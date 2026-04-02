'ఆర్థికసాయం లభిస్తే అంతర్జాతీయ మెడల్స్‌ సాధిస్తా' - పవర్​ లిఫ్టింగ్​లో మెరిసిన నాగజ్యోతి

పాఠశాల దశ నుంచి క్రీడలపై మక్కువ పెంచుకున్న నాగజ్యోతి - అధ్యాపకులు ప్రోత్సాహంతో పవర్ లిఫ్టింగ్ పై దృష్టి - అమరావతి పవర్ లిఫ్టింగ్ అసోసియేషన్ రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో విజయం

Published : April 2, 2026 at 10:24 PM IST

Power Lifter Nagajyothi Story : కష్టాలే విజయానికి సోపానాలు అన్నది వాస్తవమని నిరూపిస్తోంది గుంటూరుకు చెందిన నాగజ్యోతి. నిరంతర సాధన, ప్రతిభే పెట్టుబడిగా వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లో వరస పతకాలు సాధిస్తోంది. ఆర్థిక సమస్యలు వెనక్కి లాగుతున్నా ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధంగా మార్చుకుని క్రీడాకారిణిగా అద్భుత విజయాలు సొంతం చేసుకుంటోంది. పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అయ్యే ఖర్చులు భారంగా మారినా పట్టుదలతో జాతీయ పోటీల్లో మెరుస్తోంది. జూనియర్ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఆఫ్ ది ఇండియా టైటిల్ దక్కించుకున్న ఆ వనిత ఒడిదొడుకులు, విజయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ప్రతిభను ప్రోత్సహించిన అధ్యాపకులు : భారీ బరువుల్ని అవలీలగా ఎత్తుతున్న ఈ యువతి పేరు తుపాకుల నాగజ్యోతి. స్వస్థలం గుంటూరు జిల్లాలోని తుళ్లూరు. తల్లిదండ్రులు వెంకటేశ్వరమ్మ, శ్రీనివాసరావు. వీరికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఒక అబ్బాయి. తండ్రి తాపీ మేస్త్రిగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తుండగా పాఠశాల దశ నుంచే నాగజ్యోతి క్రీడలపై మక్కువ పెంచుకుంది. ఇంటర్ చదివే సమయంలో నాగజ్యోతిలోని ప్రతిభ గుర్తించిన వ్యాయామ అధ్యాపకులు పవర్ లిఫ్టింగ్​పై దృష్టి సారించమని ప్రోత్సహించారు. ఆయన సహకారంతో నాగజ్యోతి 2021లో పవర్ లిఫ్టింగ్ వైపు అడుగులు వేసింది. కొద్దికాలంలోనే జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పతకాలు సాధించింది. ఇటీవల హరిద్వార్‌లో జరిగిన జాతీయ పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో బంగారు పతకం సొంతం చేసుకుంది.

పసిడిపతకం, స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ టైటిల్‌ సొంతం : కర్నూలులో అమరావతి పవర్ లిఫ్టింగ్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో 76 కిలోల విభాగంలో పసిడిపతకం సొంతం చేసుకుని స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ టైటిల్‌ రెండోసారి తన ఖాతాలో వేసుకుంది నాగజ్యోతి. 5 బంగారు, 5 వెండి, 6 కాంస్య పతకాలతో ఉత్తమ పవర్ లిఫ్టర్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కోచ్ ఖమ్రుద్దీన్ ప్రోత్సాహం, సహకారంతో ఆయన జిమ్‌లోనే నాగజ్యోతి పోటీల కోసం సన్నద్ధమవుతోంది. క్రీడాకారిణిగా రాణిస్తున్న ఆమెకు డిగ్రీ కళాశాల యాజమాన్యం ఫీజులు లేకుండా ఉచితంగా విద్య అందిస్తోంది. పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అవసరమైన క్రీడా సామగ్రిని స్కూల్ యాజమాన్యం, హాస్టల్ అధికారులు అందించి ఆర్ధికంగా అండగా నిలిచారని అంటోంది నాగజ్యోతి.

ఆర్థిక సహకారం కావాలి : రెండేళ్ల కిందట తండ్రి అనారోగ్యం బారిన పడటంతో నాగజ్యోతి కుటుంబం పూట గడవని స్థితిని ఎదుర్కొంది. అప్పుడే వేధిస్తున్న పేదరికాన్ని అధిగమించి, సమాజంలో మంచి స్థాయికి చేరుకోవాలని బలంగా సంకల్పించుకుంది. అప్పటి నుంచి పవర్ లిఫ్టింగ్‌లో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపి పతకాలు సాధించి ప్రభుత్వ కొలువు సంపాదించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని కోచ్‌ ఖమ్రుద్దీన్‌ చెప్పారు. కష్టపడే తత్త్వం, సామర్థ్యం ఉన్నా సరైన ఆర్థిక వనరులు లేక నాగజ్యోతి ఇబ్బంది పడుతోంది. సహకారం లభిస్తే అంతర్జాతీయంగా మెడల్స్‌ సాధిస్తానంటూ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురైనా బెదరలేదు - పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో తిరుపతమ్మ సత్తా

ఎవరో ఏదో అంటున్నారని ఆగిపోలేదు - పట్టుదలతో సత్తా చాటిన చంద్రిక

