లైంగిక వేధింపులా? - చేతిలో ఫోన్ ఉంటే చాలు - ఇంటి నుంచే కంప్లైంట్ చేయొచ్చు
ఇంట్లో, బస్సులో, కాలేజీలో, ఆఫీసులో వేధింపులకు గురవుతున్నారా? - ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక మానసిక వేదనను అనుభవిస్తున్నారా? - మీకోసమే ఈ 'పోక్సో ఈ బాక్స్'
Published : June 20, 2026 at 2:47 PM IST
Pocso E Box App For Girls : ఇటీవల కాలంలో చిన్నారుల నుంచి మహిళల వరకు వయసుతో సంబంధం లేకుండా అఘాయిత్యాలు, వేధింపులకు గురవుతున్నారు. వీటి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరిగిపోతుంది. జనరేషన్స్ మారినా మారని కొందరి బుద్ధి వల్ల బస్సుల్లో, స్కూళ్లలో, కాలేజీల్లో, ఆఫీసుల్లో మహిళలు మానసిక వేదనకు గురవుతున్నారు. ఇంట్లో చెప్పలేక, బయట వేధింపులను తట్టుకోలేక నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు కొందరు అమ్మాయిలు.
తమపై జరిగిన అఘాయిత్యానికి బాధితులై, మిగిలిన జీవితమంతా ఎవరితో మాట్లాడకుండా, ఏదీ షేర్ చేసుకోకుండా, ఎవర్నీ నమ్మకుండా, ఆవేదన, దుఃఖంతో జీవితాన్ని నాలుగు గోడల మధ్యనే గడిపేస్తున్నారు. చట్టాలు ఎన్ని ఉన్నా, నిందితులకు శిక్షలు పడుతున్నా ఎక్కడో ఒక చోట అత్యాచారం, వేధింపుల వార్తలు రోజూ చూస్తూనే ఉన్నాం.
కొందరైతే ఎంత వేధింపులకు గురైనప్పటికీ బయటపడటం లేదు. ఎందుకంటే బెదిరింపులు, పరువుపోతుందని, ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేక, అమ్మానాన్నకు చెబితే చదువు లేదా ఉద్యోగం మాన్పించేస్తారని భయం. తమ లక్ష్యాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తారనే పిరికితనం వారిని ప్రశాంతంగా బతకనివ్వడం లేదు. కొందరు తల్లిదండ్రులైతే తమ చిన్నారులపై జరిగిన వేధింపులపై ఫిర్యాదు చేసేందుకూ వెనకడుగు వేస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసం ఓ యాప్ ఉంది. ఫిర్యాదుదారుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంచి, నిందితులకు శిక్ష పడేలా కేంద్రం 'పోక్సో ఈ బాక్స్' పేరుతో ప్రత్యేక యాప్ను తీసుకువచ్చింది.
ఫిర్యాదు ఇలా చేయాలి :
- గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి 'పోక్సో ఈ బాక్స్' యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఓపెన్ అవ్వగానే పోక్సో ఐచ్చికంపై క్లిక్ చేస్తే ఆట స్థలం, పాఠశాల, ఇంటర్నెట్, కుటుంబ సభ్యులు, ఇతర ప్రదేశాలను సూచిస్తూ చిత్రాలు కనిపిస్తాయి.
- మీకు జరిగిన సంఘటనకు సంబంధించిన చిత్రంపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పేరు, ఫోన్ నంబర్, మెయిల్ ఐడీతో పాటు జరిగిన సంఘటన గురించి క్లుప్తంగా నమోదు చేయాలి.
నిరంతర పర్యవేక్షణలో యాప్ : బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో తీసుకువచ్చిన ఈ యాప్లో వచ్చిన ఫిర్యాదులను ప్రత్యేక బృందాలు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాయి. కంప్లైట్, ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను తక్షణమే రాష్ట్ర, జిల్లా, మహిళా, శిశు సంక్షేమ అధికారులకు పంపిస్తారు. అనంతరం ఘటనపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపి కేసులు నమోదు చేస్తారు.
పోక్సో ఈ బాక్స్ యాప్పై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవాలి. బాలికలు, విద్యార్థినులు, చిన్నారులపై వేధింపులను తక్షణమే 'పోక్సో ఈ బాక్స్' యాప్లో కానీ 1908 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కానీ ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. వచ్చిన ఫిర్యాదులపై బాధితుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతూనే పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపడతారు - సోమనర్సయ్య, రెండో పట్టణ సీఐ, మిర్యాలగూడ
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