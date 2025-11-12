ETV Bharat / state

నిమోనియా బారినపడుతున్న పిల్లలు, వృద్ధులు - చలి నేపథ్యంలో మరింత తీవ్రతరం

పిల్లలు, వృద్ధుల్లో శ్వాసకోశ సమస్యల పెరుగుదల - వైరస్, బ్యాక్టీరియా లక్షణాలు సోకి ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో సతమతం - ప్రపంచ నిమోనియా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం

Pneumonia in children
టీకా వేస్తున్న వైద్య సిబ్బంది (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Children and Old People Suffering Pneumonia : వాతావరణంలో మార్పులు, కాలుష్య కారకాలతో చిన్నారులు, వృద్ధులు నిమోనియా బారినపడుతున్నారు. వైరస్, బ్యాక్టీరియా లక్షణాలు సోకి ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పుట్టిన బిడ్డకూ లక్షణాలు సోకడం ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. చలి నేపథ్యంలో ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా మారుతుంది. నేడు ప్రపంచ నిమోనియా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేక కథనం.

15 శాతం మందికి : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వచ్చే ప్రతీ వంద మంది పిల్లలు, వృద్ధుల్లో పదిహేను శాతం మందికి నిమోనియా లక్షణాలు ఉన్నట్లు డాక్టర్లు పేర్కొంటున్నారు. చలికాలంలో చిన్నారులు, వృద్ధుల్లో శ్వాసకోశ సంబంధ వ్యాధుల తీవ్రత మరింత పెరగనుంది. రెండేళ్లలోపు పిల్లల్లో ఈ సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. బరువు తక్కువగా పుట్టిన, మాల్​న్యూట్రిషన్​ ఉన్న ఏడాది లోపువారు అస్వస్థతకు గురవుతుంటారు. చలి కారణంగా వారి ఊపిరితిత్తులు బిగుసుకుపోతుంటాయి. శ్వాసతీసుకోవడానికి తరచూ ఇబ్బంది పడుతుంటారు. చలికి దూరంగా ఉంచడం, వెచ్చదానికి మాస్క్‌లు ధరించేలా చూస్తే వారు కాస్త ఉపశమనం పొందొచ్చు.

కారణాలు ఇవి..

  • సిగరేట్, తంబాకు, బీడీ, ధూమపానం, మద్యపానం తాగడం.
  • వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు, బలహీనులు.
  • వాయు కాలుష్యం, పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే పొగ, భరించలేని దుమ్ము, ధూళి సూక్ష్మ కారకాలు.
  • తల్లి నుంచి పుట్టిన బిడ్డకు సోకే అవకాశం ఉంటుంది.

"ఊపిరితిత్తులకు వైరస్, బ్యాక్టీరియా సోకి శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. పిల్లలు, వృద్ధుల్లో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. బీపీ, మధుమేహం, కిడ్నీ, ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడుతున్న వారిలో ఇది అధికం. దీనికి అత్యాధునిక వ్యాధి నిర్ధారణ టెస్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సకాలంలో చికిత్స చేస్తే నయం అవుతుంది" -డాక్టర్‌ వినయ్‌ కుమార్, పల్మనాలజిస్టు, కరీంనగర్‌

లక్షణాలు ఇలా..

  • వైరల్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్‌ ఇలా మూడు రకాలుగా ఊపిరితిత్తులను అటాక్​ చేస్తాయి.
  • తీవ్ర జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు.
  • చెమట, తీవ్రత ఎక్కువైన వారిలో ఛాతి నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు.

"ఏడాదిలోపు బరువు తక్కువగా ఉన్న పిల్లలు, పోషకాహారలోపం ఉన్న వారిలో ఈ నిమోనియా లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాలు తాగకపోవడం, వేగంగా శ్వాస తీసుకోకపోవడం, దగ్గు వంటి వాటిని ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సొంత వైద్యం తీసుకోకుండా వెంటనే ఆసుపత్రిలో సంప్రదించాలి" -రవీందర్, పిల్లల వైద్య నిపుణులు,పెద్దపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

రకరకాల ఇన్​ఫెక్షన్లతో ఆస్పత్రులకు : వాతావరణంలో సంభవించిన మార్పులతో వైరల్‌ వ్యాధులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఎక్కువ మంది గొంతు నొప్పి, జ్వరం, ముక్కు కారడం, ముక్కు దిబ్బడ, చెవి ఇన్‌ఫెక్షన్లతో బాధపడుతూ వైద్యులను సంప్రదిస్తున్నారు. పగలు వేడి, రాత్రి చలి కారణంగా వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. కొందరిని చాలా రోజులపాటు దగ్గు సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. ఉస్మానియా, గాంధీ, ఈఎన్‌టీ, నిలోఫర్‌ తదితర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చే రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. మారిన వాతావరణంతో 5 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు దగ్గు, జలుబు, జ్వరంతో వైద్య నిపుణులను సంప్రదిస్తున్నారు.

చలికాలం వచ్చింది, ఆరోగ్యం జర పైలం బిడ్డా!

శీతాకాలంలో పొగమంచు - జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు

CLIMATE CHANGE AND POLLUTANTS
LUNG PROBLEM
PNEUMONIA IN CHILDREN
SYMPTOMS OF VIRUSE AND BACTERIA
PNEUMONIA IN CHILDREN

