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పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తికి - 43 అంశాలతో చెక్‌ లిస్ట్

పోలవరంలో ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణం అత్యంత కీలకం - ఈ నెలాఖరుకు 23 మీటర్ల ఎత్తుకు పూర్తి - 53 మీటర్ల వరకు 8 నెలల్లో పూర్తిచేయాలి

Polavaram Work Updates
Polavaram Work Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 12:42 PM IST

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Polavaram Work Updates : పోలవరం ప్రాజెక్టును 2027 మార్చికి పూర్తిచేసే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అధికారులు సూక్ష్మస్థాయి ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 43 అంశాలను గుర్తించారు. వీటి పూర్తికి ఇంకా 8 నెలలే గడువుంది. వీటిలో ప్రధాన డ్యాం గ్యాప్‌ 1, గ్యాప్‌ 2 పూర్తిచేయడంలో ఇంకా వివిధ దశలు ఉన్నాయి. డిజైన్లు, అవసరమైన మెటీరియల్‌ సమీకరణ, స్పిల్‌ వే సుందరీకరణ, ఎడమ, కుడి కాలువలతో అనుసంధాన పనులు, పోలవరం స్పిల్‌ వేకు సమాంతరంగా ఎడమ, కుడి గట్టులను కలిపేలా ఐకానిక్‌ వంతెన, కేబుల్‌ వంతెన నిర్మించాలి.

దీంతోపాటు కుడి, ఎడమ కాలువల అనుసంధాన పనులు, ఆ రెండు కాలువల్లో మిగిలి ఉన్న పనులు సహా మొత్తం 43 అంశాలను సూక్ష్మ ప్రణాళికలో పొందుపరిచారు. ప్రధాన డ్యాంలో డిజైన్ల పెండింగ్‌ అంశాల నుంచి అన్నింటికీ స్థానం కల్పించారు. ఇందులో ప్రధాన డ్యాంతో పాటు అనుబంధ పనుల ప్రణాళిక ఈ విధంగా ఉంది.

వీటిలో గ్యాప్‌ 1, గ్యాప్‌ 2 డ్యాంల నిర్మాణం పూర్తిచేయడమే అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. గ్యాప్‌ 2 డ్యాంలో కుడి డ్యాం అబెట్‌మెంట్‌ పనులకు డిజైన్లు సమర్పించారు. జులై నెలాఖరుకు వీటికి అనుమతులు వస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఇదే డ్యాంకు సంబంధించి ప్రస్తుతం +23.32 మీటర్ల స్థాయి వరకే అనుమతులు లభించాయి. ఆపైన +53.32 మీటర్ల వరకు డిజైన్లను కేంద్ర జలసంఘానికి సమర్పించారు. ఈ నెలలో వీటి అనుమతులు వస్తాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Polavaram Project Checklist : మరోవైపు గ్యాప్‌ 2 ప్రధాన డ్యాంలో 80 మీటర్ల చైనేజి నుంచి 1450 మీటర్ల చైనేజి వరకు పనుల తీరుపై అధికారులు సంతృప్తిగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం +17 మీటర్ల స్థాయి నుంచి +23.32 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. జులై నెలాఖరుకు గ్యాప్‌ 2 డ్యాం మొత్తం ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చి +53.32 మీటర్ల ఎత్తుకు పనులు మొదలు పెట్టాలి. +23 మీటర్ల స్థాయికి పనులు పూర్తయితే గోదావరి సీపేజీ నీటి నుంచి కూడా పనులకు ఇబ్బంది లేకుండా మిగిలిన పై భాగం సులభంగా చేసుకోవచ్చనేది ఉద్దేశం. గ్యాప్‌ 1 డ్యాం నిర్మాణం +33 మీటర్ల వరకు పూర్తయింది. ఆ పై నుంచి +53.32 మీటర్ల వరకు పనులు చేపట్టారు. ఇది 2027 మార్చి నాటికి పూర్తిచేయాలనేది లక్ష్యం.

మరోవైపు ప్రధాన డ్యాం గ్యాప్‌ 1, 2 పూర్తిచేసేందుకు ఇంకా మెటీరియల్‌ అవసరం. అంటే 8.75 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్ల మేర మట్టి మొత్తమ్మీద అవసరం అనుకుంటే ఇప్పటివరకు 2.66 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్లు వినియోగించారు. 2.54 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్లు డ్యాం వద్ద సిద్ధంగా ఉంది. కావాల్సిన మట్టిలో జులై నెలాఖరుకు మరో 1.50 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్ల మట్టి సమీకరిస్తారు. 2027 జనవరి నాటికి 2.05 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్లు సిద్ధం చేయనున్నారు. 49.20 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్ల రాయి అవసరం. ఇప్పటివరకు 8.70 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్లు వినియోగించారు. 13.10 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్లు డ్యాం క్షేత్రం వద్ద సిద్ధంగా ఉంది. 2026 డిసెంబర్ నాటికి దశలవారీగా మిగిలిన రాయి కూడా సమీకరిస్తారు.

గేట్ల ఆపరేషన్‌ షెడ్యూల్ : పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభించే సమయానికి గేట్ల ఆపరేషన్‌ షెడ్యూల్ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఐఐటీ రూర్కీ నిపుణులు ఈ ప్రణాళికను ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. 2026 డిసెంబర్‌కు సిద్ధం చేయాలనేది లక్ష్యం. మరోవైపు గ్యాంట్రీ, గేట్లకు సంబంధించి పెండింగ్‌ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం చివరికి పూర్తిచేస్తారు. గేట్ల నిర్వహణకు స్కాడా వ్యవస్థతో పాటు కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు పనులూ సాగుతున్నాయి. అప్రోచ్ ఛానల్​, స్పిల్‌ ఛానల్ పెండింగ్‌ పనులతో పాటు పైడిపాక కొండవద్ద గ్యాప్‌ను పూడ్చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ అంశం పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ పరిశీలనలో ఉంది.

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POLAVARAM PROJECT WORK UPDATES
POLAVARAM PROJECT WORK UPDATES

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