2027 మార్చికి పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశ పనులు పూర్తి - కేంద్రమంత్రి స్పష్టం
రాజ్యసభలో పోలవరం నిర్మాణ పురోగతిపై వివరాలు వెల్లడి - తొలిదశలో 41.15 మీటర్ల వరకే నీటి నిల్వకు అవకాశం - 2023 ధరల ప్రకారం రూ.30,436.95 కోట్ల వ్యయం అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:26 PM IST
Polavaram Issue in Rajyasabha : ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పురోగతిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక వివరాలు వెల్లడించింది. ప్రాజెక్టు తొలిదశలో 41.15 మీటర్ల వరకు నీటి నిల్వకు అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. పోలవరం ప్రాజెక్టు పురోగతిపై రాజ్యసభలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు కేంద్ర మంత్రి రాజ్భూషణ్ లిఖితపూర్వకంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా నిధులు, పనుల పురోగతి, నిర్వాసితుల తరలింపు తదితర అంశాలను సవివరంగా సభ ముందు ఉంచారు.
నిధుల అంచనా : పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి 2023 ధరల ప్రకారం రూ.30,436.95 కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని కేంద్ర మంత్రి రాజ్భూషణ్ తెలిపారు. ఈ మొత్తం వ్యయంలో రూ.12,157.53 కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రాంటుగా ఇస్తుందని వెల్లడించారు. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2025-26 వరకు ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం రూ.12,620.53 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు రాజ్యసభలో ఆయన వివరించారు.
శరవేగంగా పనులు : ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనుల పురోగతిని కేంద్రం స్పష్టంగా వివరించింది. ప్రాజెక్టులో వివిధ దశల పనులు ఏ మేరకు పూర్తయ్యాయో గణాంకాలతో సహా వెల్లడించింది. స్పిల్వేకి సంబంధించి మట్టి పనులు 96.8 శాతం పూర్తి కాగా, కాంక్రీట్ పనులు 98.8 శాతం, స్టీల్ పనులు 92.9 శాతం మేర పూర్తయినట్లు తెలిపింది. ఎర్త్ కమ్ రాక్ఫిల్ డ్యామ్ నిర్మాణంలో మట్టి పనులు 75.5 శాతం, కాంక్రీట్ పనులు 81.9 శాతం, స్టీల్ పనులు 81.3 శాతం పూర్తయినట్లు వెల్లడించింది. ప్రధాన కాలువల పనుల్లో మట్టి పనులు అత్యధికంగా 98.9 శాతం పూర్తి కాగా, కాంక్రీట్ పనులు 88.4 శాతం, స్టీల్ పనులు 55.6 శాతం పూర్తయినట్లు కేంద్ర మంత్రి లిఖితపూర్వక సమాధానంలో పేర్కొన్నారు.
నిర్వాసితుల పునరావాసం : పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల మొత్తం 96,660 మంది నిర్వాసితులు అవుతున్నారని కేంద్రం రాజ్యసభకు తెలిపింది. ఇందులో తొలిదశ నీటి నిల్వ (41.15 మీటర్లు) కారణంగా ముంపునకు గురయ్యే 17,892 మందిని ఇప్పటికే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు వెల్లడించింది. నిర్వాసితుల సహాయ, పునరావాస చర్యల కోసం ఇప్పటివరకు రూ.1,373.01 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు వివరించింది. ఈ పునరావాస పనుల కోసం ఇంకా మరో రూ.1,581.08 కోట్లు అవసరం అవుతాయని కేంద్రం అంచనా వేసింది.
మరో ఏడాది పొడిగింపు : పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశ పనులను 2026 మార్చి నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి రాజ్భూషణ్ స్పష్టం చేశారు. వాస్తవానికి ఈ ప్రాజెక్టు తొలిదశ పూర్తి లక్ష్యాన్ని మరో ఏడాది పాటు పొడిగించినట్లు ఆయన రాజ్యసభ వేదికగా వెల్లడించారు. నిర్దేశించిన గడువులోగా తొలిదశ పనులను పూర్తి చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
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