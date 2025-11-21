ETV Bharat / state

పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన కేంద్ర బృందం - వ్యూ పాయింట్ నుంచి పనులపై ఆరా

పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాంతాన్ని సందర్శించిన కేంద్ర బృందం - ప్రాజెక్టు పనుల్ని పరిశీలించిన కేంద్ర జలసంఘం సభ్యుల బృందం

Central Team Visits Polavaram Project
Central Team Visits Polavaram Project (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 10:23 PM IST

Central Team Visits Polavaram Project: పోలవరం ప్రాజెక్ట్​ను కేంద్ర జల సంఘం ప్రతినిధులు పరిశీలించారు. దిల్లీ నుంచి వచ్చిన కేంద్ర జలసంఘం డిజైన్లు, పరిశోధన విభాగం ఎక్సఫిషియో సభ్యుడు ఆదిత్య శర్మ, కేంద్ర జలసంఘం చీఫ్ ఇంజనీర్ ఎస్​ఎస్ భక్షిలతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సభ్య కార్యదర్శి ఎం.రఘురాం ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. ప్రాజెక్ట్​లో జరుగుతున్న పనులను వారు ఆసాంతం పరిశీలించారు.

కేంద్ర బృందానికి జలవనరుల శాఖ వివరణ: వారికి జలవనరుల శాఖ ఈ ఎన్​సీ. నరసింహమూర్తి, పోలవరం ఎస్ఈ రామచంద్ర రావు, క్వాలిటీ కంట్రోల్ విభాగం సీఈ శేషుబాబు, డీఈలు కే.బాలకృష్ణ, డీ. శ్రీనివాస్, ప్రేంచంద్, మెయిల్ జీఎంఏ గంగాధర్, డీజీఎం మురళి తదితరులు పనులు జరుగుతున్న తీరును చూపించటంతో పాటు వివరాలన్నీ అందించారు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ వ్యూ పాయింట్ నుంచి మొత్తం పనుల వివరాలను కేంద్ర బృందానికి జలవనరుల శాఖ, కాంట్రాక్టు సంస్థ ఎంఈఐఎల్ ప్రతినిధులు వివరించారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన కేంద్ర బృందం (ETV Bharat)

అనంతరం వారు మోడల్ డ్యామ్​ను పరిశీలించారు. అక్కడ ప్రతి విభాగం గురించి అధికారులు తెలిపారు. స్పిల్ వే చేరుకున్న కేంద్ర బృందం మొత్తం పరిశీలించింది. అంతేకాకుండా స్పిల్ వే, గేట్లు, గేట్లను ఆపరేట్ చేసే సిలిండర్లు, పవర్ పాక్స్ మొదలైన వాటి పనితీరు గురించి స్పష్టంగా తెలుసుకున్నారు. వీటితో పాటు ప్రాజెక్ట్ అప్ స్ట్రీమ్ కాఫర్ డాం, గ్యాప్ 1, డయాఫ్రమ్ వాల్, జల విద్యుత్ కేంద్రం పనులను పరిశీలించారు. ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని అధికారులను అడిగి పనుల వివరాలన్నీ కేంద్రబృంద అధికారులు సవివరంగా తెలుసుకున్నారు.

అమరావతికి పోలవరం అథారిటీ ప్రాజెక్టు : మరోవైపు పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని అమరావతికి తరలించనున్నారు. ఈ మేరకు అథారిటీ ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర జలవనరులశాఖ అధికారులు ఆహ్వానించారు. కేంద్ర జల్‌శక్తి మంత్రిత్వ శాఖతో చర్చించి, ఓ నిర్ణయానికి వచ్చి కార్యాలయాన్ని తరలించవచ్చనే అభిప్రాయానికి వచ్చారు. గతంలో ప్రాజెక్టు అథారిటీ కార్యాలయాన్ని రాజమహేంద్రవరం తరలించాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. ఇప్పటికే పోలవరం అథారిటీ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ (పీఅండ్‌డీ), ఆయన సిబ్బందిని రాజమహేంద్రవరం తరలించారు.

అంతేకాకుండా ఇతర పాలనాపరమైన వ్యవస్థలతో కూడినటువంటి అథారిటీ కార్యాలయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధాని అమరావతికి తరలిస్తామంటూ కొత్త ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది. అథారిటీ సీఈవో, కార్యదర్శితో పాటు ఇతర సిబ్బంది, ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలను అమరావతి నుంచి చేపట్టేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు.

రూ.58 వేల కోట్ల అంచనా వ్యయం :

  • పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి రూ.58 వేల కోట్లు ఖర్చవుతుందని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు.
  • మొదట్లో భావించినట్లు 3 సెగ్మెంట్లలోనే పనులు చేస్తారు.
  • మూడో సెగ్మెంట్లో గతంలో అనుకున్నట్లు బొల్లాపల్లి జలాశయం నుంచి బనకచర్ల వరకూ కాకుండా బొల్లాపల్లి నుంచి నల్లమలసాగర్‌ జలాశయం వరకే పరిమితమవుతారు. అందుకుగాను రూ.9,000 కోట్లు ఖర్చవుతుందని లెక్క వేశారు. అంటే గతంలో కంటే సుమారు రూ.25,000 కోట్ల ఖర్చు తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.
  • నీటిని కూడా మరీ ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండబోదు. +250 మీటర్ల వరకు ఎత్తిపోస్తే సరిపోతుంది.
  • తొలి, రెండో సెగ్మెంట్లల్లో పెద్ద మార్పులు ఏమీ ఉండవు.
  • తొలి సెగ్మెంట్‌(పోలవరం-ప్రకాశం బ్యారేజి)కు రూ.13 వేల కోట్ల ఖర్చవుతుందని అంచనా.
  • రెండో సెగ్మెంట్‌(ప్రకాశం బ్యారేజి - బొల్లాపల్లి)లో బొల్లాపల్లిలో రిజర్వాయర్‌ నిర్మించి అక్కడికి నీళ్లను తరలిస్తారు. ఈ విభాగంలో రూ.36,000 కోట్ల వరకూ ఖర్చవుతుంది.

బనకచర్లకు బదులు 'పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌' ప్రాజెక్టు - రూ.58 వేల కోట్లతో నిర్మాణం!

2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి లక్ష్యం - నిధుల కొరతతో సవాళ్లు

CENTRAL TEAM VISIT POLAVARAMPROJECT
పోలవరంను సందర్శించిన కేంద్రబృందం
POLAVARAM PROJECT UPDATE
CENTRAL TEAM ON POLAVARAM
CENTRALTEAM VISIT POLAVARAM PROJECT

