ముందు అప్పు చేయండి, తరువాత బిల్లులు తీసుకోండి! - హెచ్ఎంలకు తలనొప్పి మారిన పీఎంశ్రీ స్కీమ్
ఇబ్బందికరంగా మారిన నిబంధనలు - రూ.60.69 కోట్లలో వెచ్చించింది రూ.5.49 కోట్లే - రూ.కోటిన్నర నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు వ్యయం చేయాలని నిర్ణయం
Published : January 12, 2026 at 10:27 AM IST
PM Shri Scheme is Headache for HMS : పని ఏదైనా నిధులు ఉండాల్సిందే. లేదంటే ఆ పనులు ఆగిపోతూ ఉంటాయి. పీఎంశ్రీ పథకం తీరు దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. నిధులు ఎక్కువగా ఉన్నా వాటిని వ్యయం చేయాలంటేనే ప్రధానోపాధ్యాయులు వణికిపోతున్నారు. దీనికి కొన్ని నిబంధనలు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. ఈ పథకం కింద తెలంగాణలో నుంచి 832 పాఠశాలలు ఎంపికయ్యాయి. ఇప్పటికే కొంత మేరకు మౌలిక వసతులున్న పాఠశాలలను గుర్తించారు. వాటిని సంపూర్ణంగా అభివృద్ధి చేయాలన్నది కేంద్ర విద్యాశాఖ లక్ష్యం.
అందుకే 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి మరో ఐదేళ్లపాటు వాటిని అభివృద్ధి చేసి మిగిలిన పాఠశాలలకు ఆదర్శంగా మార్చాలని భావించారు. దీనిలో భాగంగానే ఒక్కో పాఠశాలకు రూ.కోటిన్నర నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించారు. కొంత వరకు నిధుల దుర్వినియోగాన్ని పక్కనబెడితే గత ఆర్థిక సంవత్సరం(2024-25) వరకు నిధులను సజావుగా వినియోగం చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఇబ్బంది వచ్చిపడింది.
ఎందుకీ ఈ పరిస్థితి వచ్చిదంటే? : గత ఏడాది వరకు పీఎంశ్రీ కింద ఎంపికైన పాఠశాలలకు హెచ్ఎంలుగా ఉన్నవారు బ్యాంకుల నుంచి నిధులను ముందే డ్రా చేసి విద్యార్థుల టూర్లు, యూత్ క్లబ్లు, కెరీర్ గైడెన్స్ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు. పలు చోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉపయోగించారన్న ఆరోపణలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొందరు ప్రధానోపాధ్యాయులను విద్యాశాఖ అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ఆర్థిక ఏడాదిలో (2025-26) నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధనలు మార్చింది. బిల్లులు సమర్పించి ట్రెజరీల ద్వారా నిధులను డ్రా చేయాలని నిర్దేశించింది. అంటే దీని ఉద్దేశం హెచ్ఎంలు సొంతంగా లేదా అప్పు తెచ్చి ఖర్చు చేయాలి. ఉదాహరణకు బిల్లులు వచ్చిన తర్వాత ఇస్తాం. విద్యార్థుల టూర్ల కోసం బస్సులు ఇవ్వండి అంటే అక్కడ ఎవరూ ముందుకురారు. అలాగే ప్రతి చిన్న పనికి జీఎస్టీతో కూడిన బిల్లులు సమర్పించాలని కేంద్రం తెలిపింది.
అలాంటి పనులకు ఎలా ఖర్చు చేస్తారు? : ఇలా ప్రతి చిన్న చితకా పనులకు గ్రామాల్లో జీఎస్టీ బిల్లులు ఎలా ఇస్తారని హెచ్ఎంలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ నిబంధనలతో వారు తలపట్టుకుంటున్నారు. ఈ మార్చితో ఆర్థిక సంవత్సరం ముగుస్తుండగా రూ.60.69 కోట్లలో కేవలం రూ.5.49 కోట్లే వ్యయం చేశారు. ఉదాహరణకు సంగారెడ్డి జిల్లాలోని పాఠశాలలకు రూ.3.27 కోట్లు విడుదల చేశారు. అందులో కేవలం రూ.9.65 లక్షలు, రంగారెడ్డి జిల్లాకు కేటాయించిన రూ.3.34 కోట్లలో రూ.19.21 లక్షలు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు.
షోకాజ్ నోటీసులు : పాఠశాలలో విద్యార్థుల కోసం కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం లేదని, నిధులు ఖర్చు చేయడం లేదని కేంద్ర విద్యాశాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతోంది. దాంతో రాష్ట్ర అధికారులు డీఈవోలను ప్రశ్నిస్తున్నారు. దాంతో సంగారెడ్డితో పాటు పలు జిల్లాల్లో డీఈవోలు హెచ్ఎంలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. తమ సమస్యలను ఎవరూ వినడం లేదని, కేవలం ఖర్చు ఎందుకు చేయడం లేదని మాత్రమే అడుగుతున్నారని హెచ్ఎంలు వాపోతున్నారు.
పీఎంశ్రీ పథకం లక్ష్యం ఇదే : ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బలోపేతమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి శ్రీయోజన (ప్రధానమంత్రి స్కూల్స్ ఫర్ రైసింగ్ ఇండియా పథకం) పథకాన్ని 2022లో ప్రారంభించింది. దీనిలో ఎంపికైన పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో ఉన్నతమైన స్థానాల్లో ఉండేలా ఆయా పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా పాఠశాలల అభివృద్ధికి, కార్పొరేట్ స్థాయి హంగులను నెలకోల్పాలన్నది దీని లక్ష్యం. వీటితో పాటు విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత పెంచడానికి ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయిస్తున్నారు.
స్కూళ్లను అప్గ్రేడ్ చేశారు - ప్రధానోపాధ్యాయులను మాత్రం మరిచారు
స్కూల్కు రారు - అటెండెన్స్ మాత్రం ఫుల్ : అనధికారికంగా టీచర్ల గైర్హాజరు