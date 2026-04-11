ఇళ్లకు సౌరవిద్యుత్​ వేస్తే విద్యుత్​ మాత్రమే కాదు - 40 శాతం రాయితీ ఇస్తున్న కేంద్రం

విద్యుత్​ ఖర్చులను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు - కోటి ఇళ్లకు సోలార్​ పలకలను అందించాలని నిర్ణయించిన కేంద్రం - 40 శాతం రాయితీతో సోలార్ విద్యు అందించేలా పీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్​ బిజిలీ యోజన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 11:03 PM IST

Solar Power To Households By GOVT : దేశంలోని ప్రజలకు విద్యుత్​ ఖర్చులను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నివాస గృహాలపై సౌర విద్యత్తు యూనిట్లు ఇస్తోంది. ఇదే తరహాలో దేశ వ్యాప్తంగా కోటి ఇళ్లకు సోలార్​ పలకలను అందించాలని నిర్ణయించింది. దీనికి తగిన ఏర్పాట్లను కూడా పూర్తి చేసింది. దీనిలో ప్రధానంగా నెలకు 360 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తోంది.

యూనిట్​ ఏర్పటుకు 40 శాతం రాయితీ : సాధారణంగా దీనిని ఏర్పాటు చేయాలంటే పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ వెనకడుగు వేస్తారు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన ప్రభుత్వం ప్రజలను సోలార్​ శక్తిని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ప్రతి యూటనిట్ అమర్చుకునేందుకు 40 శాతం రాయితీ ఇస్తోంది. దీనిలో భాగంగా తెలంగాణలోనూ ప్రతి జిల్లాల్లో అర్హులైన వారు దరఖాస్తు చేసుకునేలా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని జిల్లా కలెక్టర్లు పీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్​ బిజిలీ యోజన ప్రచార రథాలను ప్రారంభించి అవగాహన కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు.

80 చదరపు అడుగుల స్థలం చాలు : దీనిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు 80 చదరపు అడుగుల స్థలం ఉంటే సరిపోతుంది. దీనిలో కిలో వాట్​కు సరిపడ సౌర విద్యుత్తు ప్లాంటు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు సాధారణంగా రూ.60 వేల నుంచి రూ.70 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం రాయితీ ఇస్తున్నందున మనకు కేవలం రూ.30 నుంచి రూ.40 వేలలోపు పని పూర్తవుతుంది. అంటే ప్రభుత్వం ఈ పథకం కింద దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి రూ. 30 వేల వరకు రాయితీ ఇస్తుంది. దీనిలో మనకు అనేక లాభాలున్నాయి. ముందుగా నెలకు రూ. 346 విలువైన విద్యుత్తును ఆదా చేసుకోవచ్చు.

2 కిలో వాట్ల యూనిట్​ ఏర్పాటు చేస్తే : అధికంగా విద్యుత్​ను వినియోగిస్తాం అనుకునేవారు 2 కిలో వాట్ల యూనిట్​ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం మీ వద్ద 160 చ.అ. స్థలం అందుబాటులో ఉండాలి. దీనిని పూర్తిగా ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు రూ.1.50 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. అయితే ప్రభుత్వం మనకు రాయితీ కల్పిస్తున్నందున కేవలం రూ.90 వేలతో పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అనగా రూ.60 వేల వరకు ప్రభుత్వం రాయితీ ఇస్తుంది. దీనిని ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో నెలకు రూ.1,328 విలువైన విద్యుత్తును ఆదా చేసుకోచ్చు.

ఇదే రీతితో 3 కిలోవాట్ల యూనిట్​నూ ఏర్పాటు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దీనికోసం 240 వేల చ.అ. విస్తీర్ణం ఉంటే సరిపోతుంది. దీనిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు రూ.2.10 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అయితే ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రాయితీ కారణంగా కేవలం రూ.1.22 లక్షలకు పూర్తవుతుంది. అంటే రాయితీగా రూ.78 వేల వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. దీనిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా రూ.2,330 వివలవైన విద్యుత్తును ఆదా చేసుకోవచ్చు.

అర్హతలివే : దీనకోసం అప్లైచేసుకునేందుకు ఈ అర్హతలు ఉంటే సరిపోతుంది. ముందుగా మీరు భారత పౌరులై ఉండాలి. మీ ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ యూనిట్​ ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు అనువైన ప్రదేశం ఉండాలి. మీ ఇంటికి విద్యుత్​ కనెక్షన్​ కూడా ఉండాలి. అయితే గతంలో సౌర పలకలపై రాయితీ పొంది ఉంటే ఈ పథకానికి మీరు అర్హులు కారు.

అప్లై చేసుకునే విధానం : ముందుగా అధికారిక వెబ్​సైట్​ www.pmsuryaghar.gov.in ను సందర్శించాలి. దీనిలో మీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, మీ ఇంట్లోని విద్యుత్​ బిల్లు, క్యాన్సిల్​ చెక్​తో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనంతరం మీ అప్లికేషన్​ను డిస్కం సంస్థ పరిశీలిస్తుంది. వీలైనంత త్వరగా అనుమతి ఇస్తుంది. అనంతరం సౌర విద్యుత్​తు పలకలు, ఇన్వర్టర్​ నుంచి రీడింగ్​ మీటర్​ ఏర్పాటు చేస్తారు. మీకు ఇష్టం ఉంటే గ్రిడ్​కు అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా ఉత్పత్తి చేసి గ్రిడ్​కు ఇస్తే మీటర్​ రీడింగ్​ ఆధారంగా ఉన్న వారు యూనిట్​కు రూ.2.54 చొప్పున చెల్లిస్తారు.

