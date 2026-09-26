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'చలో విజయవాడ' ధర్నాలో పాల్గొంటే క్రిమినల్​ కేసులు: పోలీసులు

స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది రేపు తలపెట్టిన చలో విజయవాడ కార్యక్రమానికి ఎలాంటి అనుమతి లేదని కాకినాడ, పల్నాడు జిల్లాల ఎస్పీలు తెలిపారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

Police Denied Permission for 'Chalo Vijayawada' Protest
చలో విజయవాడ కార్యక్రమానికి అనుమతి లేదు: ఎస్పీలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:46 PM IST

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Police Denied Permission for 'Chalo Vijayawada' Protest: స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది రేపు తలపెట్టిన చలో విజయవాడ కార్యక్రమానికి ఎలాంటి అనుమతి లేదని పోలీస్​ యంత్రాంగం స్పష్టం చేసింది. విజయవాడ నగర కమిషనరేట్ పరిధిలో ధర్నా, ర్యాలీలకు, ఇతర నిరసన కార్యక్రమాలకు అనుమతులు లేవని వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ రామక్రిష్ణ స్పష్టం చేశారు. సత్యనారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో డీసీపీ రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ శాంతిభద్రతలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ధర్నా, ఇతర నిరసన కార్యక్రమాలకు అనుమతులు నిరాకరిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. కమిషనరేట్ పరిధిలో బీఎస్​ఎస్​ సెక్షన్ 163, పోలీస్ యాక్ట్​ 30 అమలులో ఉందని డీసీపీ రామకృష్ణ చెప్పారు.

రేపు సుమారు 900 వరకు వినాయకుడి విగ్రహాల నిమజ్జనం కార్యక్రమం ఉన్నందున పోలీసు సిబ్బంది శాంతిభద్రతలు, ట్రాఫిక్ పనుల్లో ఉంటారని డీసీపీ గుర్తు చేశారు. ఈ పరిస్థితి దృష్ట్యా ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు సచివాలయ ఉద్యోగుల ధర్నాకు అనుమతి నిరాకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అనుమతి లేకుండా ధర్నాలు చేపడితే చట్టప్రకారం చర్యలు చేపడతామని డీసీపీ రామకృష్ణ హెచ్చరించారు.

'చలో విజయవాడ' ధర్నాలో పాల్గొంటే క్రిమినల్​ కేసులు! (ETV Bharat)

కాకినాడ, పల్నాడు, నంద్యాల జిల్లాల ఎస్పీలు మాట్లాడుతూ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అనుమతి లేకుండా ధర్నాలు, నిరసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు తరలివెళ్లడం, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించడం, పోలీసుల ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడితే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైన సందర్భాల్లో అరెస్టులు కూడా చేస్తామన్నారు. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని పోలీసులకు సహకరించాలని కోరారు.

'చలో విజయవాడకు ఎలాంటి అనుమతులు లేవు. ఎవరైనా విధులను వీడి ధర్నాలో పాల్గొనాలంటే జిల్లా కలెక్టర్​ అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రూల్స్​ అతిక్రమించి ఎవరైనా నిరసనలో పాల్గొంటే వారిపైనా కఠినమైన క్రిమినల్​ చర్యలుంటాయి. వాయుగుండం కారణంగా రాష్ట్రమంతటా అత్యవసర సేవలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో ధర్నాలు చేయడాన్ని పోలీసు, ప్రభుత్వ యంత్రాగం వ్యతిరేకిస్తుంది.' -కాకినాడ, పల్నాడు జిల్లాల ఎస్పీలు

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