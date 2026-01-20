ETV Bharat / state

'దిగులు వీడి చదువుపై దృష్టి పెట్టు' - తెరపై ప్రత్యక్షమై విద్యార్థికి వేమన భరోసా

తెరపై ప్రత్యక్షమైన ప్రజాకవి యోగి వేమన పిల్లల సందేహాలకు పద్యరూపంలో నివృత్తి - "యోగి వేమన ఏఐ" పేరుతో ప్రత్యేక యాప్‌ ఆవిష్కరణ - వేమన చిత్రపటాలు, పద్యాలతో ప్రత్యేక బస్సు చిత్రీకరణ

Poet Vemana Spoke With Children With The Help Of AI
Poet Vemana Spoke With Children With The Help Of AI (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Poet Vemana Spoke With Children With The Help Of AI : శతాబ్దాల క్రితమే సమాజంలోని అవివేకం, అజ్ఞానంపై తిరుగుబాటు చేసి, జనాన్ని హేతుబద్ధ ఆలోచనలకు పురికొల్పిన ప్రజాకవి యోగి వేమన. ఇన్నేళ్ల తర్వాత మరోసారి ప్రజలకు తన బాణి వినిపించారు. బడిలో స్నేహితుల ప్రవర్తనతో బాధపడిన ఓ విద్యార్థి ఎదుట ప్రత్యక్షమై వేమన భరోసానిచ్చారు. దిగులు వీడి, చదువుపై దృష్టి పెట్టాలని ఆ విద్యార్థికి సలహా ఇచ్చారు. తాను సమాధి అయిన శ్రీసత్యసాయి జిల్లా గాండ్లపెంట మండలం కటారుపల్లి గ్రామాన్ని దీనికి వేదికగా ఎంచుకున్నారు.

సోమవారం యోగి వేమన జయంత్యుత్సవాన్ని ప్రభుత్వం కటారుపల్లిలో రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించింది. రాష్ట్ర మంత్రి సవిత, హిందూపురం ఎంపీ బీకే పార్థసారథి, ఎమ్మెల్యేలు కందికుంట వెంకటప్రసాద్, సురేంద్రబాబు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎం.ఎస్‌.పార్థసారథి, కాలవ శ్రీనివాసులు, ఏపీ నాటక అకాడమీ ఛైర్మన్‌ గుమ్మడి గోపాలకృష్ణతో పాటు కవులు, ప్రజాప్రతినిధులు, సాహితీవేత్తలు, అనేక మంది ప్రజలు ర్యాలీగా తరలి వచ్చి వేమన సమాధిని దర్శించి, పుష్పాంజలి ఘటించారు.

తెరపై ప్రత్యక్షమైన ప్రజాకవి : వేల మంది ఏకకాలంలో వేమన పద్యాలని నోరార ఆలపించారు. ఏసియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్‌ ప్రతినిధి భువనేశ్వర్‌ మాధుర్య కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి, ఎమ్మెల్యే కందికుంటకు ధ్రువపత్రాన్ని అందించారు. అనంతరం ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) వారధిగా విద్యార్థులను వేమనతో అనుసంధానించారు. ప్రాంగణంలో ఏర్పాటుచేసిన తెరపై ప్రత్యక్షమైన ప్రజాకవి యోగి వేమన పిల్లల సందేహాలను పద్యరూపంలో నివృత్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ‘యోగివేమన ఏఐ’ పేరుతో ప్రత్యేక యాప్‌ను ఆవిష్కరించారు.

వేమన చిత్రాలు, పద్యాలతో ప్రత్యేక బస్సు : అమెరికాలో ఉంటున్న గాండ్లపెంటవాసి విశ్వనాథరెడ్డి ఈ యాప్‌ రూపకల్పనకు సాంకేతికంగా సాయమందించారు. అలాగే, వేమన చిత్రపటాలు, పద్యాలతో చిత్రీకరించిన ప్రత్యేక బస్సును కూడా ఈ వేడుక సందర్భంగా ప్రారంభించారు. ఆడియో, వీడియో సౌకర్యం ఉన్న ఈ వాహనం నిత్యం కదిరి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పల్లెల్లో తిరుగుతూ వేమన పద్యాలను నేటితరానికి అందించి, వాటిని చేరువ చేయనుందని ఎమ్మెల్యే కందికుంట తెలిపారు. గాండ్లపెంట మండలానికి యోగివేమన పేరు పెట్టేలా కృషి చేస్తామని ప్రజలకు మాటిచ్చారు.

వేమన ప్రత్యేకత : వేమన పద్యాలు ఎక్కడా గ్రంథస్తం కాలేదు. ఆయన ఊరూరా తిరుగుతూ స్థానిక వాడుక భాషలో చెప్పిన పద్యాలే తప్ప ఆయన కూడా స్వతహాగా ఎక్కడా అక్షర రూపంలో పెట్టలేదు. అయితే వేమన భావాలకు ఆకర్షితులైన కొందరు యువకులు శిష్యులుగా మారి, వేమనతో పాటే పర్యటిస్తూ ముఖ్యమైన పద్యాలకు అక్షర రూపం తెచ్చారని చెబుతున్నారు కొందరు పరిశోధకులు.

వేమన పుస్తకాలు క్రమంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. వేగంగా ప్రజల మదిలో చోటు సంపాదించుకున్నాయి. ప్రస్తుతం 7 వేల వరకు వేమన పద్యాలుగా చెప్పే వివిధ ప్రచురణలు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ వేమన చెప్పిన పద్యాలుగా నిర్థారించలేమని చాలా మంది భాషా నిపుణులు అంటున్నారు. బ్రిటీష్ అధికారి సీపీ బ్రౌన్ చొరవతో వేమన పద్యాలన్నీ ఆంగ్లంలోకి తర్జుమా చేశారు. తెలుగుతో పాటు ఆంగ్లంలోనూ ప్రచురితం కావడం వల్ల ఈ పద్యాలకు ప్రాచుర్యం మరింత పెరిగింది. వేమన చెప్పిన పద్యాలన్నీ 4 పాదాల్లో ఉంటాయి. వీటిలో తొలి మూడు పాదాలు భిన్నంగా ఉంటూ చివరి పాదం విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ అని ఉంటుంది. దీన్నే మకుటం అంటారు. దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు గడిచినా యోగి వేమనను తెలుగు ప్రజలు ఇప్పటికీ స్మరిస్తూనే ఉంటారు.

ఏటా జనవరి 19న వేమన వేడుక - సీపీ బ్రౌన్ చొరవతో పద్యాలు ఆంగ్లంలోకి

యువత సవాళ్లు ఎదుర్కోవాలి - ఇబ్బందులను అధిగమించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

POET VEMANA SPOKE WITH CHILDREN
POET YOGI VEMANA TALK TO CHILDREN
POET YOGI VEMANA
THE POET YOGI VEMANA TALK
POET VEMANA SPOKE WITH CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.