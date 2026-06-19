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ఐటీఐల రూపురేఖలు మార్చే 'పీఎం-సేతు' - కార్పొరేట్ స్థాయికి ప్రభుత్వ శిక్షణ కేంద్రాలు

పీఎం-సేతు పథకంతో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి - కేంద్రం, రాష్ట్రం, పరిశ్రమల భాగస్వామ్యంతో భారీ నిధులు - 'హబ్‌ అండ్ స్పోక్' విధానంలో కేటాయింపులు

AP ITI Modernization
AP ITI Modernization (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 2:25 PM IST

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AP ITI Modernization : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ కేంద్రాల (ఐటీఐ) రూపురేఖలు పూర్తిగా మారబోతున్నాయి. వీటి దశ, దిశలను మార్చేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నడుం బిగించాయి. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు కేటాయించాయి. ఇకపై కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలకు దీటుగా ప్రభుత్వ ఐటీఐలు వెలుగొందనున్నాయి. పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా విద్యార్థులకు ఆధునిక సాంకేతికతలో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

మూడు వర్గాల భాగస్వామ్యం : ఐటీఐల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పీఎం-సేతు' అనే కొత్త పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకంలో నిధులను మూడు వర్గాలు పంచుకుంటాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యధికంగా 50 శాతం నిధులు ఇస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటాగా 33 శాతం నిధులు భరిస్తుంది. మిగిలిన 17 శాతం నిధులను వివిధ పరిశ్రమలు సమకూర్చుతాయి. ఈ నిధులతో ఐటీఐ కరికులం మారుస్తారు. ప్రయోగశాలలు, మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేస్తారు.

ఈ నిధుల పంపిణీకి ప్రభుత్వం 'హబ్ అండ్ స్పోక్' విధానాన్ని ఎంచుకుంది. ఒక ప్రధాన ఐటీఐని 'హబ్‌'గా ఎంపిక చేస్తారు. దానికి అనుసంధానంగా మరో మూడు లేదా నాలుగు ఐటీఐలను 'స్పోక్స్‌'గా ఉంచుతారు. హబ్‌గా ఎంపికైన ఐటీఐకి రూ.80 కోట్ల నిధులు ఇస్తారు. స్పోక్స్‌గా ఎంపికైన ఐటీఐలకు తలా రూ.40 కోట్ల చొప్పున కేటాయిస్తారు.

రాష్ట్రంలో 18 హబ్‌లు : ఆధునికీకరణ కోసం రాష్ట్రంలోని మొత్తం 83 ఐటీఐలను 18 క్లస్టర్లుగా విభజించారు. వీటిలో 18 ఐటీఐలు హబ్‌లుగా, 65 ఐటీఐలు స్పోక్స్‌గా ఉంటాయి. విజయనగరం ఐటీఐని హబ్‌గా ఎంపిక చేశారు. దీనికింద రాజాం, సాలూరు, భద్రగిరి (గుమ్మలక్ష్మీపురం) ఐటీఐలు స్పోక్స్‌గా పని చేస్తాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా సీతంపేట ఐటీఐని ఎచ్చెర్ల హబ్‌ పరిధిలోకి మార్చారు. విశాఖ కంచరపాలెం ఐటీఐ హబ్‌గా మారింది. దీని కిందకు బొబ్బిలి ఐటీఐని స్పోక్‌గా చేర్చారు. ఈ లెక్కన ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా (విజయనగరం, బొబ్బిలి, రాజాం, సాలూరు, భద్రగిరి, సీతంపేట) ఐటీఐలకే సుమారు రూ.280 కోట్ల నిధులు రానున్నాయి.

పాత తరహా కోర్సులకు ఇక కాలం చెల్లింది. పరిశ్రమలకు అవసరమైన కొత్త కోర్సులకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. ఏడాది, రెండేళ్ల కోర్సుల కంటే, 3 నుంచి 6 నెలల వ్యవధి ఉండే షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులను తెస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వాహనాల రిపేరింగ్, సోలార్ టెక్నీషియన్, ఇండస్ట్రియల్ రోబోటిక్స్ కోర్సులు తెచ్చారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్, అసిస్టెంట్ డ్రోన్ టెక్నీషియన్ వంటివి హైటెక్ కోర్సులుగా ఉన్నాయి. ఎయిర్‌లైన్ కార్గో అసిస్టెంట్, అడ్వాన్స్‌డ్ సీఎన్‌సీ మెషిన్ టెక్నీషియన్, 3డీ ప్రింటింగ్, అసిస్టెంట్ బ్యూటీ థెరపిస్టు లాంటి కోర్సులు రాబోతున్నాయి.

సకల సదుపాయాలు : ఐటీఐల్లో సదుపాయాలు మారనున్నాయి. విజయనగరం ఐటీఐలో కొత్తగా హాస్టల్ కడతారు. కాన్ఫరెన్స్ హాల్, ప్రయోగశాలలు, ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. పాత కోర్సులను నవీకరిస్తూనే కనీసం నాలుగు కొత్త కోర్సులు ప్రవేశపెడతారు. రాజాం, సాలూరు, బొబ్బిలి, భద్రగిరిలో కూడా రెండు కొత్త కోర్సులు తెస్తారు. క్లస్టర్ల నిర్వహణకు 'స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్' (ఎస్‌పీవీ) ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనికి ప్రైవేటు కంపెనీల ప్రతినిధులు ఛైర్‌పర్సన్, సీఈవోలుగా ఉంటారు. ఆధునికీకరణ పనులు వీరే పర్యవేక్షిస్తారు.

నైపుణ్యంతో ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు మెండుగా ఉంటున్నాయి. ఉదాహరణకు ఇటీవల రాజాం ఐటీఐలో 157 మంది కోర్సు పూర్తి చేసి రిలీవ్ అయ్యారు. వీరందరికీ వెంటనే ఉద్యోగాలు దక్కాయి. ఇప్పుడు కొత్త కోర్సులు వస్తే ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయి. ఈ పీఎం-సేతు ప్రాజెక్టు ప్రస్తుతం టెండర్ల దశలో ఉందని రాజాం ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ బి. భాస్కరరావు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

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AP SKILL DEVELOPMENT
ఏపీలో ఐటీఐ ఆధునీకరణ
AP ITI MODERNIZATION

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