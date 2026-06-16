పల్నాడులో 'సౌర' వెలుగులు - రాష్ట్రంలోనే ఫస్ట్ ప్లేస్
సౌర విద్యుత్ వెలుగులతో ప్రకాశిస్తున్న పల్నాడు జిల్లా - 1.62 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులతో రాష్ట్రంలో పల్నాడు జిల్లా ఫస్ట్ - ఎస్సీ, ఎస్టీ కుటుంబాలకు 2 కిలో వాట్ల సౌర పలకల ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 9:20 PM IST
PM Surya Ghar Scheme : ప్రధానమంత్రి సూర్య ఘర్- ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన గృహాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందించి కరెంట్ ఖర్చులు తగ్గించేందుకు కేంద్రం తీసుకొచ్చిన పథకం. పునరుత్పాదక శక్తి వనరుల వినియోగాన్ని పెంచి రూఫ్టాప్ సోలార్ ద్వారా సామాన్యులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. సోలార్ పలకలు ఏర్పాటు చేసుకునే బీసీ లబ్ధిదారులకు రూ.78,000ల వరకు రాయితీ ఇస్తుండగా ఎస్సీ, ఎస్టీ లబ్ధిదారులకు పూర్తిగా ఉచితం.
దేశంలో 2024లో ఈ పథకం ప్రారంభమైంది. అత్యధికంగా మన రాష్ట్రంలోనే 14,72,814 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇందులో 1.62 లక్షలకు పైగా అర్జీలతో పల్నాడు జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ కాలనీల్లో ఒక్కో ఇంటిపై 2 కిలో వాట్ల సౌర పలకలను ఏర్పాటు చేయడానికి రూ.1.25 లక్షలు ఖర్చవుతుండగా ఆ మొత్తం భారాన్ని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే భరిస్తున్నాయి. లబ్ధిదారులకు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఉచితంగా కనెక్షన్లు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు సోలార్ ప్యానెళ్ల అమర్చడం ద్వారా 200 యూనిట్ల వరకు కరెంట్ ఉచితంగా వాడుకునే సౌలభ్యం ఉండటంతో దీనికి విశేష స్పందన వస్తోంది.
పల్నాడు జిల్లాలో సౌర విద్యుత్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటు కోసం మొత్తం 1.62 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇందులో ఎస్సీ, ఎస్టీ లబ్ధిదారుల నుంచే 78,000లకు పైగా అర్జీలు వచ్చాయి. వీటిలో పల్నాడు విద్యుత్ సర్కిల్ అనగా మాచర్ల నియోజకవర్గం నుంచి-5887, సత్తెనపల్లి- 5738, గురజాల- 6482, పెదకూరపాడు- 2496, వినుకొండ- 3096 కలిపి 27,470 మందికి, సీఆర్డీఏ సర్కిల్ పరిధిలోని చిలకలూరిపేట, ఫిరంగిపురం, వట్టి చెరుకూరు, ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గాల్లో 11,000ల మంది ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఉచితంగా ఈ సౌర విద్యుత్ పలకలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
Solar connections in Palnadu : దీంతో లబ్ధిదారులకు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఉచితంగా ఈ కనెక్షన్లు ఇస్తున్నారు. అంతేకాక సౌర పలకలను లబ్ధిదారుల ఇంటిపై ఏర్పాటు చేసినందుకు గానూ వారికే అద్దె రూపంలో రూ.150 తిరిగి చెల్లిస్తున్నారు. ఈ సౌర విద్యుత్ సదుపాయం తమకెంతో మేలు చేస్తోందని లబ్ధిదారులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఇంటి మీద ఉత్పత్తి అయిన కరెంట్ను అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించుకునే సౌలభ్యం కల్పించాలని అధికారుల్ని కోరుతున్నారు.
మా ఊరిలో సోలార్ పలకలు బిగించారు. ఇంతముందు కరెంట్ బిల్లులు వచ్చేవి. ఇప్పుడు అవి తగ్గాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా సోలార్ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. 200 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ను ఉచితంగా వాడుకోవచ్చు. ఇవి ఏర్పాటు చేసినందుకు ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. - లబ్ధిదారులు
దరఖాస్తుల విషయంలోనే కాకుండా సౌర పలకల అమరికలోనూ పల్నాడు జిల్లాను అగ్రస్థానంలో నిలిపేందుకు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. గురజాల, మాచర్ల నియోజకవర్గాల్లోని మారుమూల తండాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ కాలనీల్లో వందశాతం సౌర పలకలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఐదేళ్ల గుత్తేదారుల కాలపరిమితి తరువాత ఈ ప్యానెళ్లను 12 సంవత్సరాల పాటు డిస్కమ్లు పర్యవేక్షిస్తాయి. దీని భారం లబ్ధిదారుల మీద పడకుండా డిస్కమ్లు నిర్వహణ చూసుకునేలా ఏర్పాటు చేశారు. ఇంటిపై 2 కిలో వాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుతో నెలకు 240 యూనిట్లు ఉత్పత్తి అవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. పల్నాడు విద్యుత్ సర్కిల్ పరిధిలో ఇప్పటివరకూ 4000ల ఎస్సీ, ఎస్టీ కుటుంబాలకు, సీఆర్డీఏ సర్కిల్ పరిధిలో 3000ల కుటుంబాలకు సౌర ప్యానెళ్లు అమర్చామని వివరిస్తున్నారు.
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