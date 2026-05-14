గుడ్లగూబ రూ.2 లక్షలు - అలెగ్జాండర్ చిలుక ఎంతైనా ఓకే : కాసులు కురిపిస్తున్న మూఢనమ్మకాలు

బార్న్​ ఔల్​ గుడ్లగూబ ధర రూ.1 నుంచి 2 లక్షలు - అలెగ్డాండర్ చిలుకలను కొనడానికి ధర ఎంతైనా సిద్ధం - పక్షులను, జంతువులను వీడియోలు చూసి వేటాడుతున్న వేటగాళ్లు

Poachers Are Killing Wildlife
Poachers Are Killing Wildlife
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 12:47 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 12:58 PM IST

Poachers Are Killing Wildlife : ఇంట్లో సిరి సంపదలు నిండాలని, అరిష్టాలు తొలిగిపోవాలని కొందరు మూఢ నమ్మకాలను బాగా నమ్ముతుంటారు. గుడ్ల గూబతో దిష్టి తీస్తే అరిష్టం పోతుందని, రక్త పింజర ఇంట్లో ఉంటే డబ్బుల వర్షం కురుస్తుందనే అపోహ కొందరిలో ఉంది. ఈ మూఢ నమ్మకాలను సొమ్ము చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో కొందరు వేటగాళ్లు అడవుల్లో తిరుగుతున్నారు. అయితే ఇందులో కొందరు సరదా కోసం షికారు చేస్తుంటే, కొన్ని ముఠాలు ఏకంగా డబ్బుల కోసం వేటనే ఒక వృత్తిగా ఎంచుకుంటున్నాయి.

ఆరుగురు వేటగాళ్లను పట్టుకున్న పోలీసులు : గతేడాది జింకలను చంపి చర్మం, కొమ్ములు, మాంసాన్ని విక్రయిస్తున్న ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఇటీవల జడ్చర్ల, షాద్​నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో జింకలు, కుందేళ్లను వేటాడుతున్న ఆరుగురు వేటగాళ్ల ముఠాను గోల్కొండ టాస్క్​ఫోర్స్​ పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. హైదరాబాద్​లో వన్యప్రాణుల గురించి పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఏపీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ముఠాలకు సహకరిస్తున్న దళారులపై నిఘా పెట్టారు.

వన్యప్రాణులను బంధించిన వేటగాళ్లు (EENADU)

ప్రతి దానికి రేటు కట్టి విక్రయించడానికి రెడీ : నల్లమల అడవుల్లోని ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో కనిపించే బార్న్​ ఔల్​ అంటే తెల్ల గుడ్లగూబలకు హైదరాబాద్​ నగరంలో విపరీతమైన డిమాండ్​ ఉంది. ఆ ఒక్క గుడ్ల గూబ ధర రూ.1 నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు ఉంది. అలెగ్జాండర్ చిలుక ((అలెగ్జాండ్రిన్ పారాకీట్)లను ఇంట్లో పెంచుకోవడానికి కొందరు ఎంత ధరైనా వెనకడుగు వేయట్లేదు. నాటు వైద్యంలో ఈ బార్న్​ ఔల్​ రక్తం వాడుతున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తెలిసింది. నగరంలో కాకుల నుంచి తాబేళ్ల వరకు ప్రతి దానికీ ఓ రేటు కట్టి విక్రయించేందుకు దుకాణాలు చాలా వెలిశాయి. అంతేకాకుండా ఇళ్లల్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిషేధిత జాబితాలోని జంతువులను పెంచుతున్నట్టు సమాచారం.

స్మగ్లర్లకు అవకాశంగా మారింది : హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో జరుగుతున్న వన్యప్రాణుల క్రయవిక్రయాలపై అధికార యంత్రాంగం చూసీచూడనట్టు వదిలేయడంతో స్మగ్లర్ల ఇష్టారాజ్యం నడుస్తోంది. కర్నూలు, శ్రీశైలం, మహబూబ్​నగర్, ఆదిలాబాద్​, జహీరాబాద్ వంటి అటవీ ప్రాంతాల్లో హాయిగా తిరిగే కవుజు పిట్టలు, కుందేళ్లు, నెమళ్లు, చిలుకలు, పావురాలు, గుడ్లగూబలను వేటాడుతున్నారు.

యూట్యూబ్​లో వీడియోలు చూసి వేట : ఉత్తర్​ప్రదేశ్, బిహార్​ నుంచి తుపాకులు, ఎయిర్​ గన్స్​ వంటివి అక్రమంగా తెప్పిస్తున్నారు. కొందరైతే పాత నేరగాళ్లు, రౌడీ షీటర్లు, పక్షుల విక్రేతలు, దళారులు ముఠాగా తయారవుతున్నారు. పక్షులు, వన్య ప్రాణులను వేటాడే పద్ధతులను యూట్యూబ్​లో చూసి నేర్చుకుంటున్నట్టు ఒక పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు. సున్నితమైన ప్రాంతాలు అయినందు వల్ల తనిఖీలు చేపట్టేందుకు పోలీసులు ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది స్మగ్లర్లకు మంచి అవకాశంగా మారింది. వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్న ఘటనలతో హైదరాబాద్ నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లో ముఠాల నివాసాలు, గోదాముల్లో పోలీసు, అటవీ శాఖ యంత్రాంగం సంయుక్తంగా సోదాలు చేపట్టేందుకు సన్నద్దమైనట్టు సమాచారం.

