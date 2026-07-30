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రూ.17,883 కోట్లు విలువైన ప్రాజెక్టులకు పచ్చజెండా - ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభం

ఏపీలో రూ.17,883 కోట్ల విలువైన పలు ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్‌గా శ్రీకారం - విశాఖలో సెమీ కండక్టర్ యూనిట్‌కు శంకుస్థాపన - కర్నూలు, అనంతపురంలో భారీ విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేయనున్న మోదీ

Bhogapuram Airport to be inaugurated by PM Modi
Bhogapuram Airport to be inaugurated by PM Modi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:11 AM IST

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Bhogapuram Airport to be inaugurated by PM Modi : రాష్ట్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చేలా భారీ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమయ్యాయి. ఆగస్టు ఒకటో తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మించిన 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం'తో పాటు మరికొన్ని కీలక ప్రాజెక్టులను ప్రధాని మోదీ వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించనున్నారు. అలాగే, వివిధ కొత్త ప్రాజెక్టులకు ఆయన శిలాఫలకాలు ఆవిష్కరించి శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో చేపడుతున్న ఈ మొత్తం ప్రాజెక్టుల వ్యయం ఏకంగా రూ.17,883 కోట్లు కావడం విశేషం. ఈ భారీ కార్యక్రమానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఏర్పాట్లను చకచకా పూర్తి చేస్తోంది.

జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రాజెక్టులు ఇవే : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నమైన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. దీనిని సుమారు రూ.5,641 కోట్ల భారీ వ్యయంతో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. ఖమ్మం నుంచి దేవరపల్లి వరకు నిర్మించిన గ్రీన్‌ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారిని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఇందులో రేచర్ల-గురవాయిగూడెం మధ్య రూ.752 కోట్లతో పూర్తి చేసిన ప్యాకేజీ-4 పనులను ప్రధాని ప్రారంభిస్తారు.

గురవాయిగూడెం-దేవరపల్లి రోడ్డు మార్గంలో డిజైన్ మార్పులు చేసి రూ.926 కోట్ల వ్యయంతో పూర్తి చేసిన గురవాయిగూడెం-దేవరపల్లి రోడ్డు పనులను కూడా లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఎన్‌హెచ్-67 మార్గంలో అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి వద్ద నాలుగు లేన్ల బైపాస్ రహదారి పనులు పూర్తయ్యాయి. రూ.160 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ రోడ్డును కూడా మోదీ ప్రారంభించనున్నారు.

విద్యుత్ రంగంలో ఏపీ ముందడుగు వేయనుంది. ట్రాన్స్‌మిషన్ సిస్టమ్ (పార్ట్-ఏ, బీ) స్కీంలో భాగంగా ఏకంగా రూ.4,370 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్టులు చేపట్టారు. అనంతపురంలో 2500 మెగావాట్లు, కర్నూలులో 1000 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో ఏర్పాటు చేసిన విండ్, సోలార్ ఎనర్జీ జోన్ ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని పచ్చజెండా ఊపనున్నారు.

శంకుస్థాపనలు చేయనున్న ప్రాజెక్టులు : రాష్ట్ర ఐటీ, పారిశ్రామిక రంగానికి పెద్ద ఊతం లభించనుంది. విశాఖపట్నం జిల్లా భీమిలి పరిధిలోని తర్లువాడలో 'ఏఎస్‌ఐపీ టెక్నాలజీస్' సెమీ కండక్టర్ ప్యాకేజింగ్, టెస్టింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఏపీఏసీటీ సంస్థ భాగస్వామ్యంతో ఈ యూనిట్ రానుంది. దీనికోసం ఏపీ సర్కార్​ 30 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. తొలి దశలో రూ.468 కోట్లతో నిర్మించే ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేస్తారు.

విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు 'పవర్ గ్రిడ్ కర్నూలు-4 ట్రాన్స్‌మిషన్ లిమిటెడ్' సన్నద్ధమైంది. సుమారు రూ.5,550 కోట్లతో చేపట్టబోయే ఈ భారీ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి మోదీ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. జాతీయ రహదారి ఎన్‌హెచ్-565 పరిధిలోని పెంచలకోన-ఏర్పేడు మార్గంలో కొత్తగా హైలెవల్ వంతెన నిర్మించనున్నారు. రూ.16 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్న ఈ పనులకు ప్రధాని మోదీ వర్చువల్‌గా భూమిపూజ చేయనున్నారు.

ఆరోజు నుంచే విశాఖకు విమానాల రాకపోకలు బంద్‌ - భోగాపురానికి స్టార్ట్

ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ ప్రారంభం - టీ, వాటర్ బాటిల్ రూ.10 - సమోసా రూ.20

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