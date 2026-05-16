పోలవరం నిర్వాసితులకు అన్యాయం జరగనివ్వం: సీఎం చంద్రబాబు

రూ.2,250 కోట్ల పరిహారంతో 29,936 మందికి ఊరట - పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి - గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం

Polavaram Displaced Farmers Rs 2250 Crore Compensation to 29936 Families
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 8:50 AM IST

Polavaram Displaced Farmers Rs 2250 Crore Compensation to 29936 Families: పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసిన నిర్వాసిత రైతులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అన్యాయం జరగనివ్వనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 4 విడతలుగా రూ.2,250 కోట్ల పరిహారాన్ని 29,936 మందికి అందించామని తెలిపారు. వచ్చే గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తామని, గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం సాకారం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసిన నిర్వాసిత రైతులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అన్యాయం జరగనివ్వనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక 4 విడతలుగా రూ.2,250 కోట్ల పరిహారాన్ని 29,936 మంది నిర్వాసితులకు అందించి తమ చిత్తశుద్ధిని చాటుకున్నామన్నారు. ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో పోలవరం నిర్వాసితులతో శుక్రవారం ఆయన ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు.

రూ.306.61 కోట్ల ప్యాకేజీ పంపిణీ: ఈ సందర్భంగా నిర్వాసితులకు రూ.306.61 కోట్ల పునరావాస ప్యాకేజీ నిధులను లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. నూతన కాలనీల్లో నిర్మించిన ఇళ్ల తాళాలను స్వయంగా వారికి అప్పగించారు. ‘నిర్వాసితుల పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమే ప్రత్యేకంగా పోలవరం జిల్లాను ఏర్పాటు చేశాం. 2019 తర్వాత కూడా మా ప్రభుత్వమే ఉండి ఉంటే 2020 నాటికే ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేది’ అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

జగన్ హయాంలో నమ్మకం కోల్పోయాం: నిర్వాసితులు* జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తుతో పాటు తమకు అందాల్సిన పరిహారంపై పూర్తిగా నమ్మకం కోల్పోయామని నిర్వాసితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ‘2022 వరదల్లో సర్వస్వం కోల్పోయి వీధిన పడితే నాటి ప్రభుత్వం కనీసం తినడానికి బియ్యం కూడా పంపిణీ చేయలేదు’ అని వాపోయారు. నాలుగు విడతలుగా పరిహారాన్ని నేరుగా ఖాతాల్లో వేసి, ఇళ్ల తాళాలు కూడా అప్పగించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు.

పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి: ‘ఇదే వేగంతో వచ్చే గోదావరి పుష్కరాల కన్నా ముందే పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం. గోదావరి-కావేరి నదుల అనుసంధానాన్ని సైతం సాకారం చేస్తాం’ అని సీఎం భరోసా ఇచ్చారు. పోలవరం నిర్వాసితులకు నాడు, నేడు చంద్రబాబే అండగా నిలబడి, ప్రతి కుటుంబానికీ న్యాయం చేస్తున్నారని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు.

‘పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో నిర్వాసితులైన వారికి పరిహారం అందించడం కూటమి ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యమయింది. పరిహారంతో పాటు పునరావాస కాలనీల నిర్మాణాలు చేపట్టడం, నిర్వాసితులకు ఎలాంటి నిరాశ కలగకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడంతో ఈ ప్రాంత నిర్వాసితులు సంతోషంగా ఉన్నారు. నిర్వాసితులకు రావాల్సిన పరిహారాన్ని ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తుండటంతో ఎంతో ఆనందపడుతున్నాం. నిర్వాసితులకు అన్యాయం జరగకుండా అందరికీ పరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఊహించని విధంగా పరిహారం అందించడం కూటమి ప్రభుత్వానికే సాధ్యమయింది. ' -నిర్వాసితులు

