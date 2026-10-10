పర్యాటక కేంద్రంగా పోలవరం ఐకానిక్ వంతెన - మూడు జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం
Polavaram Iconic Bridge: నదీ, అటవీ అందాలకు అదనంగా పోలవరం ఐకానిక్ వంతెన నిర్మించనున్నారు. తెలుగు సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా స్పిల్వేను సుందరీకరిస్తారు. నావిగేషన్ టన్నెల్, జల రవాణా మార్గాల అభివృద్ధి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 11:01 AM IST
Polavaram Iconic Bridge : గోదావరి నదిపై నిర్మిస్తున్న పోలవరం ప్రాజెక్టును పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. 2027 జూన్ నెలాఖరులో గోదావరి పుష్కరాల ప్రారంభానికి ముందే ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ప్రాజెక్టు సమీపంలోని పాపికొండల ప్రకృతి అందాలకు పెట్టింది పేరు. జలాశయం పూర్తిస్థాయిలో రూపుదిద్దుకున్న తర్వాత మరిన్ని పర్యాటక ఆకర్షణలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. వీటిని సందర్శించేందుకు వచ్చే పర్యాటకులకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రాజెక్టును మూడు జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానించే ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు. ఇటీవల దిల్లీ పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ ప్రణాళికలను కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన ఆర్థిక సహకారంతో పాటు విధానపరమైన మద్దతు అందించాలని కోరారు.
సులభంగా చేరుకునేలా: పోలవరం ప్రాజెక్టుకు రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపరిచేందుకు మూడు జాతీయ రహదారులను అనుసంధానించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఖరగ్పుర్-అమరావతి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఈ రహదారి పట్టిసీమ వద్ద గోదావరి నదిని దాటేలా ప్రతిపాదించారు. అయితే వంతెనను పట్టిసీమకు బదులుగా పోలవరం వద్ద నిర్మించేలా మార్పులు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరుతోంది. దీనివల్ల ప్రాజెక్టు ప్రాంతానికి నేరుగా రవాణా సదుపాయం మెరుగుపడనుంది.
- సూర్యాపేట నుంచి కొవ్వూరు వరకు ఎన్హెచ్-365బీ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రతిపాదిత మార్గం పట్టిసీమ నుంచి కొవ్వూరు వరకు ఉంది. ఈ రహదారిని మరో 5.5 కి.మీ. పొడిగిస్తే పోలవరం ప్రాజెక్టుకు అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. కొవ్వూరు వద్ద గోదావరి ఎడమ గట్టుకు ఈ రహదారి కలవడంతో నదీ తీర ప్రాంతం మీదుగా పోలవరం వరకు రాకపోకలు సులభమవుతాయి.
- రాజమహేంద్రవరం నుంచి విజయనగరం వరకు నిర్మిస్తున్న ఎన్హెచ్-516ఈని సైతం పోలవరంతో అనుసంధానించాలని యోచిస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు ఎడమ వైపు నుంచి 26.70 కి.మీ. మేర కొత్త రహదారి నిర్మిస్తే ఈ జాతీయ రహదారికి చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి మరో 11 కి.మీ. రోడ్డు వేస్తే ఎన్హెచ్-16తో అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. దీంతో రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయం నుంచి పోలవరం చేరుకోవడం సులభమవుతుంది. మరో ప్రతిపాదన ప్రకారం ప్రాజెక్టు ఎడమ వైపు నుంచి 24.6 కి.మీ. రహదారి నిర్మిస్తే రాజమహేంద్రవరం-విజయనగరం జాతీయ రహదారిని గోకవరం వద్ద కలిపే అవకాశం ఉంది.
ఐకానిక్ వంతెన - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా స్పిల్వే: పోలవరం స్పిల్వేకు సమాంతరంగా గోదావరి నది ఎడమ, కుడి గట్లను కలిపేలా వంతెన నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. స్పిల్వేకు సమాంతరంగా 3.42 కి.మీ. పొడవున నిర్మించనున్న ఈ వంతెనను ఐకానిక్ నిర్మాణంగా తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు ప్రాంతంలో పర్యాటకులు సులభంగా ప్రయాణించేందుకు అనుసంధాన రహదారులతో పాటు ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు.
- స్పిల్వేను ప్రత్యేకంగా సుందరీకరించనున్నారు. పగలు, రాత్రి వేళల్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా, తెలుగు సంస్కృతి ప్రతిబింబించే రీతిలో ఆధునిక నిర్మాణ శైలితో తీర్చిదిద్దాలని యోచిస్తున్నారు.
- జలాశయం, స్పిల్వే, పరిసర అటవీ ప్రాంతాల్లోని వందల ఎకరాలను పర్యాటక ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు అంతర్జాతీయ సంస్థల సహకారంతో ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ల్యాండ్స్కేపింగ్, వసతి, ఆతిథ్య సదుపాయాలు సహా అవసరమైన మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
నావిగేషన్ టన్నెల్లోనూ విహారం: ప్రాజెక్టు ఎడమ వైపు నావిగేషన్ టన్నెల్ నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ టన్నెల్ ద్వారా పడవలు ప్రయాణించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సరకు రవాణాతో పాటు పర్యాటకులు సైతం పడవల్లో ప్రయాణించే అవకాశాన్ని కల్పించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నావిగేషన్ సదుపాయాల అభివృద్ధికి అదనంగా రూ.500 కోట్లు అవసరమవుతాయని అంచనా. రహదారులు, ఐకానిక్ వంతెన, జలవిహారం, ప్రకృతి అందాలతో పోలవరం ప్రాంతాన్ని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది.
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