మీ గ్రామాన్ని సోలార్ మోడల్ విలేజ్గా తీర్చిదిద్దుకోండి - రూ.కోటి సొంతం చేసుకోండి
కేంద్ర ప్రభుత్వ 'సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన పథకం' అమలు - ప్రతి జిల్లాలో ఒక ఆదర్శ సౌరశక్తి గ్రామం ఎంపిక - సోలార్ మోడల్ విలేజ్కు రూ.కోటి ఆర్థిక సహాయం
Published : October 29, 2025 at 1:26 PM IST
PM Solar Ghar Yojana Scheme in Villages : పునరుత్పాదక ఇంధన వినియోగాన్ని పెంచేందుకు, గ్రామాలు ఇంధన శక్తి అవసరాల్లో స్వయం సమృద్ధి సాధనే లక్ష్యంగా పీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన (పీఎంఎస్వై) అమలవుతోంది. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లాలో ఒక ఆదర్శ సౌరశక్తి గ్రామాన్ని ఎంపిక చేస్తున్నారు. దీనికోసం జిల్లాల వారీగా ఎంపిక చేసిన కొన్ని గ్రామాల మధ్య సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తి, వినియోగంలో పోటీ ఉంటుంది. ఈ పోటీలో ముందున్న ఒక గ్రామాన్ని సోలార్ మోడల్ విలేజ్గా ప్రకటించి రూ.కోటి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించనున్నారు.
ఈ పోటీకి నిబంధనలు ఏంటంటే? : ఈ పోటీకి 5 వేల పైన జనాభా కలిగిన రెవెన్యూ గ్రామాలను జిల్లా స్థాయి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎంపిక చేశారు. సదరు గ్రామాల్లో పీఎం కుసుమ్, ఇతర ప్రభుత్వ పునరుత్పాదక ఇంధన పథకాల వినియోగం, ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆధ్వర్యంలో పెద్ద మొత్తంలో సోలార్ యూనిట్లు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, పైకప్పులపై సోలార్ ఫలకాల ద్వారా సౌర విద్యుత్తు ఉత్పాదకత, ఆపై వినియోగంలో ఆరు మాసాల లెక్కలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, వాటిలో ముందున్న గ్రామాన్ని ఆదర్శ గ్రామంగా ఎంపిక చేశారు. ఉమ్మడి వరంగల్లోని మూడు జిల్లాల పరిధిలో ఆదర్శ గ్రామాల ఎంపిక పూర్తయింది. మరో 3 జిల్లాల్లో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.
మరో మూడు జిల్లాల్లో ఆదర్శ గ్రామాలు ఇవే : జనగామ జిల్లాలో జఫర్గఢ్, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి జిల్లాలో చెల్పూరు, హనుమకొండ జిల్లాలో ముల్కనూరు ఆదర్శ గ్రామాలుగా నిలిచాయి. మరోవైపు వరంగల్ జిల్లాలో 6 గ్రామాలు, ములుగులో 8, మహబూబాబాద్ జిల్లాలో 22 గ్రామాలను ప్రాథమికంగా ఎంపిక చేశారు. వరంగల్, ములుగు జిల్లాలో ఆదర్శ గ్రామాల ఎంపిక ప్రక్రియ నవంబరు నెలలో పూర్తి కానుంది. మహబూబాబాద్ జిల్లా గ్రామాలకు ఫిబ్రవరిలో పూర్తవుతుందని ఈ మూడు జిల్లాల అధికారి రాజేందర్ వివరించారు.
రూ.కోటి గ్రాంటు : ఆదర్శ సోలార్ గ్రామంగా ఎంపికైన వాటికి కేంద్రం రూ.కోటి గ్రాంటు రూపేణా అందనుంది. పీఎంఎస్వై రాష్ట్ర నోడల్ ఏజెన్సీ ఆధ్వర్వంలో రూపొందే వివరణాత్మక ప్రణాళికను అమలు చేస్తారు. సదరు గ్రామాన్ని సౌరశక్తి ఉత్పత్తి, వినియోగ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాల్సి ఉంటుంది. నివాస గృహాలకు, ప్రభుత్వ భవనాలు, సోలార్ పంప్సెట్లకు నిరంతర సౌర విద్యుత్తు సరఫరా జరిగేలా చూస్తారు. దీనికోసం ప్రత్యేక యూనిట్లను నెలకొల్పుతారు. తదుపరి చర్యలకు సంబంధించి ఉన్నతాధికారుల సమీక్ష, సూచనల మేరకు డీపీఆర్ల తయారీ జరుగుతుందని జనగామ, భూపాలపల్లి, హనుమకొండ రెడ్కో అధికారి మహేందర్ రెడ్డి వివరించారు.
ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన ప్రయోజనాలు : ఈ పథకం సబ్సిడీతో కూడిన పైకప్పు సౌర ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా గృహాలకు ఉచిత విద్యుత్తును అందిస్తుంది. దీంతో ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. సౌర విద్యుత్తును విస్తృతంగా ఉపయోగించడాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఈ పథకం ప్రభుత్వానికి ఏటా రూ.75,000 కోట్ల విద్యుత్ ఖర్చులను ఆదా చేస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
