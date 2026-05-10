తెలంగాణకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ - డిప్యూటీ సీఎం సహా బీజేపీ నేతల ఘన స్వాగతం
పాసులు ఉన్నవారినే విమానాశ్రయానికి అనుమతిస్తున్న పోలీసులు - ప్రధానికి ఘనస్వాగతం పలికిన తెలంగాణ బీజేపీ అగ్ర నేతలు - బేగంపేట ఎయిర్పోర్టు వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు
Published : May 10, 2026 at 2:57 PM IST
Prime Minister Narendra Modi Visit to Hyderabad : హైదరాబాద్లోని బేగంపేట విమానాశ్రయానికి ప్రధాని మోదీ చేరుకున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రులు పొన్నం, అజహరుద్దీన్, కేంద్రమంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్, ఎంపీలు ఈటల, ధర్మపురి అరవింద్, రఘునందన్ రావు, ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకటరమణా రెడ్డి ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికారు. ఇందులో మాజీ గవర్నర్ దత్తాత్రేయ, మాజీ సీఎం కిరణ్కుమార్ రెడ్డిలు కూడా ఉన్నారు. మోదీ పర్యటన దృష్ట్యా మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్ పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. బేగంపేట విమానాశ్రయం ప్రస్తుతం ఎస్పీజీ వలయంలో ఉంది. పాసులు ఉన్నవారినే విమానాశ్రయం లోనికి పోలీసులు అనుమతించారు.
అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవాలు : మోదీ తెలంగాణలోని పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలను హైటెక్సిటీలోని హెచ్ఐసీసీలో వర్చువల్గా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. హైదరాబాద్-పనాజీ ఎకనామిక్ కారిడార్ (NH-167)లో భాగంగా గుడెబల్లూర్ నుంచి మహబూబ్నగర్ వరకు రూ.3,180 కోట్లతో నిర్మించనున్న 4 లేన్ల రహదారి పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఇది తెలంగాణ-కర్ణాటక మధ్య రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరుస్తుంది. పారిశ్రామిక రంగాన్ని బలోపేతం చేస్తూ రూ.2,360 కోట్లతో జహీరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. దీనివల్ల స్థానికంగా వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
జాతికి అంకితం చేయనున్న మోదీ : కాజీపేట–విజయవాడ మల్టీ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా పూర్తయిన రూ.1,250 కోట్ల వివిధ విభాగాల పనులను ప్రధాని జాతికి అంకితం చేస్తారు. కాజీపేటలో రూ. 300 కోట్లతో నిర్మించిన రైల్ అండర్ రైల్ బైపాస్ లైన్ కూడా ప్రారంభం కానుంది. వరంగల్లో రూ. 1700 కోట్ల అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మించిన పీఎం మిత్ర పార్క్(కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్)ను ప్రధాని ప్రారంభిస్తారు. ఇది వస్త్ర పరిశ్రమ రంగంలో తెలంగాణకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురానుంది. రూ. 610 కోట్లతో హైదరాబాద్ మల్కాపూర్లో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ నిర్మించిన అత్యాధునిక గ్రీన్ ఫీల్డ్ పీఓఎల్ టెర్మినల్ను కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు.