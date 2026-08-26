గోదారమ్మ సందడి మొదలు - ఐదారు రోజుల్లో అనకాపల్లికి నీళ్లు
పోలవరం గోదావరి జలాలు ఎడమ కాలువ ద్వారా తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, అనకాపల్లి జిల్లాలకు - కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలోనే అనేక సవాళ్లను అధిగమించి పనుల వేగవంతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 7:14 PM IST
Polavaram Left Canal : ప్రజల చిరకాల స్వప్నమైన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో భాగంగా, గోదావరి జలాలు ఎడమ కాలువ ద్వారా తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, అనకాపల్లి జిల్లాలకు ప్రవహించనున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలోనే అనేక సవాళ్లను అధిగమించి, పనులను వేగవంతం చేసింది. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మురారి, మల్లేపల్లి, బూరుగుపూడి, ప్రత్తిపాడు, చెందుర్తి, కత్తిపూడి, బెండపూడి, ఆరెంపూడి, గవరయ్య కోనేరుల వద్ద జాతీయ రహదారి దాటనుంది.
గోదారమ్మ సందడి : ఆరెంపూడి, బెండపూడి వద్ద వంతెనలు, ఓ వైపు 500 మీటర్ల చొప్పున 1,000 మీటర్ల అప్రోచ్ నిర్మాణం పూర్తయ్యింది. మంగళవారం ట్రాఫిక్ను మళ్లించారు. ఆయాచోట్ల ప్రధాన రహదారి తవ్వకం పనులు చేపడుతున్నారు. ఈ పనులు గురువారం నాటికి పూర్తవుతాయని, అనకాపల్లి జిల్లాకు నీరు వెళ్లేందుకు మార్గం సుగమమైందని అధికారులు తెలిపారు. ఐదారు రోజుల్లో కాలువలో గోదారమ్మ సందడి చేయనుంది. ఇప్పటికే నీటి ప్రవాహం మొదలైందని, బుధవారం సాయంత్రానికి రావికంపాడు వద్దకు చేరుతుందని ఈఈ గోవింద్ పేర్కొన్నారు. అక్కడి నుంచి క్రమంగా (సుమారు 1,000-1,500 క్యూసెక్కులు) నీరు పాయకరావుపేట మీదుగా అనకాపల్లి జిల్లాకు వెళ్లనుంది.
అనకాపల్లిలో 1.50 లక్షల ఎకరాలకు నీరు : ప్రతిష్ఠాత్మకంగా జరిగిన పనుల్లో అనేక సవాళ్లను అధిగమించారు. తొమ్మిది చోట్ల జాతీయ రహదారిని దాటి కాలువ ముందుకు సాగింది. అన్నవరం పంపా జలాశయం, తుని పట్టణ పరిధిలో తాండవ నది పరీవాహక ప్రాంతంపై అక్విడక్టులు నిర్మించారు. కుమ్మరిలోవ వద్ద రెండు కొండలను తొలుచుకుంటూ కాలువ నిర్మాణం జరిగింది. పంపా, ఏలేరు రిజర్వాయర్ల పరిధిలో ఆయకట్టుకూ నీరు అందే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 1.15 లక్షలు, కాకినాడలో 1.21 లక్షలు, అనకాపల్లి జిల్లాలో 1.50 లక్షల ఎకరాలకు నీరందనుంది. సాగునీటికి 84.808 టీఎంసీలు, తాగు అవసరాలు, పరిశ్రమలకు 23.44 టీఎంసీలను సర్కారు కేటాయించనుంది.
పోలవరం చుట్టుపక్కల రహదారుల అభివృద్ధి : పోలవరం ప్రాజెక్టు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న గ్రామాలకు రహదారి అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూ.840 కోట్లతో ఆమోదం తెలిపినట్లు కేంద్ర రహదారి, రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు. ఎన్హెచ్-365 బీబీ సెక్షన్లో ఉన్న బుట్టాయగూడెం - ఎల్ఎన్డీపేట మధ్య 45.09 కిలోమీటర్ల రహదారిని ఉన్నతీకరించడంతో పాటు పట్టిసీమ - కొవ్వూరు రహదారిని పేవ్డ్ షోల్డర్స్ సౌకర్యంతో రెండు వరుసలుగా విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన మంగళవారం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
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