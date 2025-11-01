ETV Bharat / state

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట - ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోదీ - ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్​, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా దిగ్భ్రాంతి

PM Narendra Modi Responds on Kashibugga Temple Stampede
PM Narendra Modi Responds on Kashibugga Temple Stampede (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Narendra Modi Responds on Kasibugga Temple Stampede : ఏపీ​లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీ బుగ్గ ఘటనలో 9 మంది భక్తులు మృతి చెందిన ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అలాగే ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్​, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా దిగ్భ్రాంతి తెలిపారు. ఈ ఘటన జరగడం విచారకరమని ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.

మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా : ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గల వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన బాధాకరమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. తమ కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన వారి గురించే తన ఆలోచన అంతా అనీ, క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని తెలిపారు. ఈ తొక్కిసలాట ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల చొప్పున, గాయపడిన వారికి రూ.50,000 చొప్పున ఎక్స్​గ్రేషియా అందజేస్తామని పీఎంవో ఆఫీసు ప్రకటించింది.

ఈ ఘటనపై ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్​ విచారం : ఈ తొక్కిసలాట ఘటనపై ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్​ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. తొక్కిసలాట ఘటనలో ప్రాణనష్టం జరగడం చాలా బాధాకరమని ఆవేదన చెందారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని తెలిపారు.

గాయపడిన భక్తులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను : ఈ ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా స్పందిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించిందని అన్నారు. మరణించిన భక్తుల కుటుంబాలకు తన హృదయపూర్వక సానుభూతి తెలియజేస్తున్నానని అన్నారు. గాయపడిన భక్తులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని తెలిపారు.

TAGGED:

KASIBUGGA TEMPLE STAMPEDE
AP TEMPLE STAMPEDE
NARENDRA MODI ON KASIBUGGA INCIDENT
VENKATESWARA TEMPLE STAMPEDE
KASIBUGGA TEMPLE STAMPEDE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.