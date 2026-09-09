ఊరటనిస్తున్న గోదారమ్మ - ఎల్నినో సమయంలో ఆదుకుంటున్న పోలవరం కాలువలు
పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల, కుడి కాలువతో కృష్ణా డెల్టాకు ఇప్పటికే 38 టీఎంసీలకు పైగా తరలింపు - పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల ఎడమ కాలువతో విశాఖకు నీరు - ఎండిపోయిన ఏలేరు, తాండవకు ప్రత్యామ్నాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 9:50 AM IST
Polavaram Canals Providing Support During EL Nino : రాష్ట్రంలో తీవ్ర ఎల్నినో పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ, గోదావరి వరద నీరు అనేక ప్రాంతాలకు ఊరటనిస్తోంది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ డ్యామ్ నిర్మాణం పూర్తికాకముందే కుడి, ఎడమ కాలువల నిర్మాణం పూర్తి కావడం, అలాగే ఎన్డీయే హయాంలోనే పట్టిసీమ, పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకాలను నిర్మించడం ఎల్నినో సవాల్ను ఎదుర్కొనేందుకు ఎంతో ఉపకరించాయి.
2014-2019 మధ్యకాలంలో చంద్రబాబు పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేసి, పోలవరం కుడి కాలువ ద్వారా కృష్ణా డెల్టాకు నీళ్లిచ్చారు. ప్రస్తుత తీవ్ర ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో ఇంతవరకు పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల నుంచి 38.18 టీఎంసీల నీరు ఇప్పటికే పోలవరం కుడి కాలువ ద్వారా ప్రకాశం బ్యారేజీకి చేర్చారు. కృష్ణా పరీవాహకం ఆదుకోని ఈ కరవు సంవత్సరంలో పట్టిసీమ, పోలవరం కుడి కాలువ ద్వారా మళ్లించిన గోదావరి వరద నీరు ఆదుకుంటోంది.
ఎండిపోయిన ఏలేరు, తాండవకు ప్రత్యామ్నాయం: తాజాగా పోలవరం ఎడమ కాలువ పూర్తిచేయడమూ ఈ ఎల్నినో సవాల్కు సమాధానంగా నిలిచింది. పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా గోదావరి వరద జలాలు విశాఖపట్నానికి చేరుకున్నాయి. ఈ ఏడాది ఏలేరు జలాశయంలో నీరు లేనప్పటికీ, ఎడమ కాలువ ద్వారా గోదావరి వరద నీరు ఏలేరు ఆయకట్టులోనూ 80,700 ఎకరాలకు సాగునీటిని అందిస్తోంది. అలాగే ఏలేరు జలాశయాన్ని కూడా నింపుతోంది. అదేవిధంగా తాండవ నదిలోనూ నీళ్లు లేవు. అక్కడ తాగుకు, ఆరుతడి సాగుకూ అంతో ఇంతో ఎడమ కాలువ నీళ్లే శరణ్యమయ్యాయి.
కణితి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్కు చేరిన గోదారి నీళ్లు: ఇక విశాఖ తాగునీటి అవసరాలను కూడా ఈ ఎడమ కాలువ తీరుస్తోంది. ఎడమ కాలువ పొడవునా ప్రవాహానికి అనువుగా నీటిమట్టాలు నిర్వహిస్తూ చివరికి నీటిని పంపించారు. కణితి జలాశయానికి ఈ నీరు చేరుతోంది. ఇక్కడ ఉన్న రెండు రిజర్వాయర్ల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 0.93 టీఎంసీలు. దీంతో పోలవరం కాలువ ద్వారా విశాఖకి నీళ్లు తీసుకురావాలన్న దశాబ్దాల నాటి కల సాకారమైంది.
ప్రస్తుతం వరద నీటిని మళ్లిస్తున్నప్పటికీ, వచ్చే ఏడాది నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన డ్యామ్ నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేసే పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి, తద్వారా నేరుగా డ్యామ్ నుంచే నీటిని మళ్లించే అవకాశముంది. ప్రస్తుత పుష్కర ఎత్తిపోతల, పురషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల నుంచి గోదావరిలో వరద ఉన్నంతకాలం ఎడమ కాలువ ద్వారా విశాఖకి నీటిని సరఫరా చేయాలన్నది ప్రభుత్వ ప్రస్తుత వ్యూహం.
