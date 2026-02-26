మెట్రో దిగగానే పాడ్ ట్యాక్సీలు - రోడ్డుపైకి రాకుండానే నిమిషాల్లో గమ్యస్థానానికి
మెట్రో రైలు స్టేషన్ల నుంచి గమ్యస్థానం చేరేందుకు పాడ్ ట్యాక్సీలు - ట్రాఫిక్ చిక్కులు తొలగించేందుకు వినూత్న ఆలోచన - ఐటీ కారిడార్, సచివాలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్
Pod Taxis To be Set up in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. పెరిగిన నగర జనాభాకు అనుగుణంగా ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే భాగ్యనగరంలో మరో ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. దీన్ని సెక్రటేరియట్, ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతాల్లో పీఆర్టీ (పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్) పేరిట ప్రభుత్వం తీసుకురాబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. దీనిని పీపీపీ పద్ధతి (ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం)లోనే చేపట్టాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఈ మేరకు డిజైన్, బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేట్, ట్రాన్స్ఫర్ విధానంలో టెక్నాలజీ, ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాలను అధ్యయనం చేసేందుకు కన్సల్టెంట్ ఎంపికకు సంబంధించి హెచ్ఎంఆర్ఎల్ బుధవారం రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రపోజల్ నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది.
ట్రాఫిక్ చిక్కుల్లేకుండా : మెట్రో స్టేషన్లలో దిగిన తర్వాత ప్రస్తుతం ప్రయాణికులు ఆటోలు, బైక్లలో గమ్యస్థానాలకు చేరుతున్నారు. మళ్లీ ట్రాఫిక్ చక్రబంధనంలో ఇరుక్కుంటున్నారు. ఇలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కలిగించేందుకు మెట్రో స్టేషన్ల నుంచి రోడ్పైకి రాకుండానే నేరుగా పాడ్ట్యాక్స్ లాంటి పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ ద్వారా ప్రయాణికుల గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే విధంగా వినూత్న రవాణా వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టేందుకు రెడీ అవుతోంది. అయితే మొదట కొన్ని మార్గాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
ప్రత్యేకతలు ఇవే :
- బ్యాటరీ లేదా విద్యుత్తు వినియోగంతో పర్యావరణహితంగా ఉంటుంది.
- ప్రతి పాడ్ ట్యాక్సీలో 6 నుంచి 8 మంది ప్రయాణికులు వెళ్లవచ్చు.
- పాడ్ ట్యాక్సీలనేవి పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్, డ్రైవర్ లేకుండా (డ్రైవర్ లెస్) కేంద్రీకృత నియంత్రణ వ్యవస్థ ద్వారా నడుస్తాయి.
- ఈ పాడ్ ట్యాక్సీలు గంటకు గరిష్ఠంగా 40 కిలోమీటర్లు వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. ఇవి ఎలివేటెడ్ ట్రాక్లపై వెళ్తాయి.
- మెట్రో స్టేషన్లో దిగడానికి ముందు పాడ్ట్యాక్సీని బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా రెడీగా ఉంటుంది.
- వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల సమయం వృథా కాదు.
ముంబయి నగరంలో తొలిసారిగా : మనదేశంలో మొదటి పాడ్ట్యాక్సీ ప్రాజెక్ట్ను ముంబయిలో బాంద్రా-కుర్లా కారిడార్లోని స్టేషన్లను అనుసంధానించేందుకు బీకేసీ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో చేపట్టారు. 8 కిలోమీటర్ల పరిధిలో సంబంధిత పనులు జరుగుతున్నాయి.
ఏయే మార్గాల్లోనంటే : ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, రాయదుర్గం-కూకట్పల్లి, రాయదుర్గం-హైటెక్ సిటీ మెట్రో స్టేషన్ పరిసరాలు, సెక్రటేరియట్, నాలెడ్జ్ సిటీ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసేందుకు సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేయనున్నారు.
రెండు ఫేజ్లలో అధ్యయనం : ఎంపికైన కన్సల్టెంట్ టెక్నో-ఎకనామిక్ పీజిబిలిటీ స్టడీ రిపోర్ట్ను 4 నెలల్లో అందజేయాల్సి ఉంటుంది. మరో రెండు నెలల్లో టెండర్ల జారీకి అవసరమైన రిపోర్ట్ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆయా మార్గాల్లో ఎక్కడెక్కడ స్టేషన్లు ఉండాలనే వివరాలనూ పొందుపర్చనున్నారు.
మెట్రో స్వాధీనానికి కేబినెట్ ఆమోదముద్ర : హైదరాబాద్ నగరంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంతో పాటు రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపరచడంలో భాగంగా మెట్రో విస్తరణకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముమ్మరంగా కృషి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 69 కిలోమీటర్లున్న ప్రస్తుత ఫేజ్-1ను ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ నుంచి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు కొద్ది రోజుల క్రితం మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. మెట్రో రైల్ స్వాధీనం సాధ్యాసాధ్యాలపై కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్పై సుదీర్ఘంగా చర్చించిన మంత్రివర్గం, మెట్రో ఫేజ్2 విస్తరణ పనులను వేగంగా చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. రెండో దశకోసం కోసం మెట్రో నెట్వర్క్ మొత్తం ఒకే సంస్థ చేతిలో ఉండాలని కేంద్రం షరతు విధించగా, విస్తరణలో భాగస్వామ్యం అయ్యేందుకు ఎల్అండ్టీ సంస్థ విముఖత చూపింది. మరోవైపు ఎంఎస్టీఎస్ లతో ఆర్టీసీ, మెట్రో సేవలు అనుసంధానం చేయడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.
