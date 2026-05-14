అద్దె ఇళ్లు, పని మనుషుల రూపంలో హంతకులు - అప్రమత్తత అవసరమంటున్న పోలీసులు

పనికి చేరి యజమానులను నమ్మించి ఆ తర్వాత నేరాలకు పాల్పడుతున్న దుండగులు - ఇళ్లు అద్దెకు తీసుకొని దారుణాలు - అప్రమత్తత అవసరమంటున్న పోలీసులు

Published : May 14, 2026 at 8:25 PM IST

Police Advise Caution before Renting out Houses in Visakha: పనికి చేరి యజమానులను నమ్మించి ఆ తర్వాత కొందరు నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. మరికొందరు కుటుంబం పేరుతో అద్దెకు చేరి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు తెగబడుతున్నారు. హైదరాబాద్‌లో ఓ పని మనిషి విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ వినయ్‌రంజన్‌ రే భార్యను ఇటీవల దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపింది. ఈ క్రమంలో అద్దె ఇళ్లు, పని మనుషుల రూపంలో చేరిన వారి వివరాలు తెలుసుకోవడం ఎంతో కీలకమని, లేదంటే అది దోపిడి, హత్యలకు దారి తీయొచ్చని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

2024తో పోల్చితే 2025లో దొంగతనాలు 2 శాతం తగ్గినా మర్డర్‌ ఫర్‌ గెయిన్‌ (డబ్బు/బంగారం కోసం హత్యలు) కేసులు పెరిగాయి. 2025లో ఇలాంటి హత్యలు 3 జరిగాయి. విశాఖలో కమిషనరేట్‌ పరిధిలో జరిగిన పలు దోపిడీ కేసుల్లో పలు కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇంటి పరిస్థితులు, యజమానుల సమయపాలన వంటివాటిపై పూర్తి అవగాహనతోనే దొంగలు దాడులకు చేస్తున్నారని, ఇళ్లలో ఉంటున్న పనిమనుషులు, అద్దెకు ఉంటున్నవారి పాత్రపైనా పలు కేసుల్లో విచారణ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. 2024లో సాధారణ దొంగతనాలు 326 నమోదు కాగా, గతేడాది ఆ కేసుల సంఖ్య 498కి పెరిగింది.

ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు: విశాఖ జిల్లాలోని పురుషోత్తపురంలో ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌ సెంటర్‌ నిర్వహిస్తున్న కోటగిరి శ్రీనివాస్‌ వద్ద వెంకటేశ్‌ అనే యువకుడు పనికి చేరాడు. కుటుంబంతో సాన్నిహిత్యం పెంచుకున్నాడు. వృద్ధురాలైన శ్రీనివాస్‌ తల్లి వరలక్ష్మి ఒంటరిగా ఇంట్లో ఉంటుందని గమనించాడు. కోటగిరి శ్రీనివాస్, ఆయన తండ్రి గోపాలకృష్ణమూర్తి ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌ సెంటర్‌లో ఉన్నప్పుడు వెంకటేశ్‌ వారి ఇంటికి వెళ్లి వరలక్ష్మి మెడలో బంగారు గొలుసు తెంచేందుకు యత్నించాడు. ప్రతిఘటించబోయిన వరలక్ష్మి ముఖంపై దిండుతో నొక్కి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి హత్య చేశాడు. ఏమీ తెలియనట్లు అక్కడ నుంచి నేరుగా పని ప్రదేశానికి వెళ్లాడు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా వెంకటేశ్‌ నిందితుడని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

2025 నవంబరులో దిల్లీ, గ్వాలియర్, విశాఖలోని 20 ప్రాంతాల్లో ఈగల్, దిల్లీ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించి డ్రగ్స్‌ ముఠాలను అరెస్టు చేశారు. ఈ సమయంలో నైజీరియా నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు మహిళలు కాంప్లెక్స్‌కు సమీపంలో ‘హోంస్టే’లో అద్దెకు దిగి అక్కడ నుంచి డ్రగ్స్‌ సరఫరా చేస్తున్నట్లు గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

గుంటూరులో జరిగిన భారీ దొంగతనాల కేసుల్లో నిందితుడు మధురవాడ పరిధిలోని ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఫ్లాట్‌ అద్దెకు తీసుకున్నాడు. సెల్‌ఫోన్‌ సిగ్నల్‌ ఆధారంగా గుర్తించి స్థానిక పోలీసుల సాయంతో అరెస్టు చేసి గుంటూరు తరలించారు.

వ్యభిచారం, గంజాయి రవాణా: నగరంలో లక్షల మంది అద్దె నివాసాల్లో ఉంటున్నారు. యజమానులు వారి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండా అద్దె కోసం ఆశపడి ఇళ్లు ఇస్తున్నారు. ప్రధానంగా నగర శివారుల్లో ఇళ్లు, అపార్ట్‌మెంట్లు అద్దెకు తీసుకుని కొందరు వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నారు. మరికొందరు గంజాయిని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి తెచ్చి ఆ ఇళ్లలో నిల్వ చేసి ప్యాకింగ్‌ చేస్తూ బయట రాష్ట్రాలకు, జిల్లాలకు, స్థానిక వ్యాపారులకు తరలిస్తున్నట్లు పోలీసుల దాడుల్లో బయటపడింది.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: ఇతర దేశాల నుంచి విశాఖ వచ్చేవారు అతిథి గృహాల్లో, హోంస్టేలలో ఉంటే వారితో ఫారం-3 పూర్తి చేయించి స్థానిక పోలీసులకు ఇవ్వాలి. కొన్ని దేశాల నుంచి కాల్‌ గర్ల్స్, డ్రగ్స్‌ ముఠాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అద్దెకు ఇచ్చే ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మిలాన్, ఐఎఫ్‌ఆర్‌ వేడుకల సమయంలో సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చీ చెప్పారు. అలానే ఇంట్లో పనిమనుషులు, డ్రైవర్లు, కేర్‌టేకర్లను పెట్టుకునేటప్పుడు ఆధార్, చిరునామా, ఇంక ఇల్లు అద్దెకు ఇచ్చే సమయంలో వీటితోపాటు ఐడీ కార్డు తీసుకుని స్థానిక పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో చెక్​ చేయించడం మంచిది. ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు పెట్టడంతో పాటు, పనిచేసేవారు అన్ని గదులకు వెళ్లే అవకాశం ఇవ్వకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

