ETV Bharat / state

'గుత్తేదారు మార్పు అతిపెద్ద తప్పు' - పోలవరంపై కుండబద్దలు కొట్టిన కాగ్ నివేదిక

పోలవరంపై కాగ్‌ నివేదికను శాసనసభకు సమర్పించిన ప్రభుత్వం- పోలవరం ప్రాజెక్టులో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ చర్యలను తప్పుపట్టిన కాగ్‌ - జగన్ ప్రభుత్వం తీరు వల్లే డయాఫ్రం వాల్‌ ధ్వంసమైనట్లు వెల్లడి

Polavaram Project Stuck By Delays and Financial Lapses Says CAG Report
Polavaram Project Stuck By Delays and Financial Lapses Says CAG Report (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Polavaram Project Stuck By Delays and Financial Lapses Says CAG Report: పోలవరం ప్రాజెక్టులో జగన్‌ సర్కారు చేసిన గుత్తేదారు మార్పు అతిపెద్ద తప్పు అని కాగ్ కుండబద్దలు కొట్టింది. పాత కాంట్రాక్టర్‌ను ముందే తప్పించడం మరో తప్పని తేల్చిచెప్పింది. పోలవరం అథారిటీ చెప్పినా జగన్‌ సర్కారు పెడచెవినపెట్టడం వల్ల 2019 వరకు చేసిన కట్టడాలకు దిక్కులేకుండా పోయిందని పేర్కొంది. అందుకే డయాఫ్రమ్ వాల్‌, ఎగువ కాఫర్‌డ్యామ్‌లకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని కాగ్‌ స్పష్టం చేసింది. రివర్స్‌ టెండర్ల వల్ల నిధులు ఆదాచేశామని వైఎస్సార్సీపీ చెబుతున్నవన్నీ ఉత్తుత్తి మాటలేనని కాగ్‌ ఉద్ఘాటించింది.

పోలవరంపై కాగ్‌ నివేదిక - 'గుత్తేదారు మార్పు అతిపెద్ద తప్పు' (ETV Bharat)

అందుకే రక్షణ లేకుండా పోయింది: పోలవరం ప్రాజెక్టుపై కాగ్‌ రూపొందించిన నివేదికను ప్రభుత్వం శుక్రవారం శాసనసభకు సమర్పించింది. 2017-18 నుంచి 2022-23 మధ్య చేసిన పనులు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలు, భూసేకరణలో జాప్యం తీరును సమగ్రంగా ప్రస్తావించింది. జగన్‌ ప్రభుత్వం చర్యలు రాష్ట్రానికి జీవనాడి వంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయని కాగ్‌ స్పష్టం చేసింది. 2019లో గుత్తేదారును మార్చడం వల్ల అప్పటివరకు చేసిన పనులకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని పేర్కొంది. ఆ తర్వాత వచ్చిన భారీ వరదలకు డయాఫ్రం వాల్‌ ధ్వంసమైందని కాగ్‌ నివేదిక తప్పుపట్టింది. గుత్తేదారును మార్చొద్దని పోలవరం అథారిటీ సీఈవో ఇచ్చిన సలహాను నాటి ప్రభుత్వం పెడచెవిన పెట్టిందని ఆక్షేపించింది.

ఉమ్మడిగా నిర్ణయం: జాతీయ ప్రాజెక్ట్​ అయిన పోలవరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించిన నిపుణుల కమిటీ పరిధిలోకి రాకపోయినా, కమిటీ వేసి, దాని సిఫార్సుల పేరుతో గుత్తేదారును మార్చడాన్ని కాగ్‌ ఎండగట్టింది. భారీ వరదలకు డయాఫ్రం వాల్‌ ధ్వంసం కావడంతో దానికి చేసిన ఖర్చు రూ. 399 కోట్ల 77 లక్షల రూపాయలు వృథా కాగా, దిద్దుబాటు పనులకు రూ. 2 వేల 20 కోట్ల 5 లక్షలు, కాఫర్‌ డ్యాంల రక్షణకు రూ. 143 కోట్ల 50 లక్షలు అదనంగా వెచ్చించాల్సి వచ్చిందని కాగ్‌ విశ్లేషించింది. ప్రణాళికాబద్ధమైన షెడ్యూలును పాటించలేదంటూ డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మాణానికి ముందే నదీ ప్రవాహాన్ని స్పిల్‌ వే, స్పిల్‌ ఛానల్‌ ద్వారా మళ్లించలేదని ఉదహరించింది. అన్ని పనులూ సమాంతరంగా చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర సంస్థలు ఉమ్మడిగా నిర్ణయించాయన్న ప్రభుత్వ వాదనను కాగ్‌ సమర్థించలేదు.

కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకునే వరకు ఆగాలి: పోలవరం ప్రాజెక్టులో జగన్‌ సర్కారు రివర్స్‌ టెండర్లకు వెళ్లిందని కాగ్‌ గుర్తుచేసింది. దీనిపై ప్రాజెక్టు అథారిటీ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి ప్రభుత్వానికి లేఖ రాస్తూ, ‘మళ్లీ టెండర్లు పిలవొద్దు, అలాచేస్తే ప్రాజెక్టు అనిశ్చితిలో పడుతుందని చెప్పినట్లు కాగ్‌ ప్రస్తావించింది. వ్యయం భారీగా పెరుగుతుందని, అప్పటికే ఉన్న కాంట్రాక్టర్‌తో ఒప్పందం ముందస్తుగా రద్దు చేసుకొని, తిరిగి టెండర్లు పిలవాలన్న ఆలోచన విరమించుకోవాలని, లేదంటే కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకునే వరకు ఆగాలని హెచ్చరించినట్లు కాగ్‌ పేర్కొంది. దీన్ని నాటి ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని నివేదికలో కాగ్‌ పేర్కొంది.

ఆ నిబంధనను కాలరాశారు: పోలవరం ప్రాజెక్టుతో పాటు జలవిద్యుత్‌ కేంద్రానికి ప్రభుత్వం రివర్స్‌ టెండర్లు నిర్వహించిందని తెలిపింది. గుత్తేదారులకు నిర్దేశించిన అర్హతలు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా లేవని కాగ్‌ స్పష్టం చేసింది. పైగా బిడ్డింగ్‌కు 21 రోజులకు బదులు 16 రోజులే గడువిచ్చారని వెల్లడించింది. మరింత సమయమివ్వాలని 14 మంది బిడ్డర్లు కోరినా పట్టించుకోలేదని పేర్కొంది. చివరకు ఒక్క బిడ్డర్‌ మాత్రమే టెండర్‌ ప్రక్రియలో పాల్గొనగా, ఆ సంస్థకే ఖరారు చేశారని తెలిపింది. కనీసం ఇద్దరు పాల్గొనాలన్న నిబంధనను కాలరాశారని కాగ్‌ తన నివేదికలో పేర్కొంది.

కోట్ల రూపాయలు వృథా: ప్రధాన పనికి అనుబంధంగా అదనపు పనులను ఒప్పంద ధరల ప్రకారం గుత్తేదారు చేపట్టాలని కాగ్‌ గుర్తుచేసింది. అలాకాకుండా 2020-21 ఎస్ఎస్​ఆర్​ ధరలతో రూ. 669 కోట్ల 48 లక్షల రూపాయలకు అదే గుత్తేదారుకు అప్పగించారని వెల్లడించింది. రివర్స్‌ టెండర్లతో రూ. 628 కోట్ల 43 లక్షలు ఆదా అయినట్లు ప్రభుత్వం చెబుతున్నా, ఈ అదనపు పనులకు కట్టబెట్టిన సొమ్మును లెక్కించినప్పుడు ఆ వాదనకు అర్థం లేదని కాగ్‌ తేల్చిచెప్పింది. పోలవరం అథారిటీ అనుమతి లేకుండా కుడివైపు సొరంగాల ప్రవాహ సామర్థ్యం 40 వేల క్యూసెక్కులకు పెంచి పనులు అప్పగించారని కాగ్‌ పేర్కొంది. ఇందుకు అప్పటికే పూర్తైన లైనింగ్, స్టీల్‌ సపోర్టులను కూల్చివేశారని తెలిపింది. రూ. 14 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయలు వృథా అయ్యాయని కాగ్‌ వెల్లడించింది.

పోలవరం ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది జూన్​ నాటికి జాతికి అంకితం: సీఎం చంద్రబాబు

రాజమహేంద్రవరానికి పోలవరం అథారిటీ కార్యాలయం - కేంద్ర జలశక్తి శాఖ ఆదేశాలు

TAGGED:

POLAVARAM PROJECT BIGGEST MISTAKE
CONTRACTORS ISSUE IN POLAVARAM
CAG REPORT ON POLAVARAM PROJECT
పోలవరం ప్రాజెక్టు
CAG REPORT ON POLAVARAM PROJECT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.