబరాసురులను సంహరిద్దాం

పురాణాల్లో నరకాసురుడిలాగే, నేటి సమాజంలో ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్న సైబర్‌ నేరగాళ్లు - సైబర్‌ నేరాలను అరికట్టడానికి కలిసి పోరాడుతున్న ప్రభుత్వం, పోలీసులు, సైబర్‌ యంత్రాంగం

Published : October 20, 2025 at 12:18 PM IST

Cybercriminal Scams Increasing : దీపావళి అంటేనే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది దీపాల వరుస, బాణసంచా మోత, సకుటుంబ సపరివార సందడి. పర్వదినం సందర్భంగా మనం కొన్ని జీవిత పాఠాలను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గతంలో నరకాసురుడిలా, ప్రస్తుతం సమాజంలో సైబర్​ నేరగాళ్లు ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్నారు. సాంకేతికతో పాటు సైబర్ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. అలా ఇటీవల సైబర్​ మోసాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.

వారు కంటికి కనిపించకుండా అకౌంట్లలో ఉన్న నగదు కాజేస్తున్నారు. పురాణాల్లో సత్యభామ శ్రీకృష్ణుడితో కలిసి నరకాసురుడిని వధించేందుకు యుద్ధం చేసినట్లు మనం ప్రభుత్వం, పోలీసులు, సైబర్​ యంత్రాంగంతో కలిసి నేరాలను అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దీపావళి రోజున సైబర్​ కేటుగాళ్ల సంహారానికి ప్రతిజ్ఞ బూనుదాం.

రోజుకో అవతారంలో మోసాలు : ప్రజల అవసరాలు, బలహీనతలు, అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్​ మోసగాళ్లు రోజుకో అవతారం ఎత్తుతున్నారు. కేవలం అరచేతిలో స్మార్ట్​ఫోన్​, అన్​లిమిటెడ్​ ఇంటర్​నెట్​ సదుపాయం ఉండటంతో ఏదో ఒక రూపంలో సైబరాసురుల వలకు చిక్కుతున్నారు.

అప్రమత్తం : వీరి ఆటలు కట్టించడానికి ట్రాయ్​ సైతం వినియోగదారుల కాలర్​ టోన్​గా అప్రమత్తం చేసింది.

వలపు వల : ఇక హనీట్రాప్​ పేరుతో పన్నే వలపు వలతో కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమవుతుంది. అవతలి వ్యక్తి మనకు తెలియదు. అయినప్పటికీ కాల్​ చేసే వయ్యారి భామలు వీడియో కాల్స్​లో నగ్నంగా హొయలొలికిస్తారు. ఆ తర్వాత అదే వీడియాలతో భయపెడతారు. వారి నుంచి డబ్బు కాజేస్తారు. అంతేకాదు ఫొటోలు మార్ఫింగ్​ చేసి మానసికంగా వేధిస్తారు.

బ్యాంకు అకౌంట్​ హ్యాకింగ్​ : ఈ హ్యాకింగులకు సోషల్ మీడియాల్లో మునిగి తేలే వారే ఎక్కువగా మోసపోతున్నారు. వీటిలో వచ్చే లింకులు తెరిస్తే మన అకౌంట్​ హ్యాక్​ అవుతున్నాయి. కష్టాల్లో ఉన్నామని, డబ్బు పంపండని నమ్మబలికి ఆర్థిక నష్టానికి గురి చేస్తున్నారు. కొందరైతే డీపీలు మార్ఫింగ్​ చేసి మోసం చేస్తున్నారు.

ఏఐ ఆధారిత నేరాలు ఏంటంటే? :

మోసం : సైబర్​ నేరగాళ్లు ఏఐ ఆధారిత పద్ధతుల్లో సైబర్​ మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. షాపింగ్​ అలవాట్లు, యూజర్ల సెర్చ్​ విశ్లేషించి నిజమైన సంస్థల ప్రతినిధుల మాదిరిగా మాటలతో నమ్మించి లింకులు పంపి డబ్బు కాజేయడం మొదలెట్టారు.

అప్రమత్తత అవసరం : అనుమానాస్పద లింకుల మీద క్లిక్​ చేయొద్దు. అనధికార యాప్​లు డౌన్​లోడ్​ చేసుకోకూడదు. రాయితీలు అంటే నమ్మి అనవసర లింక్​లు తెరవకూడదు.

''అప్రమత్తంగా ఉంటే సైబర్​ నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయడం కష్టమేమీ కాదు. సైబర్​ నేరాల్లో ఎక్కువగా ఓటీపీకి సంబంధించినవి, మోసపూరిత మాటలతో జరిగే లావాదేవీలు, తప్పుడు సమాచారాలు ఉంటాయి. సైబర్​ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 నంబర్​కు ఫిర్యాదు చేయాలి. గంటలోపు ఫిర్యాదు చేస్తే ఖాతాల్లోని లావాదేవీలను నిలిపివేయడానికి వీలవుతుంది. సైబర్​ మోసాలపై ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం.'' -కె.గిరికుమార్​, ఏసీపీ, సైబర్​క్రైం, వరంగల్ కమిషనరేట్​

