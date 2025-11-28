ETV Bharat / state

వీధి వ్యాపారులకు పెట్టుబడి సాయం పెంపు - కొన్ని మార్పులతో అమల్లోకి వచ్చిన 'పీఎం స్వనిధి'

చిరువ్యాపారుల అభివృద్ధికి 'పీఎం స్వనిధి' - పురపాలక, నగరపాలికల పరిధిలో ప్రత్యేక సర్వే - ఆపై గుర్తింపు కార్డుల మంజూరు - ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించే వారికి రూపే క్రెడిట్ కార్డులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read
PM SVANIDHI Scheme In Warangal : దేశంలోని చిరువ్యాపారుల అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వారికి చేయూతనిచ్చే సదుద్దేశంతో 2020 సంవత్సరంలో పీఎం స్వానిధి పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా వీధి వ్యాపారులకు చిన్నపాటి రుణాలను అందిస్తుంటుంది. ఈ పథకం ద్వారా కొవిడ్ సమయంలో జీవనోపాధిని కోల్పోయిన వీధి వ్యాపారులకు హామీ లేకుండానే రుణం అందించడం ఈ స్కీం ప్రత్యేకత. అయితే ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పురపాలక, నగరపాలికల పరిధిలో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సర్వే నిర్వహించి వ్యాపారులకు గుర్తింపు కార్డులను అందించింది. మూడు దశల్లో క్రమశిక్షణ పాటించి రుణాలు చెల్లించే వారికి కేంద్రం మరో తీపి కబురు చెప్పింది.

పట్టణాల్లోని చిరు వ్యాపారులకు పెట్టుబడి సాయం అందించేందుకు ప్రధాన మంత్రి వీధి వ్యాపారుల ఆత్మ నిర్భర్​ నిధి (పీఎం స్వనిధి) పథకం ఐదేళ్ల కిందట ప్రారంభమైంది. పురపాలక, నగరపాలికల పరిధిలో ప్రత్యేక సర్వే నిర్వహించి వారికి గుర్తింపు కార్డులను అందజేశారు. వారికి వివిధ బ్యాంకుల ద్వారా తొలి విడతగా రూ.10వేలు, ఇవి చెల్లించిన వారికి రెండో దశలో రూ.20 వేలు, వీటిని తిరిగి చెల్లించిన వారికి రూ.50 వేలు రుణం అందజేశారు. కాగా గత డిసెంబరు నుంచి ఈ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. కొన్ని మార్పులతో ఈ పథకం తిరిగి అమల్లోకి వచ్చింది.

వారికి రూపే క్రెడిట్ కార్డులు : ఇకపై ఈ పథకంలో భాగంగా తొలి విడతగా రూ.15 వేలు (15 నెలల్లోగా తిరిగి చెల్లించాలి). ఆపై రెండో దశలో రూ.25 వేలు (18 నెలల్లోగా చెల్లించాలి), తుది విడతగా రూ.50 వేలు (36 మాసాలలోగా చెల్లించాలి) రుణంగా అందజేయనున్నారు. మూడు విడతలు పొందిన వారికి మరోసారి ఈ పథకం ద్వారా రుణం తీసుకునే అవకాశం ఉండదు. అయితే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించిన వారికి బ్యాంకులు రూపే క్రెడిట్ కార్డును ఇస్తారు. దీనిని వినియోగించి రూ.30 వేలు తీసుకుని తిరిగి చెల్లించాలి.

దరఖాస్తుల పరిష్కారానికి : తొలి దశలో రూ.10 వేల నుంచి రూ.50 వేల రూణం కోసం చిరు వ్యాపారుల సమర్పించిన అర్జీలను తిరస్కరించారు. కాగా కొన్ని పరిశీలన దశలో ఉండగా మరికొన్ని రుణం విడుదల కావాల్సిన దశలో ఉన్నట్లు గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. ఈ నెల 3 నుంచి డిసెంబర్​ 2 వరకు 'స్వనిధి సంకల్ప అభియాన్​' పేరిట ప్రత్యేక మేళాకు సూచనలు చేసింది. బ్యాంకర్లతో పురపాలికలు, జిల్లా స్థాయిలో సమావేశాలను నిర్వహించి పెండింగ్​ అర్జీలను పరిష్కరించింది. ఆపై రుణాలు అందేలా చూడాలని ఆదేశించింది. పురపాలక, నగరపాలికల పరిధిలో ఏ దశలో ఎన్ని పెండింగ్​లో ఉన్నాయో, తక్షణం రుణం మంజూరు కావాల్సినవి ఎన్ని ఉన్నాయో వివరాలను ప్రకటించారు.

పెండింగ్​ దశలో 15 వేల వరకు : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వరంగల్ కార్పొరేషన్​ సహా తొమ్మిది పాత పురపాలికల్లో 72,787 మంది గుర్తింపు పొందిన వీధి వ్యాపారులు ఉన్నారు. అయితే కొత్తగా ఏర్పడిన పురపాలికల్లోనూ పథకం ద్వారా రుణాలు ఇప్పించాలని ఆదేశాలున్నాయి. గుర్తింపు సర్వే జరుగుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకులు తిప్పిపంపిన అర్జీలు, ఆమోదం, రుణ మంజూరు దశలో ఉమ్మడి జిల్లాలో సుమారు 15 వేల వరకు ఉన్నాయి.

