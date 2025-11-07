ETV Bharat / state

పోలవరం ప్రాజెక్టు పురోగతిపై హైదరాబాద్ వేదికగా ఇవాళ కీలక సమావేశం

హైదరాబాద్ వేదికగా భేటీ కానున్న ప్రాజెక్టు అథారిటీ - ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై చర్చ - సమావేశం అజెండాలో తెలంగాణ అభ్యంతరాలు - పీపీఏ కార్యాలయం ఏపీకి తరలింపునా చర్చించే అవకాశం!

Polavaram Project Authority Meeting
Polavaram Project Authority Meeting (ETV)
ETV Bharat Telangana Team

November 7, 2025

November 7, 2025

Polavaram Project Authority Meeting : పోలవరం ప్రాజెక్టు పురోగతిపై హైదరాబాద్ వేదికగా ఇవాళ కీలక సమావేశం జరగనుంది. ప్రాజెక్టు అథారిటీ భేటీ కానుంది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలతో పాటు తెలంగాణ అభ్యంతరాలపై చర్చ జరగనుంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ కార్యాలయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తరలించే విషయం కూడా ప్రస్తావనకు రానుంది.

పీపీఏ నేతృత్వంలో సమావేశం : పీపీఏ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి అతుల్ జైన్ నేతృత్వంలో జరగనున్న సమావేశంలో కేంద్ర జలశక్తి శాఖ అధికారులతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అధికారులు, ఇంజినీర్లు పాల్గొననున్నారు. మొత్తం 14 అంశాలు ఇవాళ్టి సమావేశం అజెండాలో ఉన్నాయి. ప్రాజెక్టు పురోగతిని సమీక్షించడంతో పాటు రానున్న వర్కింగ్ సీజన్​లో చేపట్టే పనుల ప్రణాళికపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టు పురోగతిపై హైదరాబాద్ వేదికగా ఇవాళ కీలక సమావేశం (ETV)

41.15 మీ. ఎత్తు వరకు నీటి నిల్వపై చర్చ : 41.15 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నీటిని నిల్వ చేసేలా సవరించిన వ్యయానికి సంబంధించి కేంద్ర జలశక్తి శాఖ, ఏపీ ప్రభుత్వం, ప్రాజెక్టు అథారిటీ మధ్య కుదరాల్సిన ఒప్పంద ప్రక్రియపై చర్చిస్తారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ కార్యాలయాన్ని అమరావతికి, చీఫ్ ఇంజినీర్ కార్యాలయాన్ని రాజమహేంద్రవరానికి తరలించే అంశం కూడా చర్చకు రానుంది. పీపీఏలో సిబ్బంది, గత వ్యయాల ఆమోదం, నావిగేషన్ టన్నెల్​కు లైనింగ్ సహా ఇతర అంశాలపై అథారిటీ సమావేశంలో చర్చ జరగనుంది.

తెలంగాణ అభ్యంతరాలు : తెలంగాణ లేవనెత్తిన అంతర్రాష్ట్ర అభ్యంతరాలను కూడా సమావేశం అజెండాలో పొందుపరిచారు. పూర్తి సామర్థ్యంతో నీటిని నిల్వ చేస్తే రాష్ట్రంలోని భూభాగం కూడా ముంపునకు గురవుతుందని భద్రాచలం పట్టణం, మణుగూరు భార జల కేంద్రానికి ముప్పు పొంచి ఉన్నందున సమగ్ర సర్వే జరగాలని తెలంగాణ కోరుతోంది. కిన్నెరసాని, ముర్రేడు వాగు సహా స్థానిక వాగుల్లో డ్రైనేజీ తీవ్రత అధికం అవుతుందన్న ఆందోళన ఉంది.

వాగులపై పడే డ్రైనేజీ ప్రభావంపై అధ్యయనం : దుమ్ముగూడెం దిగువన చేరుతున్న ఇతర వాగులపై కూడా డ్రైనేజీ ప్రభావం పెరిగి, ముంపు తీవ్రత పెరుగుతుందని ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. వీటన్నింటి నేపథ్యంలో సంయుక్తంగా సమగ్ర సర్వే జరగాలని తెలంగాణ కోరుతోంది. నీటి నిల్వతో ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తామని భద్రాచలం పట్టణం, మణుగూరు భార జల కేంద్రానికి ముంపు లేకుండా రక్షణ చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు గతంలో నిర్ణయించారు. వాగులపై పడే డ్రైనేజీ ప్రభావానికి సంబంధించి కూడా అధ్యయనం చేయిస్తామని గతంలో పీపీఏ ప్రకటించింది.

క్రాస్ సెక్షన్స్ నిర్ధారణ కోసం క్షేత్రస్థాయి సర్వే : రుతుపవనాల సమయం ముగిసిన తర్వాత కేంద్ర జలసంఘం సహాయంతో క్రాస్ సెక్షన్స్ నిర్ధారణ కోసం క్షేత్రస్థాయి సర్వే జరగనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన అంశాలపై సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. పోలవరం - బనకచర్ల లింక్ ప్రాజెక్టు అంశాన్ని కూడా సమావేశంలో ప్రస్తావించేందుకు తెలంగాణ అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. డీపీఆర్ తయారీకి ఏపీ ప్రభుత్వం టెండర్లు పిలిచిన సమయంలో అభ్యంతరం తెలుపుతూ తెలంగాణ లేఖ రాసింది. ముందుకెళ్లకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్​ను నిలువరించాలని కోరింది. దీంతో ఇవాళ్టి భేటీలో మరోమారు ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించనున్నారు.

