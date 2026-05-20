తక్కువ జీతానికి వస్తున్నారని పనికి పెట్టుకుంటున్నారా? - ఇల్లు గుల్లవడం ఖాయమంటున్న పోలీసులు!

జీతం తక్కువని పనిలో పెట్టుకుంటే ఇల్లు గుల్ల - పెరుగుతున్న ముప్పు దృష్ట్యా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసుల సూచన - మహిళలతో యజమానులకు వలవు వల

Homeowners beware of Nepalese people
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 12:09 PM IST

Homeowners beware of Nepalese people : ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు పనివాళ్లు పాల్పడిన హత్యలు, దొంగతనాలు, దోపిడీలపై దాదాపు 45కు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఎక్కువగా నిందితుల్లో నేపాలీలు, ఉత్తరాదికి చెందిన వారే ఉంటున్నారు. అలాంటి వారు తక్కువ జీతంతో పని చేస్తారని వారిని పనుల్లో పెట్టుకోవడమే పెద్ద పొరపాటు అవుతోంది. ఇలా పనిలో చేరే వారిలో చోరీలే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వారే ఎక్కువగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల నగరంలో జరుగుతున్న పని మనుషుల రూపంలో పెరుగుతున్న ముప్పు దృష్ట్యా యజమానులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు పనివాళ్ల నియామకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వ్యాపారులు, కాలనీ సంక్షేమ సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లో పలువురు ప్రముఖుల నివాసాల్లో కారు డ్రైవర్ల నుంచి వంటమనుషుల వరకు పనివాళ్లు అవరముంది. అలాగే కంపెనీలు, కుటీర పరిశ్రమలు, భవన నిర్మాణాల్లో భద్రతా సిబ్బంది కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కమీషన్లకు ఆశపడిన కొన్ని ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు నేరచరిత్ర ఉన్నవారిని కూడా పనికి నియమించుకుంటున్నారు. ఇలా కార్ఖానా పరిధిలో విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి ఇంట్లో ఏజెన్సీ ద్వారా పనిలోకి చేరిన మహిళ దోపిడీకి పాల్పడి పారిపోవడం సంచలనం రేకెత్తించింది.

  • హైదరాబాద్​లో ఓ ప్రజాప్రతినిధి ఇంట్లో నేపాలీ దంపతులు పని చేసేవారు. నెలకు రూ.10 వేల జీతమంటూ ఒప్పందం కుదుర్చుకొని 7 నెలల పాటు వారికి రూ.5000 ఇచ్చారు. దీంతో వారికి అవకాశం దొరగ్గానే అందినంత కాజేసి పారిపోయారు.
  • సికింద్రాబాద్​కు చెందిన వ్యాపారి ఇంట్లో, దుకాణం వద్ద పనులకు స్థానికులైతే ఎక్కువ జీతం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని, బయటివారు ఓ నలుగురిని పనిలో పెట్టుకున్నారు. వారికి ఇంట్లోనే గది కేటాయించారు. ఆరు నెలల తర్వాత యజమాని కుటుంబంతో కలిసి పెళ్లికి వెళ్లగా, పనివాళ్లు రూ.కోట్ల విలువైన ఆభరణాలతో ఇంట్లో నుంచి పారిపోయారు.
  • ఇటీవల జూబ్లీహిల్స్​లో జరిగిన ఘటన సంగతి తెలిసిందే. ప్రశాసన్​నగర్​లో విశ్రాంత ఐపీఎస్​ వినయ్​రంజన్ రే భార్య తనూజను ఇంట్లో పనిచేసే నేపాలీ మహిళ కల్పన చంపేసి దోపిడీకి పాల్పడింది. ప్రస్తుతం ఆమె కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

ఇంటి యజమానులకు వలవు వల : నేపాల్​, అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు పెద్ద పెద్ద ఇళ్లలో చోరీలు, దోపిడీలకు మహిళలను అస్త్రంగా ప్రయోగిస్తున్నారు. అందమైన మహిళలు, యువతులను ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కావాలంటూ సంపన్నుల ఇళ్లకు పంపుతారు. ఏ పని లేక కుటుంబం పస్తులతో ఉంటుందంటూ కన్నీరు పెట్టుకుంటారు. అదే నిజమని భావించిన కొందరు వారి గురించి ఎలాంటి వివరాలు తెలుసుకోకుండానే పనిలో చేర్చుకుంటున్నారు. అంతేకాదు గతంలో ఇలా చేసే పనిలో చేరిన ఇద్దరు మహిళలు యజమానులకు వలవు వల విసిరారు. బిర్యానీలో మత్తు మందు కలిపి నగలతో పారిపోయారు. ఇలా వరుస ఘటనల నేపథ్యంలో యజమానులు అనుమానం ఉన్నవారిని పని నుంచి తొలగించి పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తున్నారు.

ఏజెంట్ల ద్వారా ఇండియాకు వస్తున్న నేపాలీలు : నేపాలీ దోపిడీ ముఠాలు చేస్తున్న నేరాల విషయంలో పోలీసులు కీలక వివరాలను వెల్లడించారు. పరోక్షంగా డబ్బు సంపాదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కొందరు నేపాలీలు బృందాలుగా ఏజెంట్ల ద్వారా ఇండియాకు వస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. వారు మొదట ముంబయి, బెంగళూరులలో బస చేసి, బ్రోకర్ల సహాయంతో నకిలీ గుర్తింపు కార్డులు, సిమ్ కార్డులు పొందుతారు. ఆ తర్వాత వారు హైదరాబాద్, చెన్నై, దిల్లీ, నోయిడా వంటి మెట్రో నగరాలకు చేరుకుని, ధనిక, ప్రముఖులు నివసించే ప్రాంతాల్లో దోపిడీకి పాల్పడుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఇలా దోపిడీ అనంతరం రైలు, బస్సుల్లో తిరుగుతూ కొట్టేసిన సొత్తును దళారులకు అప్పగించి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోతున్నారు.

