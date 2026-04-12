ఆసియాలోనే అతిపెద్ద టర్బో జనరేటర్ ప్రాజెక్ట్గా నిలవనున్న పోలవరం
పోలవరం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్టులో జంబో టర్బైన్లు - తక్కువ ఎత్తుతోనే ఎక్కువ విద్యుదుత్పత్తి - 2028 జనవరి నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న ఏపీ జెన్కో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 10:33 AM IST
Asia Largest Turbo Generator Project Polavaram: ఆసియాలోనే అత్యంత భారీ జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టుగా పోలవరం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్టు ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే జంబో టర్బైన్ల సాంకేతికతతో ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించనున్నారు. తక్కువ ఎత్తుతోనే ఎక్కువ కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసేలా ఇందులో అధునాతన సాంకేతికతను వినియోగించనున్నారు. దాదాపు 80 మెగావాట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో 12 యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తద్వారా భవిష్యత్తులో 960 మెగావాట్ల విద్యుత్ అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయంలో సుమారు రూ. 1,100 కోట్లు ఆదా కానుండటం గమనార్హం. ఈ ప్రాజెక్టు 2028 జనవరికి పూర్తి చేయాలని ఏపీ జెన్కో తన ప్రధాన లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది.
తక్కువ ఎత్తుతోనే ఎక్కువ విద్యుదుత్పత్తి: పోలవరం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. అతి తక్కువ హెడ్తోనే అత్యధిక విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసేలా ఈ ప్రాజెక్టు కోసం అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా వినియోగించే టర్బైన్లు, జనరేటర్లు, ఎలక్ట్రో-మెకానికల్ పరికరాలను భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ సరఫరా చేస్తోంది. ప్రస్తుతం పంప్ హౌస్ నిర్మాణం, ఇంజినీరింగ్ పనులన్నీ శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. దాంతో గోదావరి పుష్కరాల నాటికి కనీసం 3 యూనిట్లు ప్రారంభించాలని ఏపీ జెన్కో లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే 4 యూనిట్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన టర్బో జనరేటర్లను బీహెచ్ఈఎల్ అందించింది. వీటిని అమర్చే పనులు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి.
పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద విద్యుదుత్పత్తి కోసం 27 మీటర్ల హెడ్ అనేది ఉంటుంది. అయితే ఇదే హెడ్తో నాగార్జునసాగర్ టెయిల్పాండ్లో ఏర్పాటు చేసిన జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో కేవలం 20 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి మాత్రమే జరుగుతోంది. ఇదే హెడ్తో పోలవరంలో ఒక్కొ యూనిట్ నుంచి 80 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. దానికోసం అతిపెద్ద వర్టికల్ కెప్లాన్ సెమీ స్పైరల్ టర్బైన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నీటి ప్రవాహానికి అనుగుణంగా యాంగిల్ మార్చుకునే సదుపాయం అనేది వీటికి ఉంటుంది.
ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రతి యూనిట్ నుంచి సెకనుకు 331 క్యూబిక్ మీటర్ల నీరు వెళ్తుంటుంది. దాని ప్రకారం రోజుకు సరాసరి 11,690 క్యూసెక్కుల నీరు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవసరం. నీటి ప్రవాహ వేగంలో మార్పులున్నా సరే, టెక్నాలజీ సాయంతో అధిక విద్యుదుత్పత్తి జరిగేలా ప్రాజెక్టును రూపొందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని తీసుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఏ విధమైన నిర్మాణం సైతం లేకుండా కొండను తొలచి సొరంగ మార్గాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ఉత్పత్తయ్యే విద్యుత్ను సరఫరా చేసేందుకు ఇండోర్ డబుల్ బస్ జీఐఎస్ స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేయనుండటం గమనార్హం.
రోజుకు 23 మిలియన్ యూనిట్లు ఉత్పత్తి: పోలవరం ప్రాజెక్టు నుంచి రోజుకు సరాసరి 23 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి జరుగుతుంది. అయితే పీక్ డిమాండ్ సమయాల్లో అధిక ధరకు బహిరంగ మార్కెట్ నుంచి విద్యుత్ కొనుగోలు చేసే అవసరం ఉండదు. ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి తొలి ఏడాది 2,285.33 ఎంయూ ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి వస్తుందని అంచనా. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రాబోయే 40 ఏళ్లలో గోదావరి నదిపై ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటై, నీటి లభ్యత తగ్గుతుందని భావించినా చివరి సంవత్సరంలో 426.96 ఎంయూ ల విద్యుదుత్పత్తి జరుగుతుందని ప్రాజెక్టు అధికారులు ప్రాథమిక అంచనాను వేస్తున్నారు.
అదే విధంగా యూనిట్కు రూ. 4.57 చొప్పున లెవలైజ్డ్ టారిఫ్తో విద్యుత్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. పీక్ డిమాండ్ సమయంలో తక్కువ ధరకు విద్యుత్ అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రతి ఏటా విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయంలో సుమారు రూ. 1100 కోట్లు వ్యయం ఆదా కానుంది. ప్రస్తుతం పీక్ డిమాండ్ సమయంలో బహిరంగ మార్కెట్లో యూనిట్ విద్యుత్ రూ. 10 చొప్పున డిస్కంలు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి వస్తే అధిక ధరకు విద్యుత్ కొనుగోళ్లపై ఆధారపడటమనేది తగ్గుతుంది.
