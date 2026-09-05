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రైతుల పాలిట కల్పతరువు 'పోలవరం' - పచ్చగా మారిన బంజరు భూములు

మెట్ట ప్రాంతాల్లోని పొలాలకు ఆయువుపట్టులా పోలవరం ఎడమ కాలువ - ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సాగు విస్తీర్ణం మరింత పెంచేలా చర్యలు - పురుషోత్తపట్నం, పుష్కర ఎత్తి పోతల పథకాల ద్వారా నీటి విడుదల

Polavaram Left Canal
మెట్ట ప్రాంతాల్లోని పొలాలకు ఆయువుపట్టులా పోలవరం ఎడమ కాలువ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 2:22 PM IST

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Polavaram Left Canal : గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాల్లోని లక్షలాది కర్షకుల పాలిట కల్పతరువు పోలవరం ప్రాజెక్టు. కుడి, ఎడమ కాలువల ద్వారా ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని లక్షలాది బంజరు భూములు, బంగారు భూములుగా మారాయి. ఒకప్పుడు వర్షాలు లేక వెలవెలబోయిన మెట్ట ప్రాంతాలను కళకళలాడేలా చేస్తున్నాయి. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సాగు విస్తీర్ణం మరింత పెంచాలని నిర్ణయించిన కూటమి ప్రభుత్వం పురుషోత్తపట్నం, పుష్కర ఎత్తిపోతల పథకాల ద్వారా నీటిని స్థిరీకరిస్తూ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది్. కాలువ పొడవునా అవసరమైన ప్రాంతాల్లో లిఫ్ట్‌లు, తూములు ఏర్పాటు చేసేలా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

దగ్గరలోనే గోదావరి నది, అఖండంగా ప్రవాహం. పరవళ్లు తొక్కుతూ దిగువకు వెళ్లడమే తప్ప, తమకు ప్రయోజనం లేదంటూ రైతన్నలు పెదవి విరిచే పరిస్థితి. దీంతో వరుణ దేవుడే దిక్కంటూ పంటలు వేసుకునే వారు. వర్షాలు లేకుంటే అవి బీళ్లుగా మారాల్సిందే. ఇదీ పదేళ్ల క్రితం వరకు తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ జిల్లాల్లో మెట్ట ప్రాంతాల్లోని పరిస్ధితి.

వర్షాలు లేక వెలవెలబోయిన మెట్ట ప్రాంతాలు - సిరులు పండిస్తామంటున్న రైతులు (ETV Bharat)

2014లో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన, ఆ ప్రాంత రూపు రేఖలనే మార్చేసింది. పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా నెర్రెలిచ్చిన నేల పైకి గోదారమ్మను పరుగులు పెట్టించారు. దీంతో ఏకంగా రెండున్నర లక్షల ఎకరాలు సస్యశ్యామలం అయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది. భూమికి రంగేసినట్లుగా ఆకుపచ్చని పంటపొలాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి.

89 వేల ఎకరాలు సస్యశ్యామలం: పోలవరం ప్రాజెక్టు సమీపంలో పురుషోత్తపట్నం వద్ద లిఫ్ట్-1 పథకం ద్వారా దిగువకు వడివడిగా పరుగులు పెట్టిన గోదారమ్మ, కోరుకొండ మండలంలో ప్రవేశించి రాజానగరం నియోజకవర్గంలోని 89 వేల ఎకరాల మెట్ట ప్రాంతాలను సస్యశ్యామలం చేసింది. అనంతరం దిగువకు ప్రవహిస్తూ మురారి వద్ద కాకినాడ జిల్లాలో ప్రవహించే పోలవరం ఎడమ కాలువ జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో ప్రవేశిస్తోంది. రామవరం వద్ద నిర్మించిన పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ -2 ద్వారా గోదావరిని నీటిని ఏలేరుకు ఎత్తిపోస్తూ దారి మళ్లించారు.

"మా ప్రాంతానికి కాలువ నీరు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇకపై నీటి కొరత లేకుండా పంటలు సాగు చేసుకునే అవకాశం దక్కింది. ఈ నీటితో ఏడాదికి రెండు పంటలు పండించుకుంటాం. అయితే, మున్ముందు మాకు కాలువ నుంచి మోటర్ల ద్వారా నీటిని తోడుకునే సదుపాయం కూడా కల్పిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ప్రభుత్వం ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టాలి" – రైతులు

మరో ఎత్తిపోతల పథకం: పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా నీటిని బీడు భూములకు ఎత్తి పోసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం నిర్మించిన మరో ఎత్తిపోతల పథకమే తాళ్లూరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు. సమీపంలోని గ్రామాల్లో చెరువులను నింపుతూ, సాగు, తాగునీరు అందించేందుకు నిర్దేశించిన ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం శరవేగంగా నిర్మిస్తోంది. రూ.52 కోట్లు కేటాయించి, పంపుల సామర్థ్యం పెంచి ఏకంగా 37 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దీంతో తమకు ఎంతో లాభమని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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