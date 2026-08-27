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సంపన్నులవుతారని నమ్మించి - బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలు

ఆరు నెలలుగా నరకం చూపించిన దుర్మార్గులు - వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో నమోదైన కేసు - అనంతపురం వన్​టౌన్​కు బదిలీ - నిందితులపై పోక్సో కేసు నమోదు

Minor Alleged Ritual Abuse Police Case
బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలు - నిందితులపై పోక్సో కేసు నమోదు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 1:53 PM IST

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Minor Alleged Ritual Abuse Police Case : బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలో కూర్చోబెట్టి కొందరు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై వైఎస్సార్​ కడప జిల్లాలో కేసు నమోదవగా, అనంతపురం వన్​టౌన్​కు బదిలీ అయింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఉపాధి నిమిత్తం కుటుంబంతో కలిసి అనంతపురం నగరానికి వలస వచ్చాడు. అక్కడ హోటల్ వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే వీరికి స్థానికంగా ఉండే మహాలక్ష్మి అనే మహిళ పరిచయమైంది. "హోటల్ వ్యాపారం వల్ల ఏం లాభం? త్వరగా సంపన్నులయ్యే చిట్కా నేను చెబుతాను" అంటూ ఆమె బాధితులను నమ్మించింది. మీ కుమార్తెను వివస్త్రగా చేసి ఓ పూజలో కూర్చోబెడితే అపారమైన డబ్బు, ఐశ్వర్యం కలిసి వస్తాయని మాయమాటలు చెప్పింది. మొదట్లో బాలిక తల్లిదండ్రులు అంగీకరించకున్నా, చివరకు ఆమె మాటలు నమ్మి సరేనన్నారు.

రహస్య ప్రదేశంలో పూజలు: మహాలక్ష్మి ప్లాన్ ప్రకారం హేమంత్ అనే వ్యక్తిని పూజ కోసం పిలిపించింది. అతడు బాలికను ఓ రహస్య ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి వివస్త్రను చేసి, పూజల పేరిట బాలికను అసభ్యకరంగా తాకుతూ లైంగిక వేధింపులకు గురి చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా, మొదటిసారి చేసిన పూజ ఫలించలేదని, మరోసారి చేయాలని నమ్మించాడు. ఆ తర్వాత సుమారు 6 నెలల తర్వాత (ఆగస్టు 8న) హేమంత్​తో పాటు అతని కుమారుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం, మరో వ్యక్తి విజయ్‌కుమార్‌లతో కలిసి మళ్లీ వచ్చారు. బాలికను మళ్లీ అదే విధంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఈసారి కూడా పూజ సరిగా జరగలేదంటూ మాయమాటలు చెప్పారు.

కడపకు తరలింపు: ఆగస్టు 9న బాలిక, ఆమె తల్లిని నిందితులు వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వెంకటేశ్ యాదవ్ అనే మరో దొంగ గురువు పూజల పేరుతో బాలికను తీవ్ర చిత్రహింసలకు గురి చేశాడు. అనంతరం తల్లీకూతుళ్లను భాగ్యలక్ష్మి అనే మహిళ ఇంట్లో ఉంచారు. ఆగస్టు 11న మళ్లీ పూజ చేయాలంటూ బాలికను నిందితులు కారులో ఎక్కించుకుని వెళ్లారు. స్థానికులు గమనించి అనుమానంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. విషయం నిందితులకు తెలిసి తల్లీకుమార్తెలను కారు నుంచి దింపేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

పోక్సో కేసు నమోదు: బాధితులు వెంటనే వల్లూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. కేసును బుధవారం అనంతపురం వన్‌టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు బదిలీ చేశారు. ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిన మహాలక్ష్మి, హేమంత్, బాలసుబ్రహ్మణ్యం, వెంకటేశ్ యాదవ్‌లపై పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.

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MINOR ALLEGED RITUAL ABUSE
POCSO CASE REGISTER ON RITUAL ABUSE
POCSO CASE REGISTER ON RITUAL ABUSE

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