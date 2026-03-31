'పీఎం సూర్యఘర్'తో ఇళ్లపైనే విద్యుత్ ఉత్పత్తి - వేలాది రూపాయలు ఆదా
విద్యుద్ బిల్లుల భారాన్ని తగ్గిస్తున్న పీఎం సూర్యఘర్ పథకం - రాయితీలిచ్చి లబ్ధిదారులను ప్రోత్సహిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం - రెండేళ్లలో దేశంలో 24.35 లక్షలకు చేరిన లబ్ధిదారుల సంఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 4:55 PM IST
PM Surya Ghar Yojana Scheme : పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, గృహ అవసరాల్లో సాంకేతిక పరికరాల వినియోగం ఫలితంగా విద్యుత్ వాడకం పెరిగిపోతూ కరెంట్ బిల్లులు భారమవుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ భారం తగ్గించేలా తీసుకొచ్చిన పీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ పథకం ప్రజలకు ఊరటనిస్తోంది. ఇంటి మిద్దెలపై సౌరఫలకాల ఏర్పాటు ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకునే వీలు కల్పించింది. ఈ పథకం ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా 24.35 లక్షల కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతున్నాయి. అయితే ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్న ప్రజలు ఏమి చెబుతున్నారు? వారి అనుభవాలు ఏంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
విజయవాడలో 13 వేల మంది అప్లై: కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024 ఫిబ్రవరి 15న ప్రారంభించిన పీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన పథకం సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. ఈ పథకం కింద దేశవ్యాప్తంగా 24.35 లక్షల కుటుంబాలు ప్రస్తుతం లబ్ధి పొందుతున్నారు. వారిలో 7.7 లక్షల కుటుంబాలకు జీరో బిల్లు వచ్చినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఏపీలో ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం కోసం 14 లక్షల 72 వేల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. విజయవాడలో ఈ పథకం కోసం సుమారు 13 వేల మంది అప్లై చేసుకున్నారు.
ఇప్పటి వరకు సుమారు 19వందల మందికి మంజూరయ్యింది. ఈ పథకానికి 75 వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. 2026-2027 నాటికి మొత్తం దేశంలో కోటి కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చడమే లక్ష్యంగా ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్న వారు దీనిపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వేలాది రూపాయలు తమకు ఆదా అవుతున్నాయని చెబుతున్నారు. విద్యుత్ బిల్లు చెల్లించాల్సిన పని లేకుండా తమకే ప్రభుత్వం నుంచి కొంత మేర డబ్బులు వస్తున్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"10 కిలో వాట్స్ సోలార్ గత అక్టోబర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశాం. 5 నెలల తర్వాత రూ.లక్షా 86 వేల సబ్సిడీ వచ్చింది. మాకు గతంలో ప్రతి నెల 15వేల రూపాయలు వరకు కరెంట్ బిల్లు వచ్చేది. చివరి నెల రూ. 576 వచ్చింది. ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి సోలార్ ప్యానెల్స్ను శుభ్రం చేస్తాం."- లబ్దిదారుడు
మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఉపశమనం : రూప్ టాప్ సోలార్ను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ పథకం విద్యుత్ బిల్లుల నుంచి మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఎంతో ఉపశమనం కల్పిస్తోంది. 2027 మార్చి నాటికి సుమారు 20లక్షల ఇళ్లపై 2 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం గల ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాగుతుంది. ఈ స్కీమ్లో చేరడానికి గృహ వినియోగదారులంతా అర్హులే. ఒకసారి ప్యానళ్లను పెట్టుకుంటే 25 సంవత్సరాల వరకు గ్యారెంటీ ఉంటుంది. ఒక కిలోవాట్ ప్లాంటు పెడితే 30 వేల సబ్సిడీ దక్కనుంది. రెండు కిలో వాట్లు అయితే 60 వేల రూపాయలు మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువైతే రూ. 73 వేలు సబ్సిడీ ద్వారా పొందవచ్చు. మూడు కిలో వాట్ల యూనిట్ను పెట్టుకుంటే 2.30 లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇందులో 78 వేల రూపాయలు రాయితీ కింద దక్కుతుంది.
"సీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన అనే పోర్టల్లో అప్లికేషన్ ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఎలక్ట్రిసీటీ బిల్, ఆధార్ కాపీతో ఎంటర్ అవ్వాలి. ఒకసారి వెండర్ రిజిస్ట్రేషన్ సెలక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వెండర్కు ప్యానెల్ లిస్ట్ ఇస్తాం. అగ్రమెంట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లాంట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం." - జీ.వీ రాఘురాం, రూప్ టాప్ సోలార్ సంస్థ ప్రతినిధి
ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్న లబ్ధిదారులు ఈ పథకంపైన పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత ఇళ్లతో పాటు అపార్ట్మెంట్ వాసులు అసోసియేషన్లుగా ఏర్పడి ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. సౌర విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం వల్ల కాలుష్యాన్ని సైతం నియంత్రించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. సౌర విద్యుత్ వినియోగంపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది.
