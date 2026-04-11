స్వయం ఉపాధికి ప్రోత్సాహం - గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమల స్థాపనకు ప్రభుత్వం చేయూత

తక్కువ పెట్టుబడితో ఉపాధి - ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీపై మహిళలకు శిక్షణ - రుణ సౌకర్యం- దరఖాస్తు చేసుకోవడం సులభం

Published : April 11, 2026 at 3:46 PM IST

PMFME Self Employment Services For People : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ పెట్టుబడితో కనీస సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చేయూతనిస్తోంది. ముఖ్యంగా, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమ మార్కెటింగ్ విషయంలో కొన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కుంటోంది. దాని కారణంగా ప్రధాన మంత్రి సూక్ష్మ ఆహార శుద్ధి సంస్థల క్రమబద్ధీకరణ (PMFME) పథకం కింద గ్రామీణ యువత ఈ రంగంలో ప్రవేశించేందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ప్రతి జిల్లాలో ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తులను గుర్తించి, అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా "ఒక జిల్లా, ఒక ప్రాజెక్ట్​" అనే విధానాన్ని ప్రోత్సహించడమే ఈ పథకం ముఖ్య లక్ష్యం. స్థానిక ఉత్పత్తుల బ్రాండింగ్‌ను మెరుగుపరచడం ద్వారా, ఈ పథకం మార్కెట్ విస్తరణకు దోహదపడుతోంది.

ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీపై ఉచిత శిక్షణ : PMFME లబ్ధిదారుల కోసం ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీపై ఉచిత శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలు ఉత్పత్తి నాణ్యత, వ్యాపార నిర్వహణ, మార్కెటింగ్ వ్యూహాల గురించి అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ చొరవ, కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించాలనుకుంటున్న యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవసరమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించి, కనీస పెట్టుబడితో వారి సొంత యూనిట్లను స్థాపించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తోంది.

దరఖాస్తు చేసుకోవనడం సులభం : 18 సంవత్సరాల వయస్సు నిండిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోడానికి అర్హులు. అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను జిల్లా పారిశ్రామిక కేంద్రాల ద్వారా లేదా అఫిషియల్​ ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ ద్వారా రిజిస్టర్​ చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు దారులు నియమించిన రిసోర్స్ పర్సన్ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ (APFPS) జిల్లా అధికారిని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. అధికారులు ధృవీకరించిన తర్వాత, దరఖాస్తు నేరుగా బ్యాంకుకు పంపుతారు. రుణం మంజూరు నుంచి వ్యాపార యూనిట్ ప్రస్తుత కార్యకలాపాల వరకు మొత్తం ప్రక్రియ అంతటా లబ్ధిదారులకు మార్గదర్శకత్వం, నిపుణుల సలహా అందింస్తారు.

సమగ్ర వివరాలను అఫిషియల్​ పోర్టల్​ ద్వారా పొందవచ్చు : MSME హోదా పొందడానికి, ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి. అంతేకాకుండా, ఆహార ప్రాసెసింగ్ సంస్థను నిర్వహించడానికి అవసరమైన అనుమతులు , లైసెన్సులను పొందడం అవసరం. బ్యాంకు రుణాలు , ప్రభుత్వ మార్గదర్శకత్వం రెండూ అందుబాటులో ఉండటం లబ్ధిదారులకు ఒక ముఖ్యమైన ప్రయోజనం. సమగ్ర వివరాలను https://www.pmfmeap.org/ ద్వారా పొందవచ్చు.

"స్వయం ఉపాధిలోకి ప్రవేశించాలనుకునే యువతకు PMFME ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. బియ్యపు పిండి, మామిడి గుజ్జు, జీడిపప్పు వెన్న, పసుపు పొడి, మిరప సాస్ , చిరుధాన్యాలకు సంబంధించిన పిండి మిశ్రమాలు వంటి వస్తువులను తయారుచేసే యూనిట్లను స్థాపించడం ద్వారా ఆహార ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తాము. ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, పారిశ్రామిక యూనిట్ చిరునామా, ఆరు నెలల బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్, కొనుగోలు చేసిన యంత్రాల బిల్లుల వంటి పత్రాలను సమర్పించడం ద్వారా, సబ్సిడీని మంజూరు చేయడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోగలుగుతాము". - ఎ.రాజశేఖరం, ఏపీఎఫ్‌పీఎస్‌ జిల్లా ఇన్‌చార్జి

