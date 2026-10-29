రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు 'ప్రైవేట్'లోనూ ఉచిత వైద్యం - ఈ విషయం మీకు తెలుసా?
PM Rahat Scheme For Road Accident Victims - ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి గోల్డెన్ అవర్లోగా ఆసుపత్రిలో చేర్పించాలి. క్షతగాత్రుల ప్రాణాలే ధ్యేయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేసింది.
Published : October 29, 2026 at 11:03 AM IST
PM Rahat Scheme For Road Accident Victims : రోడ్డుపై ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఆ సమయంలో క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన ఆసుపత్రులకు తరలించాలి. కానీ చాలా మంది వారిని ఎక్కడ చేర్పించాలని ఆలోచిస్తుంటారు. ఎందుకంటే దగ్గర్లో ఏదైనా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేర్పిస్తే డబ్బులు తీసుకుంటారని, పోనీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పిద్దామంటే ఎక్కడుందో తెలియక ఆలస్యం చేస్తుంటారు. ఈ ఆలస్యం వల్ల కొన్నిసార్లు క్షతగాత్రుల ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా పేదలు, సామాన్యులకు వైద్యం చేయించుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకుంటున్నాయి. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఒక పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి. మరి ఆ పథకం ఏంటి? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను చూద్దాం.
పేదలకు అండగా పీఎం-రాహత్
సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం-రాహత్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సమీప ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందవచ్చు. ఈ పథకం సామాన్య ప్రజలకు భరోసా, ధైర్యం కల్పిస్తుంది. ఈ పథకాన్ని దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ స్కీమ్ కింద ఇటీవల వరంగల్కు చెందిన ఇద్దరు బాధితులు లబ్ధి పొందారు. అయితే ఈ స్కీమ్ గురించి అందరికీ తెలియాల్సి ఉంది.
గోల్డెన్ అవర్లో ఆసుపత్రికి
క్షతగాత్రుడికి గోల్డెన్ అవర్ అనేది ఎంతో ముఖ్యం. రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన బాధితులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించి, ప్రాణాలు కాపాడాలని ఈ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ఒక్కో క్షతగాత్రుడికి రూ.1.5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్య సాయం అందిస్తారు. గాయపడిన వారు ఆసుపత్రిలో చేరితే వారికి 24 గంటల పాటు ఉచిత వైద్యం అందించాలి. పోలీసులు నిజ నిర్ధారణ చేసి ధ్రవీకరించి, నివేదిక వైద్యులకు ఇస్తే వారు బాధితుడికి పూర్తిస్థాయిలో చికిత్సలు చేస్తారు.
పథకంపై కరవైన అవగాహన
పీఎం రాహత్ పథకం గురించి ప్రజల్లో అవగాహన తక్కువగా ఉంది. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలంగాణలో ఈ పథకం కింద చికిత్స పొందుతున్న రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. రవాణా శాఖ, ఆరోగ్య శాఖ, ఆర్టీసీతో పాటు వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత ప్రచారం కల్పించడం చాలా అవసరం.
ప్రత్యేక పోర్టల్ ఏర్పాటు
ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు తీసుకునే రోడ్డు ప్రమాద కేసులను నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ నిర్వహిస్తున్న టీఎంఎస్ 2.0 పోర్టల్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలను ఈ-డీఏఆర్ పోర్టల్లో నమోదు చేయడంతో పాటు అవసరమైన ధృవీకరణ, ఆమోదాన్ని పొందాలి.
అంతేకాకుండా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు పీఎం రాహత్ పథకానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని జెన్ ఎం-పరివాహన్ మొబైల్ యాప్లో పొందుపరుస్తున్నారు. నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్కు చెందిన డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ ఆఫీసర్ జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీలో సభ్యునిగా ఉంటూ ఈ-డీఏఆర్, పీఎం రాహత్ పోర్టళ్ల నిర్వహణకు అవసరమైన సాంకేతిక మద్దతును అందిస్తారు.
ప్రమాద నివారణ చర్యలు
ఈ పథకంలో భాగంగా ప్రతి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే ప్రాంతాలను బ్లాక్ స్పాట్గా గుర్తించి మ్యాపింగ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అటువంటి ప్రమాదాలను నివారించేందుకు తగిన చర్యలు చేపడతారు. జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమావేశాల్లో ప్రమాదాలకు సంబంధించిన గణాంకాలు, బాధితులకు అందించిన వైద్య సేవలను నమోదు చేస్తారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల గురించి, క్లెయిమ్ల ఆమోదం, ఆసుపత్రులకు నిధుల విడుదల వంటి అంశాలపై సమీక్ష నిర్వహిస్తారు.
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