ట్రాఫిక్ రూల్స్లో '12 పాయింట్లు' - ఆ పాయింట్లు వస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న హత్యల కంటే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో పది రెట్లు ఎక్కువ మరణాలు - 'పాయింట్ల' విధానాన్ని పక్కాగా అమలు చేసేందుకు చర్యలు - ఈ మేరకు పోలీసు, రవాణాశాఖల మధ్య సాంకేతిక సమన్వయం
Published : November 12, 2025 at 8:53 AM IST|
Updated : November 12, 2025 at 9:39 AM IST
Points System in Traffic Rules in Telangana : రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా పోలీసుశాఖ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలపై కొరడా ఝళిపించబోతోంది. అడ్డగోలుగా వాహనాలు నడిపి నిబంధనలు పాటించనివారి లైసెన్సులను రద్దు చేసేందుకు సమాయత్తమవుతోంది. ఈ మేరకు 'పాయింట్ల' విధానాన్ని పక్కాగా అమలు చేయటానికి చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ విధానం అమలులో ఉన్నప్పటికీ రవాణా శాఖలో సమన్వయ సమస్యల కారణంగా ఇది నెమ్మదించింది.
దీన్ని చక్కదిద్ది నిక్కచ్చిగా అమలు చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసు, రవాణాశాఖల మధ్య సాంకేతిక సమన్వయం మెరుగుపరచనున్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న హత్యల కంటే రోడ్డు ప్రమాదాల్లోనే పది రెట్లు ఎక్కువమంది చనిపోతున్నారని సాక్షాత్తూ డీజీపీ శివధర్రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు వాస్తవ పరిస్థితికి అద్దం పడుతున్నాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించాల్సిందేనని డీజీపీ ఆదేశించారు. దీంతో అధికారులు కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నారు.
నిబంధనల ఉల్లంఘనలతోనే ప్రమాదాలు : రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం నిబంధనల ఉల్లంఘనే. ఈ మేరకు ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనల వల్ల జరుగుతున్న నష్టాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు పెద్దఎత్తున ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతో పాటు నిబంధనలు ఉల్లంఘించేవారి విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఉల్లంఘనలపై ఎప్పటికప్పుడు చలానాల రూపంలో జరిమానా విధిస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది ఈ జరిమానాలు కట్టడం లేదు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించేవారి విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించబోతున్నారు.
ట్రాఫిక్ పోలీసులు క్రమం తప్పకుండా వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్నా చలానాలు పెండింగ్లో ఉన్నవారు కూడా ఏదో ఒక కారణం చెప్పి తప్పించుకుంటున్నారు. కొందరైతే జరిమానా కట్టడానికి సిద్ధపడే ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించాలంటే ముందుగా వాహనదారులు రోడ్డు నియమాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని పోలీసులు అంటున్నారు. నిబంధనల అమలు కోసం పోలీసులు మరింత కఠినంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించారు.
ఇవీ పాయింట్లు :
- పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోవడం
- హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం
- బీమా లేని వాహనం నడపడం
- నరకు రవాణా వాహనాల్లో ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోవడం
- అతివేగం
- రాంగ్సైడ్ డ్రైవింగ్
- ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ / సిగ్నల్ జంపింగ్
- మద్యం తాగి ద్విచక్రవాహనం నడపడం
- రేసింగ్
- మద్యం తాగి నాలుగు ఆపై చక్రాల వాహనాలు నడపడం
- మద్యం సేవించి ప్రజారవాణా వాహనం నడపడం
- వాహనం నడుపుతూ గొలుసు దొంగతనాలు
ఏడాది పాటు డ్రైవింగ్ లైసెన్సు రద్దు : రెండు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఎవరికైనా 12 పాయింట్లు వస్తే వారి డ్రైవింగ్ లైసెన్సు ఓ ఏడాది పాటు రద్దు చేస్తారు. వాస్తవానికి ఇప్పటికే ఈ విధానం అమల్లో ఉంది. ఇలాంటి ఉల్లంఘనల వివరాలను పోలీసులు రవాణాశాఖకు పంపుతారు. ఎవరికైనా 12 ఆపైన పాయింట్లు నమోదైతే లైసెన్సులను రవాణాశాఖ ఆటోమేటిక్గా రద్దు చేయాలి. అయితే సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఈ సమాచార మార్పిడి అనుకున్నంత వేగంగా జరగడం లేదు.
ఏడాదికి రాజధాని పరిధిలో కోటికి పైగా ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు నమోదవుతుండగా 2024 జనవరి నుంచి ఈ ఏడాది జూలై వరకు రవాణాశాఖ 18,973 డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు మాత్రమే రద్దు చేసింది. అయితే ఇప్పటి వరకు పాయింట్ల గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.
