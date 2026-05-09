ప్రాణాలు తీస్తున్న పని మనుషులు - పనిలో పెట్టుకునే ముందు కనీస జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
హైదరాబాద్లో హడలెత్తిస్తున్న పని మనుషుల అరాచకాలు - నగరంలో నాలుగు నెలల్లో 50కు పైగా కేసులు - హైదరాబాద్, ముంబయి, బెంగళూరు, పుణె వంటి ప్రధాన నగరాల్లో అనుచరులు
Published : May 9, 2026 at 2:41 PM IST
Precautions While Hiring a Domestic Worker : కళ్లెదుట దోపిడీలు, దొంగతనాలు జరుగుతున్నా యజమానులు కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవట్లేదని పోలీసు అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తక్కువ జీతంతో పని చేస్తారని ఆశపడి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న పనివాళ్లు యజమానులకు యమధూతలుగా మారుతున్నారు. ఇంట్లో నమ్మకంగా ఉంటూనే సమయం చూసుకొని అన్నం పెట్టిన చేతినే తెగనరికేంతగా దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతంలో ఇళ్లల్లో పనివాళ్లుగా చేరి నేరాలు చేస్తున్న ఘటనలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ సంవత్సరంలో కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే 50కి పైగా కేసులు నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రజాప్రతినిధులు, వ్యాపారులు, ఉన్నతాధికారులు, సంపన్న వర్గాలే బాధితుల జాబితాలో చేరటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
- తాజాగా ప్రశాసన్నగర్లో విశ్రాంత డీజీ భార్యను హతమార్చి నిందితులు ఇల్లంతా దోచుకెళ్లారు.
- ఈ హత్య నేపథ్యంలో పోలీసులకు దాదాపు 200-300లకు పైగా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినట్టు సమాచారం. కాల్ చేసి తమ వద్ద పని చేస్తున్న నేపాల్ వాళ్ల గురించి ఆరా తీయాలని కోరడం ఈ పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
- ఇటీవల జూబ్లీహిల్స్లోని ప్రముఖ వ్యాపారి నివాసంలో రూ.1.3 కోట్ల విలువైన బంగారం, వజ్రాల చోరీ జరిగింది. కార్ఖానాలో విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి నివాసంలో రూ.25 లక్షలు మాయం చేశారు.
- రాంగోపాల్పేట్ పరిధిలో పిల్లల సంరక్షణకు చేరిన దంపతులు పెద్దఎత్తున నగదు కాజేసి పరారయ్యారు.
వెనకున్న ఆసలు సూత్రధారులెవరు? : హైదరాబాద్లో నేరాలు చేసి ఆ సొమ్ముతో నేపాల్ పారిపోతున్నారు. అక్కడికి వెళ్లి కొత్త ముఠాలను తయారు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, ముంబయి, బెంగళూరు, పుణె వంటి ప్రధాన నగరాలకు తమ అనుచరులను పని మనుషులుగా పంపుతున్నారు. అలాంటి తరుణంలోనే కొందరు మహిళలు వలపు వల విసిరి దర్జాగా ఇక్కడే పాగా వేస్తున్నారు. ఆ మహిళలకు కొద్ది రోజులకు ఆ ఇంటిపై పట్టు చిక్కగానే మరికొందరిని పనికి పెట్టుకుంటున్నారు. వీరంతా ఓ ముఠాగా ఏర్పడి అందినంత కాజేసి పారిపోతున్నారు. ఇలా దోపిడీ చేసి యూపీ, బిహార్ సరిహద్దులు చేరితే చాలు అక్కడ నుంచి నేపాల్ తీసుకెళ్లేందుకు వారి కోసం దళారులు సిద్ధంగా ఉంటారు.
పక్కా ప్లాన్తో ఇంట్లో పనిమనిషిగా : కొందరు వ్యక్తులు తక్కువ సమయంలో డబ్బు సంపాదించేందుకు ఇలా పనిమనిషి రూపంలో పెద్ద పెద్ద ఇళ్లను ఎంచుకుంటున్నారు. పక్కా ప్రణాళికతో ఆ ఇంట్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. పని మనిషిగా వచ్చిన కొత్తలో ఇంటి యజమానులతో అమాయకంగా నటిస్తారు. అయ్యో పాపం తమకు ఏమీ తెలియదు. వచ్చి తన పని చేసుకుని, వెళ్లి పోతుందని మనం అనుకుంటాము. కానీ అక్కడ జరిగేదేంటంటే?
మొదట్లో మన మాట వింటూ, మనం చెప్పిన పని చేస్తుంటారు. ఆ తర్వాత మెల్లగా ఇంట్లో వారికి అలవాటు పడేలా చేసుకుంటారు. ఇలా ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి యజమానులు మాటలు వింటూ వారిపై నమ్మకం కలిగే వరకు వేచి చూస్తారు. ఆ తర్వాత నమ్మకంగా పని చేస్తోందని ఆ పనిమనిషికి ఇల్లు అప్పగిస్తే ఆ ఇంట్లోనే పాగా వేసుకుని కూర్చుంటున్నారు. చివరగా సరైన సమయం చూసి రంగంలోకి దిగి ఇంట్లో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు, డబ్బు కాజేసి రాష్ట్రాలు దాటుతున్నారు.
ప్రధాన నష్టాలు ఇవే! : ఇలా తక్కువ జీతాలకు ఆశపడి ఎలాంటి వివరాలు తెలుసుకోకుండా ఎవరిని పడితే వారిని ఇంట్లో పనివాళ్లుగా పెట్టుకోవడం చాలా ప్రమాదకరమని ఇటీవల జరిగిన ఘటనలే హెచ్చరికలుగా భావించవచ్చు. తెలియని వారిపై నమ్మకం పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు. ఇకనైనా పనిలో పెట్టుకునే ముందు వెరిఫికేషన్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే సమస్యలు నివారించవచ్చు.
