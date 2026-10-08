పోలవరం అక్విడక్టు ప్రాంతంలోకి నీరు - నీటిమట్టం తగ్గితేనే పనులు ప్రారంభం
Polavaram Aqueduct Works :పంపా జలాశయంలో నిర్మిస్తున్న పోలవరం అక్విడెక్టు వద్దకు భారీగా నీరు చేరింది. దీంతో పనులకు ఆటంకం కలిగింది. నీటిమట్టం 92 అడుగులకు తగ్గే వరకు పనులు తిరిగి ప్రారంభం కావు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:52 AM IST
Disturbances For Polavaram aqueduct works : భారీగా నీరు చేరడంతో కాకినాడ జిల్లా అన్నవరంలోని పంపా జలాశయం వద్ద పోలవరం కాలువ గట్టు నిర్మాణ పనులు నిలిచిపోయాయి. నాలుగో ప్యాకేజీలో భాగంగా ఈ కాలువ గట్టును జలాశయం లోపల (కొండల సమీపంలోని పరీవాహక ప్రాంతంలో) ఆరు వరుసలలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మూడు వరుసల పనులు పూర్తయ్యాయి. వాటి గుండా ప్రస్తుతం గోదావరి నీరు ప్రవహిస్తోంది. మిగిలిన మూడు వరుసల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది.
నీటిమట్టం తగ్గితేనే పనులు ప్రారంభం : ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా జలాశయంలో నీటిమట్టం గణనీయంగా పెరిగి, నిర్మాణ ప్రదేశం నీట మునిగి, పనులు నిలిచిపోయాయి. పంపా జలాశయంలో ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 99 అడుగులుగా ఉంది. నీటిమట్టం 92 అడుగులకు తగ్గే వరకు పనులు తిరిగి ప్రారంభం కావు. కాలువ గట్టు నిర్మాణం పూర్తిగా పూర్తయిన తర్వాత, అదనపు నీటి విడుదలను నియంత్రించడానికి ఐదు గేట్లతో కూడిన ఎస్కేప్ రెగ్యులేటర్ను, అలాగే అవసరమైనప్పుడు నీటిని జలాశయంలోకి మళ్లించడానికి ఒక ఆఫ్-టేక్ స్లూయిస్ను నిర్మిస్తారు. అంతేకాకుండా సమీపంలో సంభవించిన కొండచరియ విరిగిపడటం వల్ల కాలువతో అనుసంధానం చేయడానికి నిర్మిస్తున్న పక్కగోడ నిర్మాణానికి ఆటంకం ఏర్పడింది.
నీటి లీకేజీని, మట్టి కట్ట కూలిపోవడాన్ని నివారించి, నీటి ప్రవాహం సరైన దిశలో ఉండేలా చూడటానికి ఈ గోడ చాలా అవసరం. నిపుణుల బృందం సైట్ను తనిఖీ చేసి నివేదిక సమర్పించిందని, వారి సిఫార్సుల మేరకు పనులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (ఈఈ) శ్రీనివాసులు, అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ (ఏఈ) శివకుమార్ బుధవారం తెలిపారు.
ఎర్త్ కం రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ నిర్ణాణంలో పురోగతి : పోలవరం ప్రాజెక్టులో కీలకమైన ఎర్త్ కం రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ నిర్మాణం జరుగుతున్న తీరు, నాణ్యత పట్ల పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సంజీవ్ వోహ్రా సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇదే వేగం, నాణ్యతను కొనసాగిస్తూ వర్షాకాలంలో వానలు అంతగా లేని సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని పనులు పూర్తి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ అధికారులు, నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులకు సూచించారు.
ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ నిర్మాణ ప్రాంతం గ్యాప్ 1,2, జీ హిల్, జీ డ్యాష్ హిల్ను వోహ్రా సందర్శించారు. డిసెంబర్ నాటికి వర్షాలు పూర్తిగా తగ్గు ముఖం పడతాయని, ఈ లోగా వర్షం లేని సమయంలో పనులను ప్రణాళిక ప్రకారం పూర్తి చేయాలన్నారు. వర్షం లేనప్పుడే అవసరమైన మట్టి, రాయి, ఇసుక, సిమెంట్ మొదలైన వాటిని నిల్వ ఉంచుకుని పనులు చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ నెలలో విదేశీ నిపుణులు పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించే అవకాశం ఉన్నందున పనులను అనుకున్న మేర పూర్తి చేయాలన్నారు.
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