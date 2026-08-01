నవ్యాంధ్ర చరిత్రలో మరో సువర్ణాధ్యాయం - నేడే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం - మరికొన్నిగంటల్లో సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంలతో కలిసి జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని మోదీ - కార్యక్రమానికి 3 లక్షల మంది తరలివస్తారని అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:04 AM IST
PM Narendra Modi Inaugurate Bhogapuram International Airport : నవ్యాంధ్ర చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయం మరికొన్ని గంటల్లో ఆవిష్కృతం కానుంది. భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ప్రారంభమవుతున్న తొలి అతి పెద్ద అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయమిది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత అభివృద్ధి ముఖచిత్రాన్ని మార్చటంలో ఇది కీలకమైన ముందడుగు కానుంది.
పర్యాటక, పారిశ్రామిక, ఆర్థిక రంగాల్లో ప్రగతికి కేంద్రబిందువుగా నిలవనుంది. కూటమి అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించి శరవేగంగా విమానాశ్రయ పనులు పూర్తి చేయించింది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు, అత్యాధునిక, సాంకేతికత, అత్యుత్తమ స్థాయి మౌలిక వసతులతో నిర్మితమైన ఈ విమానాశ్రయాన్ని నేడు(శనివారం) ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయనున్నారు.
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. ఒక ప్రధాన వేదిక, దానికి ఇరువైపులా రెండు ఉప వేదికలు నిర్మించారు. మొత్తం 3 లక్షల మంది కూర్చొనేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎక్కడికక్కడే గ్యాలరీలు పెట్టారు. ఎంత దూరం నుంచైనా సభావేదిక కనిపించేలా అన్ని చోట్లా భారీ ఎత్తున స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేశారు. భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా 3వేల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి, ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు అనుసంధానించారు.
5 లక్షలకుపైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు :
- ఎయిర్బస్, బోయింగ్ వంటి భారీ విమానాలు కూడా సులువుగా ల్యాండయ్యేలా 3.8 కిలోమీటర్ల పొడవు, 45 మీటర్ల వెడల్పున రెండు రన్వేలు.
- ఫార్మా, ఆక్వా, సముద్ర సంపద ఎగుమతులతో పారిశ్రామిక వృద్ధికి దోహదపడేలా 5 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో 25 వేల టన్నుల సరకు రవాణా సామర్థ్యంతో కార్గో టెర్మినల్, లాజిస్టిక్ జోన్
- రెండు అంతస్తుల్లో 79 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనం. కేంద్రీకృత డిజైన్, సులభతరమైన చెక్ ఇన్, సహజకాంతి, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి ప్రపంచ స్థాయి వసతులు
- 55 మీటర్ల ఎత్తులో 11 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఏటీసీ టవర్. 360 డిగ్రీల్లో ఏరో డ్రమ్ విమాన సమాచార సేవలు
- 25 ఎకరాల్లో విమానాల నిర్వహణ, మరమ్మతుల ఓవర్హాల్ (ఎంఆర్వో). యాప్రాన్లు, విమానాలు కడిగే ప్రదేశాలు, ఎయిర్సైడ్, ల్యాండ్సైడ్ సర్క్యులేషన్, హ్యాంగర్లు, ఇంజిన్ రన్అప్ బేలు
- నైపుణ్యాభివృద్ధి ప్రోత్సాహానికి, ప్రాంతీయ ఆర్థిక వృద్ధి వేగవంతానికి జీఎంఆర్ ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ, ఏరో సిటీతో సమీకృత పర్యావరణ వ్యవస్థ
- ప్రత్యక్షంగా 15 వేల మందికి, ఉత్తరాంధ్ర వ్యాప్తంగా పరోక్షంగా 5.85 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు
13,750 మందితో థింసా నృత్యంతో స్వాగతం : విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా థింసా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు. మొత్తం 13,750 మంది ఈ నృత్యం చేసి ప్రధానికి ఘన స్వాగతం పలకనున్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం జిల్లాల నుంచి వచ్చిన గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థినులు, మహిళా సంఘాల సభ్యులు థింసా నృత్యంలో పాల్గొంటారు. దీని కోసం ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనం నుంచి సభ వేదిక వైపు వెళ్లే మార్గంలో ప్రత్యేకంగా భారీ వేదిక ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని ఓపెన్ టాప్ జీపులో బహిరంగ సభా వేదిక వద్దకు వెళ్లేటప్పుడు ఈ నృత్యాన్ని తిలకించనున్నారు.
ఎగిరే చేప ఆకృతిలో విమానాశ్రయం :
- సముద్ర తీరానికి సమీపంలో ఉండటంతో ఎగిరే చేప ఆకృతిలో విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించారు. టెర్మినల్ సీలింగ్ సంప్రదాయ ముగ్గులు, నాదస్వరం థీమ్తో రూపొందించారు.
- జీఎంఆర్ సంస్థ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కళలు ఉట్టిపడేలా విమానాశ్రయాన్ని తీర్చిదిద్దింది.
- స్వాగత ద్వారం వద్ద భారీ ఏటికొప్పాక బొమ్మను పెట్టారు.
- విమానాశ్రయం లోపల రాష్ట్ర చారిత్రక వైభవం చాటేలా తోలు బొమ్మలాట, బొబ్బిలి వీణ, భౌగోళిక వారసత్వం తెలియజెప్పేలా బంగినపల్లి మామిడి లాంటి చిత్రాలు ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దారు.
- ఉత్తరాంధ్ర వైభవం చాటేలా తప్పెటగుళ్లు, విజయనగరం రాజవంశీయుల కోట, అరసవల్లి సూర్యనారాయణస్వామి, శ్రీ ముఖలింగం, శ్రీకూర్మం, సింహాచలం, కనకమహాలక్ష్మి దేవస్థానం, థింసా నృత్యం వంటి కళారూపాలను టెర్మినల్ భవనం గోడలపై అలంకరించారు.
ఇదీ స్వరూపం :
నిర్మాణ వ్యయం: రూ.4,750 కోట్లు
విస్తీర్ణం: 2,203 ఎకరాలు
గంటకు 275 కి.మీ. వేగంతో వీచే గాలులను తట్టుకునేలా విమానాశ్రయం నిర్మాణం.
చెక్ ఇన్ కౌంటర్లు: 40
ఇమిగ్రేషన్ కేంద్రాలు: 10
బ్యాగేజ్ బెల్ట్లు: డొమెస్టిక్ 5, ఇంటర్నేషనల్ 2
సెల్ఫ్ చెక్ఇన్, బ్యాగేజ్ రీక్లెయిమ్ సదుపాయాలు
ప్రయాణికుల సామర్థ్యం: తొలి దశలో ఏడాదికి 60 లక్షలు, రెండోదశలో 1.20 కోట్లు, మూడో దశలో 1.80 కోట్ల మంది.
కమర్షియల్ హబ్, హోటళ్లు, ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లతో జీఎంఆర్ ఏరో సిటీ అభివృద్ధి
నేడు చారిత్రాత్మక క్షణం - వైభవంగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం
ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధికి భోగాపురం రెక్కలు - పలు రంగాల్లో యువతకు కొలువులు