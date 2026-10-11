పోలవరం అంతర్రాష్ట్ర వివాదాల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తా: కేంద్ర మంత్రి పాటిల్
Polavaram Water Dispute: పోలవరం ప్రాజెక్టుకు ఉన్న అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలపై జలశక్తి మంత్రి పాటిల్ స్పందించారు. పరిష్కారానికి వీలుగా ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా సీఎంలతో మాట్లాడేందుకు సీఆర్ పాటిల్ భరోసా ఇచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:38 AM IST
Polavaram Water Dispute : పోలవరం ప్రాజెక్టుకు ఉన్న అంతర్రాష్ట్ర వివాదాల పరిష్కారానికి వీలుగా ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా ముఖ్యమంత్రులతో మాట్లాడేందుకు కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ భరోసా ఇచ్చారు. ముందు వారితో మాట్లాడతానన్నారు. అవసరమైతే అంతర్రాష్ట్ర సమస్యల పరిష్కారానికి ఆ రాష్ట్రాల సీఎంలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తానన్నారు. దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిని కలిసినప్పుడు, పోలవరం ప్రాజెక్టులో నీరు నింపేందుకు వీలుగా ఆయా రాష్ట్రాల్లో పూర్తి కావాల్సిన ప్రక్రియపై చర్చించారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి పాటిల్ స్పందించారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టును వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి పూర్తి చేసి, 2027 ఖరీప్ కాలానికి నీళ్లిచ్చే లక్ష్యంతో పనులు చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్ట్ రాతి, మట్టి కట్టను +45.72 మీటర్ల ఎత్తుకు నిర్మిస్తున్నారు. అయితే పునరావాసం తొలి దశకు మాత్రమే పూర్తి చేయనున్నందున +41.15 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నీటిని నిల్వ చేస్తారు. జలాశయంలో నీరు నిల్వ చేసేందుకు కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖ అనుమతులివ్వాలి. పోలవరంలో +41.15 మీటర్ల ఎత్తుకు నీరు నిలిపితే పొరుగునున్న ఒడిశా, ఛత్తీసగఢ్పై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదు.
కానీ +45.52 మీటర్ల స్థాయిలో అయితే ఆయా రాష్ట్రాల్లో గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కొంత భూభాగం ముంపులో చిక్కుకుంటుంది. అందువల్ల ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ పూర్తి చేయాలి. దీన్ని వచ్చే జనవరిలోగా ముగించాలి. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు రెండు రాష్ట్రాలూ సహకరించడం లేదు. రాష్ట్ర విభజన చట్టం ప్రకారం పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడం, అందుకు ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగించే బాధ్యత కేంద్రానిదే. దీంతో వారితో మాట్లాడతానని కేంద్ర మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ చెప్పారు.
ఖర్చంతా ఏపీ భరించాలి: గోదావరి అవార్డు ప్రకారం పోలవరంలో నీరు నిల్వ చేయడంవల్ల ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లోని ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు ఏపీ ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లించాలి. తమకు పరిహారం వద్దు, ముంపు రాకుండా గోదావరి గట్టు పొడవునా గోడ నిర్మించాలని వారు కోరితే అందుకయ్యే ఖర్చంతా ఏపీ భరించాలి. ఇలా గోడ నిర్మిస్తే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాగులు గోదావరిలో కలిసేందుకు ప్రతిబంధకాలు ఎదురవుతాయి. అక్కడ ఎత్తిపోతల పథకాలు ఏర్పాటు చేసి, ఆ గోడ మీదుగా వాగుల నీరు గోదావరిలో కలిసేలా చూడాలి.
ఆ లెక్కలను తోసిపుచ్చిన కేంద్ర జల సంఘం: గోదావరి వరద 50 లక్షల క్యూసెక్కుల గరిష్ఠ ప్రవాహంగా అంచనా వేసి పోలవరం ప్రాజెక్టును నిర్మించారు. దీన్ని 58 లక్షల క్యూసెక్కులుగా లెక్కించి, ముంపును పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ పట్టుబడుతున్నాయి. ఆ రాష్ట్రాల లెక్కలను కేంద్ర జల సంఘం ఇప్పటికే తోసిపుచ్చింది. గోదావరిలో 500 ఏళ్లకోసారి వచ్చే గరిష్ఠ ప్రవాహాలు 50 లక్షల క్యూసెక్కులేనని తేల్చింది. పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ సీఈవో ఓహ్రా, కార్యదర్శి రఘురామ్, చీఫ్ ఇంజినీర్ రమేష్ ఇటీవల ఒడిశా వెళ్లి ఈ ఆంశాలపై అక్కడి అధికారులతో మాట్లాడారు. దీనిపై అక్కడ కొంత సానుకూల స్పందన వచ్చినా, రాష్ట్రాలు, కేంద్రం స్థాయిలోనూ రాజకీయంగా అడుగులు పడాల్సి ఉంది.
పోలవరం రెండో దశకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇటీవల నిధులు కోరారు. ఇది చట్టంలోనే ఉన్నందున రెండో దశకు నిధులు ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం కూడా లేదనే విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. చట్టప్రకారం ఈ ప్రాజెక్టుకు పూర్తి నిధులు కేంద్రం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని కేంద్ర మంత్రి పాటిల్కు సీఎం స్పష్టం చేశారు.
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