పుష్కర ఎత్తిపోతలకు ప్రధాన డ్యాంలో కె ఎల్ బండ్ పనుల వద్ద పైపులైను గతంలో తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆ పైపులైను పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. అవి పూర్తయితే పుష్కర ఎత్తిపోతల నుంచి 1,400 క్యూసెక్యులు తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఎడమ గట్టున ఉన్న పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల ద్వారా 3,400 క్యూసెక్యుల వరద జలాలు ఎత్తిపోస్తున్నారు.
- ఈ జలాల్లో పుష్కర ఎత్తిపోతల కింద అవసరాలు తీర్చేందుకు 950 క్యూసెక్కులు నీటిని మళ్లిస్తున్నారు.
- పోలవరం ఎడమ కాలువలో 50వ కిలో మీటర్ల వద్ద ఎత్తిపోతల పంపుహౌస్ గతంలోనే ఏర్పాటు చేశారు. దీనిద్వారా 875 క్యూసెక్కులు ఎత్తిపోసి నేరుగా పైపులైనుతో ఏలేరు జలాశయానికి పంపి అక్కడ నిల్వ చేస్తున్నారు. ఏలేరు జలాశయం మొత్తం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 24 టీఎంసీలు. ఈ ఏడాది ఎల్నినో వల్ల ఏలేరు పరీవాహకంలోనూ వర్షాల్లేవు. గోదావరి వరద జలాలతోనే ఏలేరుకు నీళ్లు చేరుతున్నాయి.
- మరోవైపు పోలవరం ఎడమ కాలువను ఏలేరు నది దాటుతుంది. 57వ కిలో మీటర్ల వద్ద ఎడమ కాలువకు ఒక ఔట్లెట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ నదిలోకి 700 క్యూసెక్కులు వదిలిపెడుతున్నారు. ఆ నదికి ఉన్న ఓపెన్ ఛానెల్స్ ద్వారా దాదాపు 80,500 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. ఆ ఆయకట్టు ప్రయోజనాల కోసం గోదావరి వరదజలాలు మళ్లిస్తున్నారు.
- పోలవరం ఎడమ కాలువ 111 కి.మీ. వద్ద తాండవ నదిని దాటుతుంది. ఆ నది కింద భూమి ఆనకట్ట, ముఠా ఆనకట్ట ఉన్నాయి. ఆ కట్టల కింద ఆయకట్టు ఉంది. పాయకరావుపేట మండలంలోకి వస్తుంది. ఈ వ్యవస్థల కింద ఆరుతడి సాగు అవసరాల నిమిత్తం 100 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.
- అక్కడి నుంచి పోలవరం ఎడమ కాలువ చివరి పాయింటు 162 కిలోమీటరు వద్ద ఉంటుంది. విశాఖకు నీరు తీసుకెళ్లాలంటే ఇక్కడివరకు నీటి మట్టాలు సరిగా నిర్వహించాలి. పోలవరం ఎడమకాలువ 111వ కి.మీ. నుంచి 162 కి.మీ. వరకు నీటిమట్టాల నిర్వహణ కోసం 850 క్యూసెక్కులకు పైగా నీరు ఉండేలా చూస్తున్నారు.
- పోలవరం ఎడమ కాలువ అక్కడ ఏలేరు ఎడమ కాలువతో అనుసంధానమవుతుంది. ఏలేరు ఎడమ కాలువ నుంచి కణితి బ్యాలెన్సింగ్ జలశయానికి నీరు చేరుతుంది. మరోవైపు మేఘాద్రిగడ్డకూ పైపులైను, పంపుహౌస్ ద్వారా నీరు ఇస్తారు. ప్రస్తుతం పోలవరం ఎడమ కాలువ నీరు ఏలేరు ఎడమ కాలువతో అనుసంధానమైంది. ఆ కాలువ నుంచి 150 క్యూసెక్కులు కణితి బ్యాలెన్సింగ్ జలాశయానికి నీరు మళ్లిస్తున్నారు.
- ఆ జలాశయం నుంచి విశాఖ తాగునీటి అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారు. ఇన్నాళ్లూ గోదావరి జలాలు విస్కో పైపులైను సాయంతో విశాఖకు చేరేవి. ఏలేరు జలాశయం నీళ్లు విశాఖకు ఇచ్చారు. గోదావరి నీళ్లు ఏలేరు జలాశయానికి చేర్చి కణితి రిజర్వాయర్కు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా నేరుగా కణితి జలాశయానికి గోదావరి జలాలు చేర్చడం విశేషం
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