ETV Bharat / state

మీ గ్రామాన్ని సోలార్​ మోడల్​ విలేజ్​గా తీర్చిదిద్దుకోండి​ - రూ.కోటి సొంతం చేసుకోండి

కేంద్ర ప్రభుత్వ 'సూర్య ఘర్‌ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన పథకం' అమలు - ప్రతి జిల్లాలో ఒక ఆదర్శ సౌరశక్తి గ్రామం ఎంపిక - సోలార్‌ మోడల్‌ విలేజ్‌కు రూ.కోటి ఆర్థిక సహాయం

PM Solar Ghar Yojana Scheme in Villages
PM Solar Ghar Yojana Scheme in Villages (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Solar Ghar Yojana Scheme in Villages : పునరుత్పాదక ఇంధన వినియోగాన్ని పెంచేందుకు, గ్రామాలు ఇంధన శక్తి అవసరాల్లో స్వయం సమృద్ధి సాధనే లక్ష్యంగా పీఎం సూర్యఘర్​ ముఫ్త్ ​బిజిలీ యోజన (పీఎంఎస్​వై) అమలవుతోంది. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లాలో ఒక ఆదర్శ సౌరశక్తి గ్రామాన్ని ఎంపిక చేస్తున్నారు. దీనికోసం జిల్లాల వారీగా ఎంపిక చేసిన కొన్ని గ్రామాల మధ్య సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తి, వినియోగంలో పోటీ ఉంటుంది. ఈ పోటీలో ముందున్న ఒక గ్రామాన్ని సోలార్​ మోడల్ విలేజ్​గా ప్రకటించి రూ.కోటి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించనున్నారు.

ఈ పోటీకి నిబంధనలు ఏంటంటే? : ఈ పోటీకి 5 వేల పైన జనాభా కలిగిన రెవెన్యూ గ్రామాలను జిల్లా స్థాయి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎంపిక చేశారు. సదరు గ్రామాల్లో పీఎం కుసుమ్​, ఇతర ప్రభుత్వ పునరుత్పాదక ఇంధన పథకాల వినియోగం, ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆధ్వర్యంలో పెద్ద మొత్తంలో సోలార్​ యూనిట్లు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, పైకప్పులపై సోలార్​ ఫలకాల ద్వారా సౌర విద్యుత్తు ఉత్పాదకత, ఆపై వినియోగంలో ఆరు మాసాల లెక్కలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, వాటిలో ముందున్న గ్రామాన్ని ఆదర్శ గ్రామంగా ఎంపిక చేశారు. ఉమ్మడి వరంగల్​లోని మూడు జిల్లాల పరిధిలో ఆదర్శ గ్రామాల ఎంపిక పూర్తయింది. మరో 3 జిల్లాల్లో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

Solar panels installed on a government hostel in Jafargarh
Solar panels installed on a government hostel in Jafargarh (Eenadu)

మరో మూడు జిల్లాల్లో ఆదర్శ గ్రామాలు ఇవే : జనగామ జిల్లాలో జఫర్​గఢ్​, జయశంకర్​ భూపాల్​పల్లి జిల్లాలో చెల్పూరు, హనుమకొండ జిల్లాలో ముల్కనూరు ఆదర్శ గ్రామాలుగా నిలిచాయి. మరోవైపు వరంగల్​ జిల్లాలో 6 గ్రామాలు, ములుగులో 8, మహబూబాబాద్​ జిల్లాలో 22 గ్రామాలను ప్రాథమికంగా ఎంపిక చేశారు. వరంగల్​, ములుగు జిల్లాలో ఆదర్శ గ్రామాల ఎంపిక ప్రక్రియ నవంబరు నెలలో పూర్తి కానుంది. మహబూబాబాద్​ జిల్లా గ్రామాలకు ఫిబ్రవరిలో పూర్తవుతుందని ఈ మూడు జిల్లాల అధికారి రాజేందర్​ వివరించారు.

రూ.కోటి గ్రాంటు : ఆదర్శ సోలార్​ గ్రామంగా ఎంపికైన వాటికి కేంద్రం రూ.కోటి గ్రాంటు రూపేణా అందనుంది. పీఎంఎస్​వై రాష్ట్ర నోడల్​ ఏజెన్సీ ఆధ్వర్వంలో రూపొందే వివరణాత్మక ప్రణాళికను అమలు చేస్తారు. సదరు గ్రామాన్ని సౌరశక్తి ఉత్పత్తి, వినియోగ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాల్సి ఉంటుంది. నివాస గృహాలకు, ప్రభుత్వ భవనాలు, సోలార్​ పంప్​సెట్లకు నిరంతర సౌర విద్యుత్తు సరఫరా జరిగేలా చూస్తారు. దీనికోసం ప్రత్యేక యూనిట్లను నెలకొల్పుతారు. తదుపరి చర్యలకు సంబంధించి ఉన్నతాధికారుల సమీక్ష, సూచనల మేరకు డీపీఆర్​ల తయారీ జరుగుతుందని జనగామ, భూపాలపల్లి, హనుమకొండ రెడ్కో అధికారి మహేందర్​ రెడ్డి వివరించారు.

ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన ప్రయోజనాలు : ఈ పథకం సబ్సిడీతో కూడిన పైకప్పు సౌర ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా గృహాలకు ఉచిత విద్యుత్తును అందిస్తుంది. దీంతో ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. సౌర విద్యుత్తును విస్తృతంగా ఉపయోగించడాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఈ పథకం ప్రభుత్వానికి ఏటా రూ.75,000 కోట్ల విద్యుత్ ఖర్చులను ఆదా చేస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

సోలార్​ లైట్​ డ్రాపర్​తో చీడపీడలు హాం ఫట్​ - ఎలాగో తెలిస్తే షాక్​ అవ్వాల్సిందే!

ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకంతో అదనపు ఆదాయం - ఆన్​లైన్​లో​ ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

TAGGED:

PM SURYA GHAR
SOLAR SCHEME FOR VILLAGES
PM SOLAR GHAR YOJANA IN VILLAGES
పీఎంఎస్​బీవై
PMSBY IMPLEMENTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.