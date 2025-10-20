దీపావళి స్ఫూర్తిని నింపుకుందాం - సైబరాసురులను సంహరిద్దాం
పురాణాల్లో నరకాసురుడిలాగే, నేటి సమాజంలో ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - సైబర్ నేరాలను అరికట్టడానికి కలిసి పోరాడుతున్న ప్రభుత్వం, పోలీసులు, సైబర్ యంత్రాంగం
Published : October 20, 2025 at 12:18 PM IST
Cybercriminal Scams Increasing : దీపావళి అంటేనే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది దీపాల వరుస, బాణసంచా మోత, సకుటుంబ సపరివార సందడి. పర్వదినం సందర్భంగా మనం కొన్ని జీవిత పాఠాలను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గతంలో నరకాసురుడిలా, ప్రస్తుతం సమాజంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్నారు. సాంకేతికతో పాటు సైబర్ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. అలా ఇటీవల సైబర్ మోసాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
వారు కంటికి కనిపించకుండా అకౌంట్లలో ఉన్న నగదు కాజేస్తున్నారు. పురాణాల్లో సత్యభామ శ్రీకృష్ణుడితో కలిసి నరకాసురుడిని వధించేందుకు యుద్ధం చేసినట్లు మనం ప్రభుత్వం, పోలీసులు, సైబర్ యంత్రాంగంతో కలిసి నేరాలను అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దీపావళి రోజున సైబర్ కేటుగాళ్ల సంహారానికి ప్రతిజ్ఞ బూనుదాం.
రోజుకో అవతారంలో మోసాలు : ప్రజల అవసరాలు, బలహీనతలు, అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ మోసగాళ్లు రోజుకో అవతారం ఎత్తుతున్నారు. కేవలం అరచేతిలో స్మార్ట్ఫోన్, అన్లిమిటెడ్ ఇంటర్నెట్ సదుపాయం ఉండటంతో ఏదో ఒక రూపంలో సైబరాసురుల వలకు చిక్కుతున్నారు.
అప్రమత్తం : వీరి ఆటలు కట్టించడానికి ట్రాయ్ సైతం వినియోగదారుల కాలర్ టోన్గా అప్రమత్తం చేసింది.
వలపు వల : ఇక హనీట్రాప్ పేరుతో పన్నే వలపు వలతో కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమవుతుంది. అవతలి వ్యక్తి మనకు తెలియదు. అయినప్పటికీ కాల్ చేసే వయ్యారి భామలు వీడియో కాల్స్లో నగ్నంగా హొయలొలికిస్తారు. ఆ తర్వాత అదే వీడియాలతో భయపెడతారు. వారి నుంచి డబ్బు కాజేస్తారు. అంతేకాదు ఫొటోలు మార్ఫింగ్ చేసి మానసికంగా వేధిస్తారు.
బ్యాంకు అకౌంట్ హ్యాకింగ్ : ఈ హ్యాకింగులకు సోషల్ మీడియాల్లో మునిగి తేలే వారే ఎక్కువగా మోసపోతున్నారు. వీటిలో వచ్చే లింకులు తెరిస్తే మన అకౌంట్ హ్యాక్ అవుతున్నాయి. కష్టాల్లో ఉన్నామని, డబ్బు పంపండని నమ్మబలికి ఆర్థిక నష్టానికి గురి చేస్తున్నారు. కొందరైతే డీపీలు మార్ఫింగ్ చేసి మోసం చేస్తున్నారు.
ఏఐ ఆధారిత నేరాలు ఏంటంటే? :
మోసం : సైబర్ నేరగాళ్లు ఏఐ ఆధారిత పద్ధతుల్లో సైబర్ మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. షాపింగ్ అలవాట్లు, యూజర్ల సెర్చ్ విశ్లేషించి నిజమైన సంస్థల ప్రతినిధుల మాదిరిగా మాటలతో నమ్మించి లింకులు పంపి డబ్బు కాజేయడం మొదలెట్టారు.
అప్రమత్తత అవసరం : అనుమానాస్పద లింకుల మీద క్లిక్ చేయొద్దు. అనధికార యాప్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు. రాయితీలు అంటే నమ్మి అనవసర లింక్లు తెరవకూడదు.
''అప్రమత్తంగా ఉంటే సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయడం కష్టమేమీ కాదు. సైబర్ నేరాల్లో ఎక్కువగా ఓటీపీకి సంబంధించినవి, మోసపూరిత మాటలతో జరిగే లావాదేవీలు, తప్పుడు సమాచారాలు ఉంటాయి. సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలి. గంటలోపు ఫిర్యాదు చేస్తే ఖాతాల్లోని లావాదేవీలను నిలిపివేయడానికి వీలవుతుంది. సైబర్ మోసాలపై ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం.'' -కె.గిరికుమార్, ఏసీపీ, సైబర్క్రైం, వరంగల్ కమిషనరేట్
