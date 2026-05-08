కేన్స్​ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్​లో మెరవనున్న పోచంపల్లి ఇక్కత్ వస్త్రాలు

కేన్స్​ అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్​లో మెరవనున్న పోచంపల్లి ఇక్కత్​ వస్త్రాలు - బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా రష్మీ ఠాగూర్​ను నియమించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న చేనేత కార్మికులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 2:22 PM IST

Pochampally ikat to shine At Cannes Film Festival : మిస్​ ఇండియా స్టార్​ యూనివర్స్ -2018 రష్మీ ఠాగూర్​ను తెలంగాణ చేనేత ఉత్పత్తుల బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా నియమిస్తూ కేంద్రప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆమె మే 17వ తేదీ నుంచి 21 వరకు నిర్వహించనున్న ఇంటర్నేషనల్ కేన్స్​ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్-2026లో తెలంగాణ చేనేత, జీఐ గుర్తింపు పొందిన పోచంపల్లి ఇక్కత్​ వస్త్రాలను ప్రదర్శిస్తారు. కేంద్ర జౌళి మంత్రిత్వశాఖ, చేనేత అభివృద్ధి కమిషనర్ కార్యాలయం, హైదరాబాద్​లోని చేనేత సర్వీస్ సెంటర్ సహకారంతో హౌస్​ ఆఫ్ వెండోమ్ పారిస్ సంయుక్తంగా నిర్వహించే అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్​షోలతో ఆమె పోచంపల్లి వస్త్రాలు, చేనేత ఉత్పత్తులు ధరించి పాల్గొంటారని చేనేత సేవా కేంద్రం డైరెక్టర్ ఎస్​. అరుణ్​కుమార్ వెల్లడించారు.

చేనేత ఉత్పత్తుల బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా రష్మీ ఠాగూర్​ (EENADU)

అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావడమే లక్ష్యం : తెలంగాణ సంప్రదాయ చేనేత కళను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం, స్థానిక కళాకారులకు, చేనేత ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావడమే ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యమని ఎస్​. అరుణ్​ కుమార్ తెలిపారు. మరో సినీయర్ అధికారి మాట్లాడుతూ దేశంలోనే పోచంపల్లి ఇక్కత్ అత్యంత గుర్తింపు పొందిందన్నారు. కేన్స్​ లాంటి అంతర్జాతీయ వేదికలపై దీనిని ప్రదర్శించడం ద్వారా తెలంగాణ నేత కార్మికుల నైపుణ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పవచ్చన్నారు. జీఐ ట్యాగ్ గుర్తింపు పొందిన పొచంపల్లి ఇక్కత్ వస్త్రాలు వాటి ప్రకాశవంతమైన రంగులు, ప్రత్యేకమైన రంగులద్దే పద్దతులు, డిజైన్లకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్ ఈవెంట్లలో పాల్గొవడం ద్వారా వీటికి మరింత ప్రాచుర్యం దక్కే అవకాశం ఉంది. దేశ విదేశాల్లోని వారు మరింత మంది వీటిని కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపించడం ద్వారా ఎగుమతులు పెరుగుతున్నాయి. తద్వారా ఈ చేనేత కళతో సంబంధం ఉన్నటువంటి కార్మికుల జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

"పోచంపల్లి ఇక్కత్ వస్త్రాలు భారతదేశంలోనే అత్యంత గుర్తింపు పొందిన చేనేత సంప్రదాయాలలో ఒకటి. కేన్స్ వంటి అంతర్జాతీయ వేదికపై దీనిని ప్రదర్శించడం ద్వారా తెలంగాణ నేత కార్మికుల నైపుణ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పవచ్చు. తెలంగాణ సాంప్రదాయ నేత కళను ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయడం, స్థానిక కళాకారులకు, చేనేత ఉత్పత్తులకు మరింత అంతర్జాతీయ గుర్తింపును తీసుకురావడం ఈ కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యం"- డా.ఎస్​. అరుణ్​కుమార్, హ్యాండ్లూమ్ సెంటర్ డైరెక్టర్

చేనేత కార్మికులకు గర్వకారణం : ఇంటర్నేషనల్ కేన్స్​ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్​లో పోచంపల్లి చీరలను ప్రదర్శించనున్నారనే వార్తలపై చేనేత కళాకారులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది తెలంగాణ చేనేత కార్మికులకు గర్వకారణం అని భూదాన్​ పోచంపల్లికి చెందిన ఓ నేత కార్మికుడు తెలిపారు. ఇది పోచంపల్లి వస్త్రాలకు లభించిన అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, నేత సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించేందుకు భవిష్యత్​ తరాలను ప్రోత్సహిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ చొరవ తెలంగాణ చేనేత రంగానికి ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును మరింత బలోపేతం చేస్తుందని, అలాగే ప్రతిష్ఠాత్మక అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారతీయ సాంప్రదాయ వస్త్రాలను ప్రోత్సహిస్తుందని వారు భావిస్తున్నారు.

