గడువు సమయానికి పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తాం: మంత్రి నిమ్మల
పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్న తీరును మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 10:40 PM IST
Polavaram Project Works Updates : ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల కలల ప్రాజెక్టు. రాష్ట్రానికి జీవనాడి. తాగు, సాగునీరుతో పాటు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కీలకమైంది పోలవరం ప్రాజెక్టు. అందుకే పోలవరం తొలి దశ నిర్మాణాన్ని వచ్చే గోదావరి మహా పుష్కరాలకు పూర్తి చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఎర్త్ కం రాక్ఫిల్ డ్యాం పనులు కూడా తుదిదశకు చేరుకున్నాయి.
ఈ క్రమంలోనే పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పనులను ఇవాళ జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పరిశీలించారు. పనులు జరుగుతున్న తీరును అధికారుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును గత ప్రభుత్వం పూర్తి చేసి ఉంటే ఈ కరువు పరిస్థితుల్లో 400ల టీఎంసీల నీరు వినియోగించుకునే అవకాశం ఉండేదని తెలిపారు. గడువు సమయానికి దీన్ని పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు పోలరం ప్రాజెక్టు పనులను వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు జలవనరుల శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది. ప్రస్తుత ఎల్నీనో పరిస్థితితులు ఉన్నా ఈ ఏడాది 14 లక్షల 62,000ల క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం పోలవరానికి వచ్చింది. ప్రస్తుతం అది తగ్గిపోయి 2.24 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ఎర్త్ కం రాక్ఫిల్ డ్యాం పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ఇక్కడ తొలి దశలో 117 టీఎంసీల నీటిని నిల్వచేసుకోవచ్చు. 45.15 మీటర్ల ఎత్తు వరకు డ్యాంను నిర్మిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో పోలవరం నిర్వాసితుల ఇళ్ల నిర్మాణాలను కూడా అంతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది ప్రభుత్వం. వీలైనంత త్వరగా ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందజేయాలని అధికారులకు ఆదేశించింది. ఫలితంగా భూ సేకరణ, టెండర్ల ప్రక్రియ, మౌలిక సదుపాయల కల్పన సహా అన్ని పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
గడిచిన రెండేళ్లలోనే ప్రాజెక్టుపై రూ.6033 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ వదిలేసిన ఎడమ కాలువ పనులను పరుగులు పెట్టించి 80 శాతానికి పైగా పూర్తి చేశారు. అటు కుడి, ఎడమ కాలువ అనుసంధాన పనులు కూడా 90 శాతానికి చేరుకున్నాయి. గత ప్రభుత్వంలో అటకెక్కిన పునరావాస పనులను చురుగ్గా చేపట్టారు. కేవలం రెండేళ్లలోనే నిర్వాసితుల కోసం రూ.2237 కోట్లు చెల్లించారు. గతంలో పనులు ఆపేసిన గుత్తదారులకు కొత్త ధరలకు టెండర్లు కేటాయించి నిర్వాసితుల కాలనీల నిర్మాణాన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తున్నారు.
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