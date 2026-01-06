ETV Bharat / state

ఇరు రాష్ట్రాలూ మధ్యవర్తిత్వం గురించి ఆలోచించండి : 'పోలవరం-నల్లమల సాగర్' వివాదంపై సుప్రీం

పోలవరం-నల్లమల సాగర్​పై తెలంగాణ దాఖలు చేసిన రిట్​ పిటిషన్​పై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు - ఇరు రాష్ట్రాలూ మధ్యవర్తిత్వాన్ని పరిశీలించాలన్న సీజేఐ - తదుపరి విచారణ 12వ తేదీకి వాయిదా

Polavaram-Nallamala Sagar Project Issue
Polavaram-Nallamala Sagar Project Issue (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 7:25 AM IST

Polavaram-Nallamala Sagar Project Issue : పోలవరం-నల్లమల సాగర్‌ ప్రాజెక్టు అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో వాడీవేడిగా వాదనలు సాగాయి. ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సమర్పించిన ప్రీ-ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్‌కు కేంద్ర జల సంఘం ఆమోద ముద్ర వేయకముందే డీపీఆర్​ కోసం ఏపీ సర్కార్‌ టెండర్లు పిలవడాన్ని తెలంగాణ సవాల్‌ చేసింది. వాదనల అనంతరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన రిట్‌ పిటిషన్‌పై విచారణను సుప్రీంకోర్టు 12వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టికల్‌ 32 కింద దాఖలు చేసిన రిట్‌ పిటిషన్‌ విచారణార్హతపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సందేహాలు వ్యక్తం చేసింది. ఆర్టికల్‌ 131 కింద సివిల్‌ సూట్‌ దాఖలు చేసుకోవాలని సూచించింది.

ధర్మాసనం సూచనను పరిశీలించి అభిప్రాయం చెప్పేందుకు గడువు కావాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది అభిషేక్‌ సింఘ్వీ విజ్ఞప్తి మేరకు కేసు విచారణను వాయిదా వేసింది. రిట్‌ పిటిషన్‌పై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్, జస్టిస్‌ జోయ్‌మాల్యా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది. తెలంగాణ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది అభిషేక్‌ సింఘ్వీ, అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ సుదర్శన్‌ రెడ్డి, ఏపీ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాదులు ముకుల్‌ రోహత్గీ, జైదీప్‌ గుప్తా సుదీర్ఘ వాదనలు వినిపించారు. వివాద పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వానికి వెళ్లే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఇరు రాష్ట్రాలకు సీజేఐ సూచించారు.

సీడబ్ల్యూసీ అనుమతి లేకుండానే డీపీఆర్​ తయారీ : ట్రైబ్యునల్‌ తీర్పును ఏపీ సర్కార్‌ ఉల్లంఘించిందని అభిషేక్‌ సింఘ్వీ వాదించారు. గోదావరి ట్రైబ్యునల్‌ కేటాయింపుల ప్రకారం రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తెలంగాణకు 968 టీఎంసీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతానికి 484.5 టీఎంసీల వాటా దక్కుతుంది. ఆ తీర్పును ఏపీ ఉల్లంఘించడంతో పాటు సీడబ్ల్యూసీ, జలశక్తి శాఖలు పదే పదే జారీ చేసిన ఆదేశాలను ధిక్కరిస్తూ తమ హక్కుకు మించి వరద జలాల పేరుతో మరో 200 టీఎంసీలను అదనంగా తరలించే యత్నాలు మొదలుపెట్టిందని వ్యాఖ్యానించారు. సీడబ్ల్యూసీ అనుమతి లేకుండానే డీపీఆర్​ తయారీకి టెండర్లు పిలిచిందని తెలిపారు.

సమస్యపై అధ్యయనానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి 2న ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, 3 నెలల్లో నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించిందని నివేదిక వచ్చేంతవరకైనా ఏపీ చర్యలపై స్టే విధించాలని సింఘ్వీ కోరారు. అయితే సింఘ్వీ వాదనలను ఏపీ తరఫు న్యాయవాది రోహత్గీ తోసిపుచ్చారు. తమ అంతర్గత అవసరాల కోసం 3 నెలల ముందుగా ప్రాజెక్టు నివేదికను తయారు చేసుకుంటే తెలంగాణకు అభ్యంతరమెందుకని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ నీటిని తీసుకోవడం లేదన్న ముకుల్‌ రోహత్గీ, నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో దిగువనున్న తమకు వరద నీటిని వాడుకొనే హక్కు ఉంటుందని చెప్పారు.

