మీ పిల్లలు ఆటోలో పాఠశాలకు వెళ్తున్నారా? - మృగాళ్లు మన చుట్టూనే ఉన్నారు? ఓసారి చెక్ చేసుకోండి
Minor Girl Raped Cases in Adilabad : బాలికలపై కన్నేసిన కొందరు మృగాళ్లు అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉన్న ఎక్కడో ఓ చోట లైంగిక వైధింపులు, అమానుష ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.
Published : November 3, 2026 at 1:20 PM IST
తీయగా మాట్లాడుతుంటే అయినవాళ్లే అనుకునే అమాయకత్వం. ఓ చిన్న కానుక తెచ్చివ్వగానే ఎంత ప్రేమో అని మురిసిపోయే పిచ్చితనం ఆ చిన్నారులది. బాలికలపై కన్నేసిన కొందరు మృగాళ్లు అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రేమ పేరుతో కొందరు వల పన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ లైంగిక దాడులు చేస్తున్నారు. అభంశుభం తెలియని చిన్న అమ్మాయిలకు చాక్లెట్లు తదితర ఆశలు చూపి మృగాళ్లుగా రాక్షసంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో బాలికల భద్రత గురించి పోలీసులు, న్యాయమూర్తులు అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఎక్కడో ఓ చోట లైంగిక వేధింపులు, అమానుష ఘటనలు చోటుచేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. కొందరు బాలికలు ఈ విషయాలు తల్లిదండ్రులకు చెప్పడం లేదు. ఆడపిల్లలను కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉంది. పాఠశాల రాకపోకల సమయంలో జరిగిన విషయాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరముంది.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు
- ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఓ కాలనీలో బాలిక (16)ను మధ్యాహ్నం సమయంలో తండ్రీకొడుకులు మాయమాటలు చెప్పి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లారు. వరుసగా ఇద్దరూ అత్యాచారం చేశారు. బాలిక అస్వస్థతకు గురి కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆరా తీయగా ఈ దారుణం వెలుగు చేసింది.
- మరో కాలనీకి చెందిన 6 ఏళ్ల బాలిక తండ్రితో కలిసి కిరాణ దుకాణానికి వెళ్లింది. గమనించిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆ బాలకకు మాయమాటలు చెప్పి పక్కకు తీసుకెళ్లి లైంగికంగా వేధించాడు. దీన్ని గమనించి తండ్రి అతనిని మందలించి, 1వ టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నిందితుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు.
- ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న అభం శుభం తెలియని ఏడేళ్ల బాలిక పట్ల నిత్యం పాఠశాలకు తీసుకెళ్లే ఆటో డ్రైవరే సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా అమానుషంగా ప్రవర్తించాడు. పెళ్లై పిల్లలున్న 44 ఏళ్ల ఆటోడ్రైవర్ బాలికకు చాక్లెట్ల ఆశ చూపిస్తూ ఆమె పట్ల జుగుప్సాకరంగా ప్రవర్తించాడు. ఇటీవల అతన్నీ పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
- మావల పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక కాలనీకి చెందిన 12 ఏళ్ల బాలికను 35 ఏళ్ల మహిళ మాయమాటలు చెప్పి సమీపంలోని అడవిలోకి తీసుకెళ్లింది. ఆమె బంధువు ఇద్దరు యువకులను వెంటబెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్లాడు. వారు ఆ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.
''ఆడ పిల్లల భద్రత పట్ల తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రోజూ పాఠశాలలకు ఆటోల్లో, బస్సుల్లో పంపిస్తుంటారు. ఆ డ్రైవర్లు ఎలాంటి వారు? వారి గురించి ఆరా తీయండి. పాఠశాల సమయం అయిపోయినా బాలికలు ఇంటికి చేరుకోకపోతే వెంటనే ఆరా తీయాలి'' - ఎల్.జీవన్రెడ్డి, డీఎస్పీ, ఆదిలాబాద్
మంచి విషయాలు మనమే చెప్పాలి
లైంగిక వేధింపులు ఏ రూపంలో ఉంటాయో, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయో పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. బాధితులుగా మారిన చిన్నారులకు అండగా ఉండాలి. వేధింపులకు పాల్పడేవారు కుటుంబ సభ్యులే అయినా ఫిర్యాదు చేసి నిందితులకు శిక్షపడేలా చూడాలి. అవమానమని నోరుమూయిస్తే ఎప్పటికీ భయం మాటున ఉండిపోతారు. పిల్లలు చెప్పే విషయాలను తేలిగ్గా కొట్టిపారేయొద్దు.
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