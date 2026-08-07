పోలవరం నిర్మాణంపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన - 45.72 మీటర్ల ఎత్తు వరకూ సివిల్ పనులు
ఫేజ్-1 నిధులు 41.15 మీటర్ల వరకే పరిమితం - ఆ తర్వాత కూడా ప్రాజెక్టు పనుల కొనసాగింపు - 2027 జూన్ నాటికి పోలవరం తొలి దశ పూర్తి చేయడమే లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 8:22 AM IST
Polavaram Project Phase 1 : ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. పోలవరం తొలి దశ కింద కేంద్రం ఇచ్చే నిధులు 41.15 మీటర్లకే పరిమితమైనప్పటికీ, సివిల్ పనులు మాత్రం జలాశయం పూర్తి స్థాయి మట్టం (ఎఫ్ఆర్ఎల్) 45.72 మీటర్ల వరకూ సాగుతాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి రాజ్భూషణ్ చౌధరి గురువారం లోక్సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు.
ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి ప్రశ్న : లోక్సభ సమావేశాల్లో భాగంగా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ పీవీ మిథున్ రెడ్డి పోలవరం ప్రాజెక్టుపై పలు ప్రశ్నలు సంధించారు. పోలవరం ఫేజ్-1 నిధులకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందా? ఇటీవలి కాలంలో ఎన్ని నిధులు విడుదల చేసింది? నిర్దేశిత సమయానికి 41.15 మీటర్ల వరకు నీరు నిల్వ చేసేందుకు ప్రాజెక్టు నిర్మాణం సాగుతోందా? కేంద్రం విడుదల చేసిన గ్రాంట్ ఫేజ్-1 కోసమేనా? అందులో విద్యుత్ కేంద్రం, కెనాల్ నెట్వర్క్, పునరావాస బకాయిలు ఉన్నాయా? యూసీలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సకాలంలో ఇస్తోందా? అని ఆయన వరుస ప్రశ్నలు అడిగారు. వీటికి కేంద్ర మంత్రి సవివరంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు.
2027 నాటికి తొలిదశ పనులు పూర్తి : పోలవరం తొలిదశ పనులను 2027 జూన్ నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి వెల్లడించారు. 41.15 మీటర్ల వరకు నీరు నిల్వ చేసే క్రమంలో ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు ప్రస్తుతం సజావుగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణంలో కీలకమైన గ్యాప్-1, గ్యాప్-2 పనులతో పాటు, భూసేకరణ, సహాయ, పునరావాస (ఆర్ అండ్ ఆర్) పనులను 2027 జూన్ నాటికల్లా పూర్తి చేస్తామన్నారు.
నిధుల కేటాయింపు, విడుదల ఇలా : పోలవరం ప్రాజెక్టు ఫేజ్-1 (+41.15 మీటర్ల ఎలివేషన్ లెవెల్ వరకు నీటి నిల్వ) కు 2023 నాటి ధరల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఆమోదించింది. ఇందుకుగాను రూ.30,436.95 కోట్ల నిధులు అందించడానికి అంగీకారం తెలిపింది. దీనిలో ఇంకా చెల్లించాల్సిన గ్రాంట్ రూ.12,157.53 కోట్లుగా ఉంది. అందులో 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.5,512.40 కోట్లు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.2,810.22 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు కేంద్ర మంత్రి సభకు వివరించారు.
విద్యుత్ కేంద్రం భారం రాష్ట్రానిదే : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే గ్రాంట్ 41.15 మీటర్ల వరకు నీరు నిల్వ చేసే ఫేజ్-1 పనుల వరకే పరిమితమని కేంద్రం పునరుద్ఘాటించింది. అయితే, దాని పరిధిలోకి 45.72 మీటర్ల వరకు (ఫుల్ రిజర్వాయర్ లెవెల్) ప్రాజెక్ట్ సివిల్ పనులు వస్తాయని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అలాగే 41.15 మీటర్ల వరకు భూసేకరణ, ఆర్ అండ్ ఆర్ కార్యక్రమాలు, కుడి, ఎడమ ప్రధాన కాలువల పనులన్నీ కేంద్రం పరిధిలోకి వస్తాయని వివరించారు. కానీ, ప్రాజెక్టు వద్ద ఏర్పాటు చేసే విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రం నిర్మాణ వ్యయాన్ని మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే స్వయంగా భరించాలని తేల్చి చెప్పారు.
యూసీల సమర్పణలో ఏపీ భేష్ : ప్రాజెక్టు నిధుల విడుదలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవసరమైన అన్ని రకాల టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్లను పక్కాగా అందజేస్తోందని కేంద్ర మంత్రి కితాబిచ్చారు. యుటిలైజేషన్ సర్టిఫికెట్లను (యూసీలు) ఏపీ సర్కారు సకాలంలో సమర్పిస్తోందని తెలిపారు. ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన యూసీలు, డాక్యుమెంట్లను నిధుల విడుదలకు ముందే కేంద్ర జలశక్తి శాఖ ఆధ్వర్యంలోని పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ (పీపీఏ) క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తోందని మంత్రి రాజ్ భూషణ్ చౌధరి తన సమాధానంలో పేర్కొన్నారు.
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