ఆర్టికల్​ 32 కింద దాఖలైన పిటిషన్​ : అంతర్రాష్ట్ర జలవివాదానికి సంబంధించిన కేసులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టికల్‌ 32 కింద రిట్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేయడాన్ని సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ ప్రశ్నించారు. ఒకటికి మించిన రాష్ట్రాలు, కేంద్రం మధ్య వివాదాలు తలెత్తినప్పుడు రిట్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేయొచ్చా? సూట్‌ దాఖలు చేయాలా? అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇలాంటి అంశాల్లో ఆర్టికల్‌ 32 కింద దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌కు విచారణార్హతే పెద్ద సమస్య అని సీజేఐ తెలిపారు. దానికి బదులు ఆర్టికల్‌ 131 కింద సివిల్‌ సూట్‌ దాఖలు చేసుకోవాలని సూచించారు. గోదావరి ట్రైబ్యునల్‌ తెలంగాణకు కేటాయించిన నీటి వాటాలకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అదనపు హక్కులు కోరబోమని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కొత్త కాలువ నిర్మించుకుంటే ఏమవుతుందని సీజేఐ ప్రశ్నించారు.

కొత్త కాలువతో తెలంగాణ వాటా తగ్గుదల : ఏపీ తలపెట్టిన కొత్త కాలువ నిర్మాణం కారణంగా తమ వాటా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వాదిస్తోందన్నారు. పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టు అయినందున కేంద్ర ప్రభుత్వ ముందస్తు అనుమతి లేకుండా అందులో మార్పులు, చేర్పులు చేయలేరు కదా అని జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ తెలిపారు. సింఘ్వీ స్పందిస్తూ ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని పనులనూ నిలిపివేయాలంటూ ఏపీకి సీడబ్ల్యూసీ చెప్పినా ఆపకపోవడం వల్లే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆర్టికల్‌ 32 కింద కోర్టును ఆశ్రయించినట్లు వివరించారు.

ఇప్పుడు మధ్యంతర రక్షణ కల్పిస్తే సివిల్‌ సూట్‌ దాఖలు చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని, ఈ విషయంలో ఎలాంటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయకుండా కేసు విచారణను వచ్చే వారానికి వాయిదా వేయాలని సింఘ్వీ ధర్మాసనాన్ని కోరారు. కేసు విచారణను వచ్చే సోమవారానికి సీజేఐ వాయిదా వేశారు. వివాద పరిష్కారానికి ఇరు రాష్ట్రాలూ మధ్యవర్తిత్వం గురించి ఎందుకు ఆలోచించకూడదని సూచించారు.

సూట్​తో తిరిగివచ్చినా ఇలాంటి ఫిర్యాదులే : చివర్లో తెలంగాణ అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డి స్పందిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వ చర్య గోదావరి, కృష్ణా నదీ పరీవాహక ప్రాంతాలన్నింటిపైనా ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఆర్టికల్‌ 131 కింద సూట్‌ దాఖలు చేయడం సరైందని చెబుతున్నామని జస్టిస్‌ బాగ్చీ తెలిపారు. ఒకవేళ మేం సూట్‌తో తిరిగివచ్చినా అందులో ఇలాంటి ఫిర్యాదులే ఉంటాయని సింఘ్వీ అనగా, సీజేఐ స్పందిస్తూ అప్పుడు బహుశా రెండు పరిష్కార మార్గాలు ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకటి ప్రస్తుతం కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ తక్షణం ఇరు రాష్ట్రాలను సమావేశానికి పిలిచి నిర్ణయం తీసుకోవాలనడం అన్నారు.

అయితే వెంటనే పనులు ఆపేలా ఆదేశాలివ్వాలని సింఘ్వీ కోరగా, ఒకవేళ కమిటీ అలా భావిస్తే ఆ విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చని జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. అంతకుముందు ముకుల్‌ రోహత్గీ వాదనలు వినిపిస్తూ నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో ఏపీ అందరి కంటే దిగువన ఉన్నందున సముద్రంలోకి వృథాగా వెళ్లే నీటిని వాడుకొనే హక్కు ఉంటుందన్నారు. వాటినే కరవు పీడిత రాయలసీమకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం తప్ప ఎవరి హక్కులనూ లాక్కోవడం లేదన్నారు. ఒక దశలో ఏపీ ప్రభుత్వ న్యాయవాది జైదీప్‌ గుప్తా, తెలంగాణ ఏజీ సుదర్శన్‌ రెడ్డి ఆవేశంగా వాదనలు వినిపించేందుకు ప్రయత్నించగా సీజేఐ వారిని శాంతింపచేశారు.

ఏపీ ప్రజాధనం వృథా చేస్తే ఎవరేం చేయగలరు : ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ముందుకెళ్లి సమస్యలు చెప్పుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సీజేఐ సూచించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏపీని నిలువరించేందుకు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడం మినహా మరో మార్గం లేదనుకుంటే సివిల్‌ సూట్‌ దాఖలు చేయాలన్నారు. అవసరమైతే అందులో మహారాష్ట్రతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలనూ పార్టీలుగా చేర్చాలని తెలిపారు. కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ నిర్ణయాలు, సిఫార్సులు, అనుమతుల కోసం ఎదురు చూడకుండానే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముందుకెళ్లి ప్రజాధనాన్ని వృథా చేసుకుంటే ఎవరేం చేయగలరని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయంలో అత్యవసరతను దృష్టిలో ఉంచుకొని పనులు ఆపాలన్న తెలంగాణ విజ్ఞప్తిపై కమిటీ జోక్యం చేసుకోవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.

